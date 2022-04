Kiel/Berlin

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Sozialminister Heiner Garg (FDP) lassen in diesen Wochen kaum eine Gelegenheit aus, um ihr Jamaika-Bündnis als harmonisches Erfolgsmodell zu loben, das zum Wohle des Landes stets gute Kompromisse findet. Zumindest im Bundesrat ist das anders. In der Länderkammer hat sich Schleswig-Holstein seit 2017 in mehr als 250 Fällen der Stimme enthalten, weil CDU, Grüne und FDP in vielen Polit-Fragen über Kreuz lagen. Das geht aus einer Auswertung der SPD hervor.

Große Uneinigkeit bei Umwelt, Wohnungsbau und Landwirtschaft

„In den großen Fragen ist sich Jamaika uneinig“, bilanziert die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli. Der Anteil der Enthaltungen im Bundesrat (sie werden bei zustimmungspflichtigen Gesetzen und Verordnungen wie Nein-Stimmen gewertet) sei über die vergangenen fünf Jahre kräftig gestiegen. „Aktuell kann sich Jamaika bei jeder vierten Abstimmung nicht auf eine gemeinsame Position verständigen.“ Besonders groß sei die Uneinigkeit bei Umweltthemen, dem Wohnungsbau und der Landwirtschaft. „Das sind zentrale Zukunftsbereiche für Schleswig-Holstein.“

Die Landesvertretung in Berlin, die sich auch um den Bundesrat kümmert, hat das Stimmverhalten Schleswig-Holsteins nicht ausgewertet. Ein Sprecher bestätigt aber, dass jede der vielen Hundert Entscheidungen in der Länderkammer entweder am Dienstag am Kabinettstisch in Kiel oder am Freitag in einer Frühstücksrunde vor dem Bundesrat erörtert wird und das Land sich – wie im Koalitionsvertrag festgelegt – immer dann seiner vier Stimmen enthält, wenn die Jamaikaner keinen Kompromiss finden können.

Alle Koalitionäre lassen die Muskeln spielen

Auf keinen gemeinsamen Nenner kommen CDU, FDP und Grüne etwa beim Mieterschutz. So stimmte Schleswig-Holstein im Februar einem von Bayern eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur besseren Bekämpfung von Mietwucher im Gegensatz zur großen Mehrheit der anderen Bundesländer nicht zu. Im November scheiterte ein Vorstoß von Hamburg und Bremen zur Mietpreisbremse. Die Grünen wollten zustimmen, CDU und FDP nicht.

In anderen Fällen blockierten die Grünen Initiativen, so etwa im Dezember Pläne für eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich. Oder aber die CDU schoss quer. Im Herbst blockierten CDU-geführte Länder (darunter Schleswig-Holstein) die Streichung des Paragrafen 219 (Strafbarkeit des Werbens für einen Schwangerschaftsabbruch).

Ab und zu ließ auch die FDP die Muskeln spielen. Im Dezember 2020 musste sich Schleswig-Holstein zu einer Initiative von Niedersachsen enthalten, die eine Reform der Landwirtschaft auf Basis von Tierwohlabgabe, Tierwohlprämie und Tierwohlkennzeichnung forderte. Im November vergangenen Jahres sorgten die Liberalen dafür, dass Schleswig-Holstein beim Infektionsschutzgesetz nicht mitzog.

CDU überlegt, wie sie Scholz & Co. im Bundesrat disziplinieren kann

Solche Blockade-Aktionen sind Alltag in Ländern, in denen eine Regierungspartei im Bund nicht mitregiert. Nach dem Machtwechsel in Berlin hin zu einer Ampel-Koalition denkt derzeit insbesondere die CDU darüber nach, wie sie Olaf Scholz & Co. im Bundesrat auf Kurs bringen kann. Die Macht dazu hat die Union. Die von ihr mitregierten acht Länder kommen auf 39 Stimmen und damit auf eine Enthaltungsmehrheit im Bundesrat mit seinen 65 Sitzen.

Von Ulf Christen