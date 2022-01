Scheeßel

Trotz aktuell steigender Infektionszahlen laufen vielerorts bereits die Vorbereitungen für die größeren Open-Air-Festivals in diesem Sommer. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren große Festivals wie das Hurricane in Scheeßel oder das Wacken Open Air abgesagt wurden, sind die Veranstalter für 2022 zuversichtlich. „Wir sind froh, dass wir die große Mehrheit der versprochenen Shows endlich nachholen können“, sagt Jonas Rohde, Sprecher des Festivalveranstalters FKP Scorpio.

Eine Gefahr für die Sommer-Festivals sehen die Veranstalter angesichts der aktuell angespannten Corona-Lage nicht. „Die derzeit durch die Omikron-Variante steigenden Inzidenzen lassen keinerlei Rückschlüsse auf den Festivalsommer zu, dem wir mit Vorfreude und ausgesprochen optimistisch entgegenblicken“, berichtet Rohde weiter. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre und Modellrechnungen zufolge sei davon auszugehen, dass das Infektionsgeschehen im Sommer stark rückläufig sein werde, „sodass wir keinen Zusammenhang zwischen der derzeitigen Lage und unseren Festivals sehen“, erklärt Rohde.

Deichbrand-Festival-Planung auf Hochtouren

Ähnlich äußerten sich auch die Organisatoren des Deichbrand-Festivals. „Wir planen auf Hochtouren und haben uns intern noch breiter für die nächste Festivaledition aufgestellt“, sagt Sprecherin Lena Zielinski. Auf dem Flugfeld Nordholz bei Cuxhaven werden vom 21. bis 24. Juli ähnlich wie in den Vor-Pandemie-Jahren bis zu 60 000 Gäste erwartet. Rund 100 Acts und DJs sind für die fünf Bühnen angekündigt – darunter als Headliner Kraftklub.

80.000 Besucher beim Hurricane erwartet

Zu einem der größten Festivals der Republik, dem Hurricane in Scheeßel, erwarten die Veranstalter vom 17. bis 19. Juni knapp 80 000 Musikfans. Auf den Bühnen der Sandrennbahn Eichenring spielen dann unter anderem Seeed, Martin Garrix und The Killers. Wie jedes Jahr ist zeitgleich auch das Southside Festival in Baden-Württemberg terminiert, mit dem sich das Hurricane die Acts teilt.

Das letzte Hurricane-Festival in Scheeßel fand vor der Pandemie 2029 statt – in diesem Sommer soll das große Open-Air Event im Norden wieder an den Start gehen. Quelle: dpa

Wie genau mögliche Test- oder Schutzkonzepte bei den Festivals aussehen, ist laut den Veranstaltern noch nicht absehbar. Noch lägen die Festivaltermine dafür in zu weiter Ferne, teilte etwa Deichbrand-Sprecherin Zielinski mit – eine Reduzierung der Gästezahlen kommt für die Festivalmacher aber nicht in Frage: „Zum einen haben alle Ticketkäufer ein Anrecht darauf, die bezahlte Leistung endlich in Anspruch nehmen zu können, zum anderen wäre ein Festival mit reduzierter Besucherzahl keinesfalls wirtschaftlich“, teilte Rohde mit. In der Pandemie seien die Produktionskosten gestiegen – auch deshalb sei die Livebranche insgesamt darauf angewiesen, möglichst schnell in einen Normalbetrieb zurückzufinden.

SHMF plant mit voller Auslastung

Beim Schleswig-Holstein Musik-Festival (SHMF) laufen die Vorbereitungen für den bevorstehenden Sommer ebenfalls auf Hochtouren – hier werden die rund 200 Konzerte an den bewährten Festivalorten und mit voller Auslastung geplant. „Wir blicken mit großem Optimismus auf den Festivalsommer 2022! Die letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass im Juli und August viel mehr möglich ist als zum jetzigen Zeitpunkt“, sagt Festivalintendant Christian Kuhnt. Der Ticketverkauf beginnt mit der Programmveröffentlichung am 25. Februar.

Auf der Nordsee-Insel Norderney wird bereits an einer Neuauflage des zuletzt abgesagten White Sands Festivals am Pfingstwochenende Anfang Juni gearbeitet. Sollte das Festival wie üblich mit Beachvolleyball, Kitesurfen und Partys an den Start gehen, sei mit überdurchschnittlich vielen Gästen zu rechnen, sagt Sprecher Wolfgang Lübben. Vor der Pandemie seien bis zu 50 000 Gäste für das Event auf die Insel gekommen – diese Zahl könne 2022 nun wieder erreicht werden.

Wacken und ein neues Rock-Festival gehen an den Start

Heavy-Metal-Fans dürfen sich ebenfalls freuen: Das größte Metal-Festival der Welt, das jedes Jahr im beschaulichen Dorf Wacken stattfindet, will in diesem Sommer ebenfalls an den Start gehen.

Heavy-Metal und jede Menge Party vom Feinsten: Das Wacken Open Air findet vom 4. bis 6. August diesen Jahres statt. Quelle: dpa

„Das gesamte Team arbeitet mit Hochdruck an der nächsten Ausgabe des Wacken Open Airs 2022, wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns auf ein Wiedersehen“, heißt es vom Veranstaltungsteam. Zwei Jahre musste das Mega-Event ausfallen – nun aber soll vom 4. bis 6. August wieder unter anderem mit Slipknot und Till Lindemann ordentlich gemoscht werden. Die Karten sind bereits ausverkauft.

Auch ein neues Festival, das aufgrund von Corona schon zweimal seine Premiere verpasst hat, will beim dritten Anlauf nun endlich seinen Auftakt feiern. Das „Blizzarrrd Rock Festival“, das vom 14. bis 16. Juli in Bornhöved im Kreis Segeberg stattfindet, will an drei Tagen mit bis zu 20 000 Besuchern zu einem großen Live-Band-Aufgebot rocken.

Im Nordseebad Dangast stehen die Zeichen für das beliebte „Watt en Schlick“ Open-Air ebenfalls gut. Im vergangenen Jahr war das Festival mit umfassendem Hygienekonzept als Modellprojekt in Niedersachsen veranstaltet worden. Die Ergebnisse hätten das Festivalteam bestätigt, sagt Festivalsprecherin Sofie Buchwald. „Man kann auch ein Festival gestalten in der Pandemie.“

Von Schabnam Tafazoli/dpa/RND