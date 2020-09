Kiel

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht sieht die Suche nach einem Endlagerstandort als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, vor der sich niemand drücken kann.

„Die Landesregierung will den Atomausstieg vollenden und dazu gehört auch, ein Endlager für die hochradioaktiven Abfälle zu finden, die bis heute auch in den schleswig-holsteinischen Zwischenlagern in Brunsbüttel, Brokdorf und Krümmel stehen“, sagte der Grünen-Politiker nach der Vorstellung des Zwischenberichts der Bundesgesellschaft für Endlagersuche (BGE).

SH-Eignung für Endlager für Albrecht nicht überraschend

Bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager in Deutschland schließt eine erste Auswahl auch Regionen in Schleswig-Holstein als möglichen Standort nicht aus. Insgesamt haben 90 Gebiete bundesweit nach Erkenntnissen der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) günstige geologische Voraussetzungen für ein solches Endlager. „Die jetzt vorgelegte Karte ist eine wichtige erste Etappe auf dem langen Weg zur Endlagerung hochradioaktiver Stoffe“, sagte der Minister.

Dass auch Gebiete in Schleswig-Holstein aufführt werden, kommt für Albrecht grundsätzlich nicht überraschend. Schleswig-Holstein verfüge über Salzstöcke und Gebiete mit Tonvorkommen. „Dass diese Regionen zunächst als Potenzialflächen aufgeführt werden, liegt auf der Hand, sagt aber noch nichts über ihre tatsächliche Eignung aus“, sagte der Minister.

Albrecht kritisiert bayrische Kollegen

Entscheidend sei, dass die Bestimmung der Flächen aufgrund wissenschaftlicher Verfahren erfolgte, nicht politisch. „Entsprechend muss das Verfahren jetzt auch wissenschaftlich weitergeführt werden.“

Mit Blick auf Äußerungen seines bayerischen Kollegen Thorsten Glauber (Freie Wähler), der einen Standort im Freistaat grundsätzlich skeptisch sieht, sagte Albrecht: „Wir alle haben den Strom aus Atomkraftwerken verbraucht, das gilt besonders für Bayern.

Nun gilt es, einen geeigneten Standort für den Abfall dieser Energieerzeugung zu finden, und wir haben uns gesetzlich mit allen Ländern auf ein Verfahren geeinigt. Das muss nun gelten.“

