Sie wollen in den Mai tanzen? Oder doch lieber mit den Kindern zum Fahrradfest? Oder endlich mal wieder eine Rundfahrt durch den Kieler Hafen machen? In Schleswig-Holstein gibt es am Sonnabend und Sonntag einiges zu erleben. Tipps und Termine für den 30. April und 1. Mai finden Sie im Blick ins Wochenende.