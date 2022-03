Kiel

Seit Tagen gibt es Diskussionen darüber, wie es angesichts rasant steigender Infektionszahlen mit den Corona-Regeln weitergeht. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kündigte am Mittwoch die Beibehaltung des Corona-Kurses an. Das sei nach Beratungen mit Expertinnen und Experten entschieden worden.

Günther sprach mit Blick auf die Zahlen von einer Situation in den Kliniken, die beherrschbar sei. So sei die Zahl der Menschen, die im Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt werden zwar auf 46 gestiegen, die Zahl der zu beatmenden auf den Intensivstationen jedoch bei 23. Außerdem sei ein Großteil nicht wegen, sondern mit Corona zur Behandlung im Krankenhaus.

Auch die hohe Impfquote nannte Günther als Grundlage für weitere Lockerungen. Demnach sei die vulnerable Gruppe gut geschützt. „Ja, wir sehen vermehrte Ansteckungen und erhöhte Inzidenzen im gesamten Land“, gab Günther zu. Jedoch hätten diese nicht zu Überlastungen in den Krankenhäusern geführt. „Damit ist die Rücknahme der Einschränkungen nicht nur möglich, sondern geboten“, sagte Günther.

Maskenpflicht nur bis 2. April, Empfehlung bleibt darüber hinaus

Ab dem 19. März sollen die Zugangskontrollen in vielen Bereichen fallen, die Masken- und Testpflicht soll allerdings bis zum 2. April weiter bestehen bleiben. Danach sieht der Bund keine Maskenpflicht mehr vor. Ohne entsprechenden Beschluss des Bundes hat das Land keine Kompetenzen, die Maskenpflicht weiter bestehen zu lassen. Daniel Günther gab aber bekannt, dass die Landesregierung auch über den 2. April hinaus das Tragen einer Maske ausdrücklich empfehle.

Hier gilt bis zum 2. April die Maskenpflicht:

Bei Veranstaltungen in Innenräumen mit bis zu 100 Personen, sofern keine festen Sitzplätze vorhanden sind oder wenn feste Sitzplätze vorhanden sind, aber Teilnehmerinnen und Teilnehmer singen, jubeln oder ähnliches.

mit bis zu 100 Personen, sofern keine festen Sitzplätze vorhanden sind oder wenn feste Sitzplätze vorhanden sind, aber Teilnehmerinnen und Teilnehmer singen, jubeln oder ähnliches. Bei Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Innenräumen.

in Innenräumen. Diese 100-Personen-Regeln gelten entsprechend für Freizeit- und Kultureinrichtungen.

Bei öffentlichen Wahlen und Abstimmungen im Wahlgebäude

und Abstimmungen im Wahlgebäude Im Einzelhandel und bei Ladenlokalen von Dienstleistern mit Publikumsverkehr, bei körpernahen Dienstleistungen und in Einkaufszentren.

und bei Ladenlokalen von Dienstleistern mit Publikumsverkehr, bei körpernahen Dienstleistungen und in Einkaufszentren. Bei außerschulischen Bildungsangeboten wie bei Veranstaltungen.

wie bei Veranstaltungen. Bei Gemeindegesang bei rituellen Veranstaltungen der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, für Bestattungen sowie für Trauerfeiern.

bei rituellen Veranstaltungen der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, für Bestattungen sowie für Trauerfeiern. Für externe Personen in Krankenhäusern gilt eine Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen.

gilt eine Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Auch Mitarbeitende in Pflegeeinrichtungen sowie Besucherinnen und Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen. Für Besuch soll die Maskenpflicht in den Zimmern der Bewohnerinnen und Bewohner entfallen können.

sowie Besucherinnen und Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen. Für Besuch soll die Maskenpflicht in den Zimmern der Bewohnerinnen und Bewohner entfallen können. In Einrichtungen der Eingliederungshilfe wie bei Pflegeeinrichtungen .

wie bei . Für externe Personen in Kindertagesstätten und Kindertagespflegeeinrichtungen.

und Kindertagespflegeeinrichtungen. In Bahnhofsgebäuden und im öffentlichen Nah- und Fernverkehr.

Bei touristischen Reiseverkehren wie Reisebussen in den Innenräumen.

In der Schule soll bis zu den Osterferien die Maskenpflicht gelten, Tests sind dort ab kommender Woche aber freiwillig. Die Testpflicht in Kitas und in der Pflege bleibt bestehen. Für Clubs gilt die 2G-plus-Regel.

Corona: Heinold appelliert an Eigenverantwortung

„Wir müssen weiter vorsichtig sein“, mahnte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes greife in ihren Augen zu kurz. Besondere Kritik übte sie an der Hotspot-Regel nach der der Landtag tagesaktuell die Lage in den Kreisen bewerten solle. Lediglich die Möglichkeit, die Maskenpflicht zu verlängern, bewertete sie als positiv.

Trotz der Lockerungen ab dem 19. März mahnte sie die Bevölkerung zur Eigenverantwortung. Besonders angesichts der Flüchtlingslage sei es wichtig, die Krankenhäuser nicht zu überlasten, damit mögliche Verletzte aus der Ukraine im Norden behandelt werden können. Auch erhoffe sie sich, dass weitere notwendige Geldmittel für die Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung gestellt werden können, wenn man zügig aus der Pandemie herauskommt.

Gesundheitsminister Garg: „Corona ist nicht vorbei“

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) betonte mit Blick auf die hohe Inzidenz, dass der Übergang von einer pandemischen Lage in eine endemische Lage nicht einfach sei. „Wir haben zwei Jahre mit tiefen Einschnitten in unser Leben hinter uns“, sagte der Gesundheitsminister. Nun habe man weitreichende Schutzmaßnahmen mit den Impfungen sowie weitere Behandlungsmöglichkeiten. Die schiere Infektionszahl sei demnach nicht mehr an die Auslastung unserer Gesundheitssystems gekoppelt.

Wie seine Vorrednerin mahnte auch Garg die Bevölkerung weiterhin, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen und begrüßte die Verlängerung der Maskenpflicht bis 2. April. Corona sei nicht beendet und werde uns noch sehr lange begleiten. Als weitere Maßnahme gegen die Corona-Pandemie sei die Maske in Gargs Augen auch über eine geltende Pflicht hinaus ein probates Mittel.

Für die Flüchtlinge aus der Ukraine wolle man zügig ein Impfangebot machen. Auch die schleswig-holsteinische Bevölkerung rief der Gesundheitsminister nochmal zur Impfung gegen Corona auf.

Damit bleibt die Landesregierung in vielen Teilen dabei, viele der Corona-Maßnahmen abzuschaffen. Anders als Bundesländer wie Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen nutzte die Jamaika-Koalition die von der Bundesregierung angekündigte Übergangsfrist bis zum 2. April nur in Bezug auf die Maskenpflicht.

Livestream: Landesregierung äußert sich zu den geplanten Corona-Maßnahmen

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowie seine Stellvertreter Monika Heinold (Grüne) und Heiner Garg (FDP) informierten ab 17.30 Uhr über das weitere Vorgehen der Landesregierung in Sachen Corona. Hier können Sie den Livestream nochmal ansehen.

Infektiologe Prof. Stephan Ott fordert, Quarantäne-Regeln aufzuheben

Unterdessen hat sich der Infektiologe Prof. Stephan Ott vor der Pressekonferenz der Landesregierung dafür ausgesprochen, die Quarantäne-Pflicht aufzuheben – auch für Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Laut Ott lasse sich die Ausbreitung der Krankheit dadurch nicht mehr verhindern. Stattdessen soll Erkrankten empfohlen werden, zu Hause zu bleiben.

Der Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Prof. Jens Scholz, weist währenddessen darauf hin, dass Corona noch nicht überstanden ist: „Wir sehen in den Universitätskliniken, dass die Pandemie nicht vorbei ist. Während wir in den Unikliniken an einem Tag im Januar 2022 durchschnittlich circa 1500 Covid-Patientinnen und Patienten stationär versorgt haben, sind es derzeit über 2300 täglich“, so Scholz.