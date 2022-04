Kiel

Die Osterferien nahen – doch was unternehmen mit Familie und Freunden? Zwischen Nord- und Ostsee gelegen hat Schleswig-Holstein unendlich viel zu bieten. Wir haben eine kleine Auswahl an Ausflügen zusammengestellt, die man entweder bei Schietwedder oder Mooi Wedder unternehmen kann.

Von Schmetterling bis Haifisch: Tierische Ausflugstipps

Wer den Garten der Schmetterlinge in Aumühle-Friedrichsruh genießen möchte, sollte sich in jedem Fall etwas Zeit mitbringen. Gerade im 450 Quadratmeter großen tropischen Glashaus - bei angenehm warmen 26 Grad Celsius und einer tropischen Luftfeuchte von 80 Prozent – gibt es viel zu entdecken. Über 1000 tropischen Tagfaltern und rund 40 verschiedenen Arten aus aller Welt flattern hier seelenruhig durch ihren Lebensraum und von Blüte zu Blüte auf der Suche nach Nektar.

Umgeben von Hibiskus, Kakaobäumen, Bananen und anderen tropischen Gewächsen sieht man hier zum Beispiel den Blauen Morpho, den Postmann, die Weiße Baumnymphe, den Monarchfalter oder den gigantischen, nachtaktiven Atlasfalter. Auch farbenprächtige Koikarpfen, gemächlich durchs Wasser gleitende Schildkröten und kleine Zwergwachteln bevölkern das Tropenhaus.

Im Deutschen hat der „Bortenfalter“ noch andere Namen. Wissenschaftlich heißt der aus Asien stammende Flieger, der im Tropenhaus des Gartens zu sehen ist, Cethosia cyane. Quelle: Jan Köster

Wer die tropische Unterwasserwelt erleben möchte, muss gar nicht weit reisen. Auf der Insel Fehmarn steht das gleichnamige Meereszentrum. Fische, so weit das Auge reicht: Auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern bzw. in vier Millionen Litern Meerwasser tummeln sich bunte Korallenfische aller Arten. Korallen, Nemos, Seepferdchen, Feuerfische, Muränen und Rochen sind in Lagunen und in einem begehbaren Unterwassertunnel zu bestaunen. Das Ozeanaquarium für die Haie mit drei Millionen Litern Wasser gilt als eine der größten Anlagen Europas. Multimedia Ausstellungen wie die Mangroven- und Haiwelten bringen den Besuchern und Besucherinnen das tropische Ökosystem nahe.

Das Meereszentrum Fehmarn wurde im Jahr 1994 von einer privaten Eigentümerin gegründet und zog 1997 in einen Neubau ein. 2002/2003 wurde mit dem Bau eines Erweiterungsgebäudes die Kapazität verdoppelt.

Ohne nasse Füße zu bekommen, die Nordsee und das Wattenmeer erkunden, geht im Hafenort Tönning. Direkt an der Eiderbrücke liegt das Multimar Wattforum, das größte Besucherzentrum für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Die interaktiven Erlebnisausstellung bringt nicht nur Kindern spielerisch die Lebensräumen zwischen Salzwiesen, Wattboden und Nordsee anschaulich, verständlich und unterhaltsam näher. Das Multimar Wattforum ist ein Schaufenster in den Nationalpark Wattenmeer.

Ausflugstipps für Hochseilgärten in Schleswig-Holstein: Ab in die Höhe!

Wer schwindelfrei ist, kann in einem der rund 18 Hochseilgärten in Schleswig-Holstein hoch hinaus.

Besonders schön gelegen ist der Wald- und Naturhochseilgarten „High Spirits“ direkt am Falckensteiner Strand. Seit 2006 kann man hier die Plattformen bei Meerblick erklimmen, von Baum zu Baum balancieren oder mit den verschiedenen Seilbahnen durch den Wald rauschen. Über 140 Elementen mit fünf Schwierigkeitsgraden in bis zu 25 Meter Höhe stehen den Kletterern zur Verfügung. Das einzigartige Gefühl der Höhe wird mit einem faszinierenden Blick über die Kieler Förde belohnt. In den Osterferien ist er täglich geöffnet und am Ostersonntag können die kleinen Kletterer wieder Ostereier in den Bäumen suchen.

Ein Besuch im Hochseilgarten High Spirits lässt sich perfekt mit einem Spaziergang am Falckensteiner Strand, einer Partie Minigolf bei Minigolf und Mee(h)r oder einem Snack in einem der vielen Restaurants/Cafés wie der Elefant am Strand, Ute im Bikini oder der Deichperle verbinden.

Klettern direkt am Meer: Der Hochseilgarten „Hight Spirits“ am Falckensteiner Strand. Quelle: Petra Krause

Der Hochseilgarten Altenhof befindet sich in einem wunderschön gelegenen Buchenwald nahe der Ostsee an der Eckernförder Bucht. Der Kletterpark verfügt über 15 abwechslungsreiche Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und Höhen bis zu 25 Metern. So kann jeder Besucher sein eigenes Tempo finden und Spaß und Nervenkitzel in der Natur erleben. In den Osterferien ist der Hochseilgarten Altenhof täglich geöffnet, von Karfreitag bis Ostermontag können wieder Ostereier in den Bäumen gesucht werden. Der Kletterbesuch lässt sich perfekt verbinden mit einem Ausflug nach Eckernförde, einem Spaziergang am Strand oder an der Steilküste.

Weitere Hochseilgärten im Land gibt es in Geesthacht, Aumühle, Travemünde, Bad Malente, Fehmarn, Kaltenkirchen, Elmshorn, Heist, Hanerau-Hademarschen, St. Peter-Ording, Neumünster, Hasloh, Norderstedt, Lütjensee, Grömitz, Scharbeutz.

Tipps für Hansa Park und Tolk-Schau: Nervenkitzel und Rodelfreuden

Der Hansa-Park in Sieksdorf startet bereits am 2. April in die Saison – also weit vor den Osterferien. Zuerst entstand dort an der Ostsee 1973 das Sierksdorfer „Legoland“. Doch dann konzentrierte das dänische Billund alles in Sachen Lego, die Fläche wurde daraufhin 1977 zum Themenpark „Hansaland“ und später in Hansa-Park unbenannt. Deutschlands einziger Erlebnispark am Meer erweitert seitdem Jahr um Jahr seine Attraktionen.

Inzwischen findet man auf dem 46 Hektar großen Gelände mehr als 125 Attraktionen – darunter auch viele Bahnen mit Nervenkitzel-Garantie wie Nessie, der Flucht von Novgorod, Crazy Mine, Der Schwur des Kärnan oder die Schlange von Midgard. Der freistehende Freifallturm, der sogenannten Highlander, ist mit 120 Metern und 120 km/h Geschwindigkeit der höchste und schnellste Gyro-Drop-Tower der Welt. Der Hansa-Park versteht sich als maritim geprägter Erlebnispark an der Küste mit verschiedenen Themenbereichen in welche die Attraktionen und Shows integriert sind.

Nervenkitzel im Hansa-Park gibt es in der Achterbahn Kärnan. Quelle: Marc R. Hofmann

Eher klein aber fein, das ist der Freizeitpark Tolk-Schau in der Nähe von Schleswig. 1963 als Märchenpark gegründet, bietet er nach zahlreichen Umbaumaßnahmen auf einer Gesamtfläche von 30 Hektar mittlerweile ein abwechslungsreiches Angebot an Attraktionen wie einer Bootsrutsche oder der 700 Meter langen Sommerrodelbahn. Das Motto: „Gemeinsam spielen – staunen – erleben“ richtet sich hauptsächlich an Familien mit Kindern bis etwa zwölf Jahre.

Das Highlight ist das Tal der Dinosaurier. Über 100 lebensgroße Dinosauriermodelle begleiten die Besucher auf einer Zeitreise durch die letzten 400 Millionen Jahre. Bis zu 45 Meter ragen die Urzeitriesen in die Höhe. Bei einem Rundgang durch das Tal erfahren Wissbegierige viele wertvolle Informationen über das Leben in der Urzeit. Über 50 Grillhütten laden in grüner Landschaft zum Verweilen und genießen ein. Diese können für besondere Anlässe zum Beispiel Kindergeburtstage auch von Gruppen gemietet werden. Der Park öffnet allerdings am 30. April.

Ausflugsideen für den Wassersport: Auf die Skier, fertig, los!

Es muss nicht immer Meer sein. Wassersport geht auch am See zum Beispiel im Wasserski- und Wakeboardpark Süsel am Rumpelsee. Rund geht es auf der Anlage, die zum Süsel Seeparx gehört wieder am 2. April. Beim Wasserski nämlich wird man hier im Kreis gezogen, auf einem Monoski, Paarskiern oder dem Wakeboard. Kinder ab zehn Jahren haben hier ebenso viel Spaß wie sportliche Eltern und Jugendliche.

Die Wasserskianlage hat drei Seilbahnen – eine Fünf-Mast-Anlage mit einer Länge von 600 Metern, sowie eine Vier-Mast-Anlage mit einem Kicker und einer Länge von 1000 Meter plus Funkpark mit elf Obstacles. So kommen sowohl Anfänger als auch Profis voll auf ihre Kosten. Der Start erfolgt von einer Rampe. Erfahrene Lehrer helfen mit Tipps und Tricks, so gelingt häufig schon der erste Start.

Es gibt Wasserski- und Wakeboard-Kurse für Anfänger sowie spezielle Kurse nur für Frauen. Der See hat auch eine schöne Badebucht. Beachvolleyball- und Streetball-Felder, eine große Liegewiese und ein kleiner Spielplatz sorgen für Abwechslung. Direkt an der Wasserskianlage gibt es beim Imbiss Snacks und Getränke zu kaufen. Das notwendige Equipment für Groß und Klein (Neoprenanzüge, Schwimmwesten, Boards und Skier) kann vor Ort ausgeliehen werden.

Erste Startversuche im Wasserski- und Wakeboardpark Jagel Quelle: Sp

Mitten in den Osterferien, am 15. April 2022, startet der Wasserski- und Wakeboardpark in Jagel in die Saison. Bis zu neun Personen können bei der Vier-Mast Anlage gleichzeitig am 780 Meter langen Schleppseil über den 6,5 Hektar großen künstlichen See, einer ehemaligen Kiesgrube, gezogen werden. Die Geschwindigkeit beträgt bis zu 58 km/h. Die Wasserski- und Wakeboard-Anlage liegt östlich von Jagel. Café, Liegewiese und Spielplatz sind vorhanden.

Auch der Stadtpark Norderstedt ist seit 2012 ein Treffpunkt für Wasserski- und Wakeboard-Begeisterte. Der Wakeboard-Park Spotz zählt mit einer 850 Meter Runde und acht Obstacles (Hindernisse) zu den größten in Norddeutschland. Bei der seit Mitte März geöffneten Anlage handelt es sich um eine Fünf-Mast-Anlage für maximal zehn Personen.

Der Sportpark Norderstedt bietet aber noch viel mehr. Neben zahlreichen Spielplätzen für Kinder kann man auch eine Runde Adventure Golf spielen. Der neue Trend entstand aus der Kombination von Golf und Minigolf, Minigolf XXL sozusagen. Gespielt wird ohne viel Schnick Schnack aber mit vielen Handycaps auf frei gestalteten Bahnen mit speziellem Kunstrasenuntergrund. Außerdem kann man nach sportlicher Betätigung an den Seeterrassen Snacken und Relaxen.

Die Wasserski- und Wakeboard-Anlage Damp von 2007 befindet sich im Süden des Ostsee-Bades, direkt neben der Ostsee. Die Bahn hat eine Länge von 690 Metern für maximal neun Personen. Die Anlage mit acht Obstacles eignet sich für Einsteigern und Fortgeschrittenen. Die gesamte Ausrüstung kann vor Ort gestellt werden, Vorerfahrungen sind nicht nötig. Die Gastronomie des Parks bietet während und nach dem Sport Snacks und Erfrischungen.

Auch die Wasserski- und Wakeboard-Arena Pinneberg wurde 2007 eröffnet und liegt am Pinneberger See im Nordwesten von Hamburg. Die Bahn hat eine Länge von 300 Metern für maximal sechs Personen und verfügt über vier Obstacles.

Die Wakeboard-Anlage im Columbus Park am Weissenhäuser Strand bietet eine Fünf-Mast-Seilbahn, die im Jahr 2012 eröffnet wurde. Der Rundkurs ist etwa 600 Meter lang für maximal sieben Personen. Neben der Mehr-Mast-Anlage gibt es auch den Little Bro, eine Zwei-Mast Übungsanlage. Die Anlage ist seit dem 2. April geöffnet.

Idee für die Osterferien: Paddeln auf der Eider ab Achterwehr

Wem das alles noch zu kalt, zu nass und vielleicht auch zu schnell ist, kann sich der charmanten Wasserseite Schleswig-Holsteins per Boot nähern – und zwar paddelnd. Eine besonders einladendes Rudergebiet ist sicherlich die Eider. Der Kanu und Floßverleih Achterwehr am alten Speicher verfügt über 17 Canadier für zwei bis vier Personen, die je nach Saison einen halben oder einen ganzen Tag ausgeliehen werden können.

Vor Ort bekommt man eine Einführung in die Techniken des Kanufahrens und des umweltgerechten Verhaltens auf der Tour. Ein Highlight ist neben der Landschaft selbst eine Floßtour. Zwei Flöße mit jeweils 18 Quadratmeter und einer Hütte darauf können gemietet werden. Die Flöße sind ausgelegt für bis zu zehn Personen und werden rudernd fortbewegt. Ihr Fahrgebiet beschränkt sich auf den Achterwehrer Schifffahrts Kanal vom Speicher bis zur Schleuse Strohbrück.

Dem Wasser ganz nah, aber dabei trocken bleiben: Kanu- oder Kajaktouren durch die schleswig-holsteinische Fluss- oder Seenlandschaft . Quelle: Sp

Natürlich befinden sich zwischen Nord und Ostsee unendlich viele abwechslungsreiche Ziele, die zu einem Tages- oder Mehrtagesausflug einladen. Ob Flusslandschaften wie Eider, Treene, Trave, Sorge, Stör, Schwentine oder die zahlreichen Seenlandschaften – alle finden hier eine passende Tour sowie zahlreiche Kanu- und Kajakverleiher.

Ausflugstipp in Schleswig-Holstein: Abenteuer im Barfußpark

Wer die Welt nicht nur mit den Augen entdecken, sondern auch erfühlen möchte, ist im Barfußpark Schwackendorf richtig aufgehoben. Hier laden feste, feine und feuchte Untergründe zum Fühlen, Erforschen und Entdecken ein. Ohne Schuhe, versteht sich. Besucher werden gebeten, ein Handtuch mitzubringen.

Ein Ausflug an die Schlei: Bildschöne Eiszeitrille

Malerisch schön, so präsentiert sich die Schlei, ein rund 42 Kilometer langer Meeresarm der Ostsee. Will man sie mit dem Rad umrunden, hat man etwa 90 Kilometer vor sich mit vielen besonderen Ein- und Ausblicken für die man sich ein paar Tage Zeit nehmen sollte.

Wegen der Bahnanbindung empfiehlt sich Schleswig als Startpunkt. Ein Abstecher in die älteste Stadt Nordeuropas lohnt sich schon wegen des romantischen St.-Petri-Doms. Einer der Kunstschätze im Dom ist der 1521 fertiggestellte Bordesholmer Altar von Hans Brüggemann, ein zwölf Meter hohes Meisterwerk der Schnitzkunst mit fast 400 Figuren aus Eichenholz.

Nächster Stopp ist die malerische Fischersiedlung im Stadtteil Holm. Die Häuser mit Rosenbäumchen und sogenannten „Klöndören“, zweigeteilte Plaudertüren, deren obere Hälfte sich zum Schnacken mit Besuchern öffnen lässt, gruppieren sich um den Fischerfriedhof.

Entlang der Schleidörferstraße geht es über Brodersby und Ulsnis nach Arnis, mit etwas über 300 Einwohnern die kleinste Stadt Deutschlands. 1667 von Kappelner Familie auf einer Halbinsel gegründet, ist Arnis allein schon einen Ausflug wert. Auf dem alten Kirchweg kann man die Stadt zu Fuß umrunden. Langgezogene Gärten reichen bis ans Noor und auf der südöstlichen Seite bis an das Schleiufer. Bootsstege, hier und da noch Fischernetze, Marinas und vier Werften machen die Idylle perfekt. Ein kleiner Badestrand bietet vor allem Familien mit kleinen Kindern ein überschaubares Terrain. Die stählerne Seilfähre von Arnis nach Sundsacker verbindet die Landschaften Angeln und Schwansen – eine Möglichkeit die Radtour abzukürzen.

Arnis ist ein lohnendes Ausflugsziel für Menschen, die ein Auge für liebevolle Details haben. Quelle: Cornelia Müller

Wer weiter fährt muss spätestens in Kappeln mit der spätbarocken Nikoleikirche die Schlei überqueren. Die weiße Holländermühle Amanda kündigt Kappeln an. Zurück nach Schleswig geht es nah am Gegenufer durch die wenig bebaute Acker-Landschaft Schwansen.

Am Missunder Fährhaus ist die Schlei am Ende der Großen Breite ganz schmal. Ein weiterer Höhepunkt vor Schleswig ist das Wikinger-Museum „Haithabu“, das zu den bedeutendsten archäologischen Museen Deutschlands gehört. In einem modernen Ausstellungshaus werden spektakuläre archäologische Funde präsentiert. Interessant ist vor allem die nach originalen Funden rekonstruierte Wikingersiedlung. Die sieben Wikinger Häuser plus Landebrücke stehen im Inneren eines historischen Ringwalls. Hier kann man erleben wie unsere Vorfahren im Frühmittelalter gelebt haben.

Einfache Kleidung, keine Helme mit Hörnern oder Tattoos: Die Wikinger lebten anders, als sie heutzutage in Filmen und Serien dargestellt werden. Das schleswig-holsteinische Haithabu war ein wichtiger Umschlagplatz der Wikingerzeit. Quelle: Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen

Krönender Abschluss der Tour ist das Schloss Gottorf, einst Herzogssitz des Fürstentums Schleswig-Holstein-Gottorf und damit politisches und kulturelles Zentrum der Region. Das idyllisch auf der sogenannten Museumsinsel gelegene Barockschloss beherbergt die Landesmuseen für Kunst und Kulturgeschichte und bietet einen spannenden Ausflug in die Geschichte Schleswig-Holsteins, archäologische Schätze und Kunstwerke.

Berühmt sind die dort gezeigten Moorleichen und das Nydamboot, das mit fast 1700 Jahren älteste erhaltene und seetüchtige Ruderboot Nordeuropas. Nicht weniger sehenswert ist der nahe der Museumsinsel liegende rekonstruierte Gottorfer Globus, der als das erste Planetarium der Geschichte gilt, sowie der wieder aufgebaute Barockgarten, der ihn umgibt.

Küstenschutz XXL: Das Eidersperrwerk ist ein beliebter Ausflugsort

Sicherheit vor Sturmfluten spielt in Schleswig-Holstein eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund wurde das Eidersperrwerk mit seinen fünf, jeweils 40 Meter breiten, Sielöffnungen von 1967 bis 1973 zwischen Eider und Nordsee am Wesselburenkoog als größtes deutsches Küstenschutzbauwerk gebaut. Die Errichtung kostete 170 Millionen Mark.

Das gigantische Bauwerk bei Tönning ist ein beliebter Ausflugsort auf der Halbinsel Eiderstedt. Man kann das Eidersperrwerks mit dem Pkw über einen 236 Meter langen Tunnel durchfahren. Imposanter ist allerdings ein Blick von der Brücke, die nur zu Fuß oder per Rad überquert werden kann.

Seit Jahrzehnten ist das imposante Bauwerk auch ein Touristenmagnet: Das Eider-Sperrwerk in der Nähe der Gemeinde Wesselburenerkoog schützt das schleswig-holsteinische Binnenland vor Überflutung. Quelle: Axel Heimken

Ausflugsidee „Kohlosal“: ein Museum für das Dithmarscher Kraut

Mitten in der Wiege des Kohlanbaus in Dithmarschen in Wesselburen liegt das Kohlosseum. Im historischen Gebäude der alten Sauerkrautfabrik kann man die Welt des Kohls entdecken. Man erfährt zum Beispiel, warum Dithmarschen das größte Kohlanbaugebiet in Europa geworden ist oder wie viel Kohl hier jedes Jahr angebaut wird.

In der Krautwerkstatt erlebt man wie der Dithmarscher Kohl zum leckeren Sauerkraut verarbeitet wird und was der Krautmeister alles herstellt.

Tipp für Familien: Kostengünstige Ausflüge am Nord-Ostsee-Kanal

In Schleswig-Holstein ist es gesetzlich festgeschrieben, dass die Überquerung des Nord-Ostsee-Kanals mit einer der 14 Fähren für Passagiere kostenlos sein muss. Hintergrund ist eine über 130 Jahre alte Vereinbarung, deren Grundlage laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung die Verpflichtung des Deutschen Reichs ist, beim Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals in den Jahren 1887 bis 1895 kostenlose Übergänge für die dabei unterbrochenen Verkehrswege zu schaffen.

Schon die Überfahrt ist oft ein Highlight. Hervorzuheben ist zunächst die Tour mit der Kanalfähre zwischen den Kieler Stadtteilen Wik und Holtenau. Der „Schuhkarton“, wie die Kieler liebevoll die kleine Fähre nennen, bietet einen tollen Blick auf die Schleusenanlage. Auf der Holtenauer Seite kann man auf dem Tiessenkai flanieren und bei Kaffee und Kuchen im Schiffercafé das maritime Treiben beobachten. Am Nordufer der Zufahrt zum Nord-Ostsee-Kanal befindet sich außerdem der Holtenauer Leuchtturm, der seit 1895 als Einfahrtsfeuer dient und zu den schönsten Leuchttürmen Deutschlands zählt. Auf der Wiker Seite lohnt ein Abstecher ins Maschinenmuseum oder auf die Schleusenplattform.

Die neue Schwebefähre unter der „Eisernen Lady“ überquert erstmals wieder den NOK bei Rendsburg. Quelle: Ulf Dahl

Eine ganz besondere Kanalüberquerung bietet natürlich das Rendsburger Wahrzeichen. Die Rendsburger Schwebefähre, die vor kurzem nach über sechs Jahren Pause wieder in Betrieb genommen wurde. Nach dem Zusammenstoß mit einem Frachter im Januar 2016 musste sie außer Dienst gestellt werden. Die alte Schwebefähre, die am 2. Dezember 1913 in Betrieb genommen wurde und ihrem Nachfolger jedenfalls äußerlich zum Verwechseln ähnlich sieht, steht heute auf dem Betriebsgelände des WSA, der ehemaligen Saatsee-Werft, unweit ihrer alten Wirkungsstätte. Achtung: Wegen Restarbeiten ist die Fähre in den Ferien nicht permanent im Betrieb, soll aber zumindest zu Ostern wieder schweben.

Die 1911 und 1913 erbaute Stahlkonstruktion mit dem Spitznamen „Eiserne Lady“, an der die Schwebefähre hängt, ist nicht minder imposant. 42 Meter beträgt die notwendige „lichte Höhe“ für die Ozeanriesen, die auf ihrem Wege zwischen den Meeren auf dem Nord-Ostsee-Kanal unterwegs sind. Seit 1988 ist die Rendsburger Eisenbahnhochbrücke Technisches Denkmal. Es besteht die Möglichkeit die Aussichtsplattform, in 40 Metern Höhe, auf der Eisenbahnhochbrücke zu erklimmen - über eine 187-stufige Wendeltreppe, eingebaut in einen Brückenpfeiler. Dies ist nur mit einem Sachkundigen Führer möglich.

Ausflugsidee für Naschkatzen: Bonbonkocherei in Eckernförde

Wie ein Besuch in Charlies Schokoladenfabrik fühlt man sich beim Betreten der Bonbonkocherei in Eckernförde. Neben Klassikern wie Zitrone oder Himbeere gibt es hier auch Waldmeister oder Kirsch-Banane-Bonbons. Das schöne: Mit Ausnahme von Montag gibt es Vorführungen, wie Bonbons produziert werden.