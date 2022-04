Der THW Kiel kämpft um den DHB-Pokal, Horst Evers unterhält im Metro, an der Hörn darf getrödelt werden und im Prinz Willy gibt’s Musik auf die Ohren. In Schleswig-Holstein gibt es am Sonnabend und Sonntag einiges zu erleben. Tipps und Termine für den 23. und 24. April finden Sie im Blick ins Wochenende.