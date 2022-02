Kiel

Die Landesregierung hat eine im wahrsten Sinne des Wortes historische Entscheidung getroffen. Im Frühjahr 2024 soll ein digitales Haus der Landesgeschichte online gehen und in mehreren virtuellen Räumen zeigen, wie sich Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahrhunderten entwickelt hat.

„Wir schreiben ein neues Kapitel in der virtuellen Geschichtsvermittlung, das die vielen spannenden und beeindruckenden Bestände in Schleswig-Holstein in einer digitalen Sammlung zugänglich machen wird“, berichtet Bildungsministerin Karin Prien (CDU). „Die dezentrale und digitale Vermittlung wird auch viele Schülerinnen und Schüler für die Geschichte ihrer Heimat begeistern können.“

Ursprünglich war ein echtes Haus der Landesgeschichte im Gespräch. Die Pläne für ein analoges Museum wurden allerdings aus Kostengründen nicht weiter verfolgt. Zum Nulltarif ist auch der virtuelle Ort der Geschichtsvermittlung nicht zu haben. Die Regierung geht in ihrem jetzt vorgelegten Umsetzungskonzept davon aus, dass der Aufbau des Hauses im Internet gut 1,4 Millionen Euro kosten wird. Hinzu kommen für die Pflege und den Ausbau des Lernorts rund 200 000 Euro jährlich.

Geschichtsräume sind noch leer

Eine Art „Architekt“ des Historien-Hauses ist die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek (SHLB) in Kiel. „Wir wollen einen Ort gestalten, den alle Menschen gern besuchen“, betont SHLB-Historikerin Julia Buchholz. Die „User“ sollen im Foyer des virtuellen Hauses empfangen werden, sich dort umschauen und verschiedene Geschichtsräume betreten können. „Was in den Räumen gezeigt wird, ist noch unklar“, erzählt der Direktor der SHLB, Martin Lätzel. Hintergrund: Ein geplantes Kuratorium (mit Historikern) muss noch klären, wie Geschichte in den Räumen aufgearbeitet wird. So könnte ein Raum einem konkreten Ereignis (Vertrag von Ripen oder deutsch-dänischer Krieg) gewidmet sein oder ein bestimmtes Thema behandeln. Beispiel: In einem Demokratie-Raum könnte der Bogen geschlagen werden von der Schleswig-Holsteinischen Erhebung (1848 bis 1852) über den Matrosen- und Arbeiteraufstand (1918) bis hin zum NSDAP-Mustergau (ab 1933).

„Das Kuratorium muss auch entscheiden, ob die Landesgeschichte mit den Hünengräbern beginnt oder später“, berichtet Martin Lätzel. Auch über den Endpunkt ließe sich trefflich diskutieren. Gehört die Barschel-Affäre in das Haus der Geschichte oder auch noch die jüngste Sitzung des Landtages? Klar ist zumindest die territoriale Abgrenzung. „Auch Lübeck, Altona und Nordschleswig haben Platz im Haus.“

Zum Start des Hauses werden wohl nur eine Handvoll Räume begehbar sein. In den folgenden Jahren sollen weitere Lernorte hinzukommen. Geplant ist, die Landesgeschichte mehrsprachig darzubieten (zunächst auf Englisch sowie Dänisch) und die Besucher und Besucherinnen über eine interaktive Landkarte auf die realen historischen Stätten aufmerksam zu machen. Zudem sind Museen, Stiftungen und Geschichtsvereine eingeladen, ihr Wissen und ihre Artefakte digital zur Verfügung stellen. Prien: „Ich freue mich sehr, dass wir durch dieses Projekt die Bestände der vielen Sammlungen im Land – ganz unabhängig davon, ob sie groß oder profiliert sind – zeigen und somit mehr Menschen näherbringen können.“

Gefragt sind auch alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner. Sie sind eingeladen, am Haus der Geschichte mitzubauen. Dazu soll es Workshops in Kiel, Husum und Lübeck geben.

Politischer Beifall für SH-Haus

Rückendeckung erhält Prien aus dem Landtag. „Das digitale Haus der Landesgeschichte wird ein großartiges Bauvorhaben, das ausbaufähig bleibt und durch neue Etagen erweitert werden kann“, erläutert Anette Röttger (CDU). „Das Haus wird Wissen vermitteln, in den Schulunterricht integrierbar sein, unserer Identität dienen und unsere Geschichte erzählen.“ Anita Klahn (FDP) hofft, dass die Digital-Angebote viele Menschen anlocken. „In einem digitalen Haus der Landesgeschichte liegt eine große Chance, die Geschichte Schleswig-Holsteins für breite Teile der Bevölkerung erlebbar zu machen.“

Alle Zweifel kann das Konzept nicht ausräumen. „Ein digitales Haus der Landesgeschichte wird, wenn man es gut machen will, nicht viel günstiger zu haben sein als ein ,echtes’“, mahnt Martin Habersaat (SPD). Der SSW hätte es bei aller Freude über die Digital-Lösung gern handfest. „Ein virtueller Museumsrundgang kann nicht die historischen Mauern ersetzen.“ Marlies Fritzen (Grüne) erinnert in diesem Zusammenhang an die leere Landeskasse. „Wer ein Haus der Landesgeschichte fordert, muss auch sagen, wie es finanziert werden soll.“

Von Ulf Christen