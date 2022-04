Holstein empfängt den HSV, in Neumünster gibt es das Weltall zu bestaunen, der Tierpark Eekholt erwacht zu neuem Leben, und einige Flohmärkte sind auch angekündigt. In Schleswig-Holstein gibt es am Sonnabend und Sonntag einiges zu erleben. Tipps und Termine für den 9. und 10. April finden Sie im Blick ins Wochenende.