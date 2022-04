Berlin/Kiel

Städte und Gemeinden sollen bei der Veräußerung von Grundstücken in sozialen Brennpunkten wieder ein Vorkaufsrecht bekommen. Dafür sprach sich der Bundesrat am Freitag aus. Schleswig-Holstein enthielt sich wie andere Länder, die von der FDP mitregiert werden. Grüne und CDU in Schleswig-Holstein hätten zugestimmt.

„Die Uneinigkeit in der Jamaika-Regierung ist in der Wohnungspolitik besonders groß“, sagte SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller. Wie berichtet, hatte sich Schleswig-Holstein seit 2017 in mehr als 250 Fällen im Bundesrat enthalten, weil CDU, Grüne und FDP in vielen Fragen über Kreuz lagen. Das galt auch bei Initiativen gegen Mietwucher und für die Mietpreisbremse.

Die Regierung hängte die Enthaltung zum Vorkaufsrecht nicht an die große Glocke und feierte sich stattdessen für eine erfolgreiche Initiative zur Sozialpolitik. Kern: Der Entschließungsantrag sieht vor, dass sich gesetzlich krankenversicherte Rentnerinnen und Rentner, die einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, unabhängig vom Bezug einer Teil- oder Vollrente unter bestimmten Voraussetzungen für einen Anspruch auf Krankengeld entscheiden können.

Von Ulf Christen