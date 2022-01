Kiel

Die Omikron-Welle hat auch Schleswig-Holstein voll erfasst. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut für Schleswig-Holstein eine Sieben-Tage-Inzidenz von 919,6, bundesweit lag der Schnitt bei 840,3. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz betrug im Norden 6,29: Mit Corona lagen nach Angaben der Landesmeldestelle 326 Menschen im Krankenhaus, 57 wurden auf der Intensivstation behandelt. Vor diesem Hintergrund berieten die Regierungschefs von Bund und Ländern am Nachmittag bei einer Videoschaltkonferenz über das weitere Vorgehen.

Am Abend informierte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) über die Ergebnisse der Konferenz. „Das, was vorher befürchtet wurde, dass sich die Welle von Norden nach Süden ausbreitet, bewahrheitet sich“, sagte Günther. Dass die Entwicklungsperspektive ungewiss sei, liege hauptsächlich daran, dass sich vor allem junge Menschen mit Omikron ansteckten und noch unklar sei, wie sich die Corona-Variante auf Menschen über 50 Jahre und Ungeimpfte auswirke.

Daniel Günther: Priorisierung bei PCR-Tests kommt

Günther kündigte Änderungen bei den Corona-Tests an: PCR-Tests seien derzeit nur begrenzt verfügbar. „Deswegen haben wir uns auf eine Priorisierung auf vulnerable Gruppen und Beschäftigte in den entsprechenden Einrichtungen verständigt.“ Die Änderung war bereits im Vorfeld der Konferenz angekündigt worden. Demnach sollen die PCR-Tests nicht mehr für alle Verdachtsfälle vorgehalten werden, sondern nur noch für Risikogruppen sowie für Beschäftigte, die diese Menschen betreuen. Gemeint sind damit insbesondere Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, in Praxen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

Der Ministerpräsident erklärte zudem, dass auch die Kapazitäten bei der Kontaktnachverfolgung begrenzt seien. „Auch hier soll es eine Priorisierung auf entsprechende Gruppen geben“, so Günther, ohne zunächst weitere Details zu nennen.

Eine Anpassung wird es laut Günther ebenso bei den Quarantäneregeln geben. Demnach sollen für das Personal in Krankenhäusern, in der Pflege und in der Eingliederungshilfe die gleichen Regeln wie für alle anderen Bürgerinnen und Bürger gelten. Diese können sich derzeit nach sieben Tagen mit einem zertifizierten Corona-Schnelltest freitesten. Ohne Test endet die Isolation nach zehn Tagen.

Günther kündigt Vereinheitlichung der Corona-Regeln für überregionale Großveranstaltungen an

Eine Vereinheitlichung der Regeln soll es perspektivisch bei überregionalen Großveranstaltungen geben. „Da sind zwar keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen, aber das wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt“, erklärte Günther den Status quo.

Mit Blick auf die Corona-Lage in Schleswig-Holstein führte Günther aus, dass der Anstieg der Neuinfektionen mittlerweile geringer sei als auf Bundesebene. „Wir liegen da mittlerweile im Mittelfeld der Bundesländer“, so der Ministerpräsident. Die Hospitalisierungsrate schwanke beim Wert sechs, die Belegungsrate der Intensivstationen sei relativ konstant. „Die Lage im Gesundheitssystem in Schleswig-Holstein ist weit davon entfernt, wo wir uns im Januar letzten Jahres befunden haben.“

Die Experten im Land würden dazu raten, bei den aktuellen Regeln zu bleiben. „Wir sehen uns für die nächsten Wochen gut aufgestellt“, so Günther. Das liege auch daran, dass sich die Impfquote hervorragend entwickle. Beim Boostern sei Schleswig-Holstein im bundesweiten Vergleich an zweiter Stelle.

Der Ministerpräsident verwies in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Wichtigkeit von Impfungen: „Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Geboosterter bei Omikron einen schweren Verlauf einhandelt, ist um das 60-fache niedriger als bei einem Ungeimpften.“ Aktuell haben 57,2 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein eine Auffrischungsimpfung erhalten. 77,9 Prozent haben zwei Impfungen bekommen, 79,2 Prozent mindestens eine Impfung.

Corona-Regeln in SH: Vorerst keine Lockerungen

Vorerst werde es zwar keine Verschärfungen, aber auch keine Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben. Dennoch müssten auch Öffnungsperspektiven vorbereitet werden, betonte Günther. Zwar sei der Punkt für Lockerungen noch nicht gekommen, doch sobald absehbar sei, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet ist, müssten Öffnungsperspektiven beschlossen werden.

Lesen Sie auch So selten sind Impfkomplikationen in Schleswig-Holstein

Wie geht es in Schleswig-Holstein weiter? Daniel Günther im Livestream

Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD) betonte am Abend den Ernst der Lage. „Das derzeitige Infektionsgeschehen erfordert, dass wir den bisherigen, vorsichtigen Kurs beibehalten, um unser Gesundheitssystem vor einer möglichen Überlastung zu schützen“, sagte sie. „Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Öffnungsschritte. Ein Blick in unser Nachbarland Dänemark mit den extrem hohen Inzidenzen und den dort ansteigenden Krankenhauseinweisungen zeigt mir, dass wir noch eine weitere Strecke bis zum Wellenhöhepunkt haben.“

Das nächste Treffen von Länderchefs und Bundeskanzler ist am 16. Februar geplant. Sofern sich die Lage bis dahin nicht deutlich verbessert oder verschlechtert hat, bleibe das Regelwerk bis dahin bestehen.