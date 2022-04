Der Hansa-Park eröffnet wieder, das Hörnbad bietet kostenlose Schwimmabzeichen, in Laboe ist eine neue Ausstellung zu sehen, und in Plön gibt es im neuen Café Gröönte sowohl Altbekanntes als auch neue Speisen und Getränke zu probieren. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie am 2. und 3. April 2022 in Kiel und Umgebung unternehmen können, lesen Sie hier Tipps und Termine.