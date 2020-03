Neuer Krisenplan für die Kliniken

Kiel

Im schleswig-holsteinischen Landtag gab Ministerpräsident Daniel Günther am Mittwoch eine Regierungserklärung zur Corona-Krise ab. Darin heiße es auch: „Wir haben mit dem Bund vereinbart, die Zahl der Intensivbetten im Land zu verdoppeln.“ Der Krisenplan, den Fachleute im Gesundheitsministerium entwickelt haben, geht darüber aber noch hinaus.

Kapazitäten sollen erweitert werden

Man bereitet sich unter anderem mit den Hausärzten darauf vor, leicht erkrankte Patienten abhängig von ihrem Gesundheitszustand in den jeweils eigenen vier Wänden zu versorgen. Minister Heiner Garg ( FDP) sagte, dass er außerdem mit allen Beteiligten daran arbeite, die Kapazitäten in den Kliniken zu erweitern. „Dazu wird ein Maßnahmenpaket mit verschiedenen Komponenten verfolgt.“

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Kliniken sollen regionale Cluster bilden

Dazu gehören Schwerpunkt-Versorgungsstrukturen für Covid-19-Patienten mit stationärem Bedarf. Kliniken sollen dafür sogenannte regionale Cluster bilden, um die Patientenströme zu lenken. Als Beispiel nannte das Ministerium die Kliniken Itzehoe und Nordfriesland sowie das Westküstenklinikum, die eine gemeinsame stationäre Versorgungsstruktur organisiert hätten.

Infektiöse Patienten mit Verdacht auf Corona sollten nach Heide oder Itzehoe verlegt werden. Dagegen sollten die Kliniken Husum, Niebüll und Brunsbüttel in erster Linie die Grund- und Regelversorgung sowie die intensivmedizinische Behandlung von allen anderen Patienten an der Westküste sicherstellen.

Im Südosten des Landes stimmten sich die Kliniken in den Kreisen Lübeck, Ostholstein, Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg ab. In Lübeck stehe für Corona-Patienten ein gesondertes Gebäude in der Klinik für Geriatrie zur Verfügung.

Kur- und Reha-Kliniken dürfen keine neuen Patienten aufnehmen

Um weitere Kapazitäten zu schaffen, dürfen Kur- und Reha-Einrichtungen im Norden keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Das Verbot gilt auch für psychosomatische Reha-Kliniken. Ein entsprechender Erlass ging inzwischen an die Kreise und kreisfreien Städte. Zu Ende therapiert werden dürfen nur noch Menschen, die bis zum 16. März angereist sind. Im Gesundheitsministerium geht man davon aus, dass auf diese Weise kurzfristig mindestens 1000 Betten zusätzlich zur Verfügung stehen, um die großen Akut-Kliniken zu entlasten. Bei Bedarf sollen in die Reha-Zentren Patienten verlegt werden, die nicht an Covid-19 erkrankt sind.

Betten auch in sogenannten alternativen Gebäuden

Darüber hinaus werden nach Angaben eines Ministeriumssprechers Betten in alternativen Gebäuden aufgebaut. Dazu zählten die kürzlich geschlossene Klinik in Wedel, aber auch ungenutzte Trakte anderer bestehender Krankenhäuser. Man gebe solchen krankenhausnahen Strukturen derzeit den Vorrang vor anderen Hallen, weil ihre Herrichtung deutlich einfacher umzusetzen sei.

„Die allgemeinversorgenden Krankenhäuser mit einer Intensivstation unternehmen alles Notwendige, um ihre Beatmungskapazitäten zu erhöhen und die Funktionsfähigkeit der Intensivstationen zu sichern“, sagte der Sprecher. Auch die geriatrischen Kliniken und Abteilungen müssten die Zahl ihrer Neuzugänge reduzieren. So fänden keine Aufnahmen mehr statt, die aufgrund der Einweisung von Vertragsärzten erfolgen - es sei denn, ein Klinikaufenthalt sei medizinisch dringend geboten.

An geriatrischen Tageskliniken gelte bis auf Weiteres ein Aufnahmestopp. Die frei werdenden Ressourcen wie Personal und Räume seien zur stationären Versorgung einzusetzen.