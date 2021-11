Kiel

Das CDU-geführte Schleswig-Holstein will dem Infektionsschutzgesetz an diesem Freitag zustimmen, wie Koalitionskreise bestätigen – trotz des Widerstands manch anderer Bundesländer. Protest hatten in den vergangenen Tagen unter anderem Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg geäußert.

Günther: Keine Option, am Bundesgesetz noch etwas zu ändern

Ministerpräsident Daniel Günther wollte am Donnerstagabend in Kiel nach einer Ministerpräsidentenkonferenz vor die Presse treten. Er hatte aber bereits am Vortag seine Zustimmung signalisiert. „Wir hätten uns eine klare Regelung zur Impfpflicht bei den Heil- und Pflegeberufen gewünscht“, sagte er am Mittwoch. „Es wäre wichtig gewesen, das gerade in diesen Zeiten umzusetzen. Es ist für uns aber keine Option, jetzt in irgendeiner Weise am Bundesgesetz noch etwas zu ändern. Unsere Haltung ist in jedem Fall, dass wir im Bundesrat zustimmen, damit wir eine klare Regelung haben, die über den 25. November hinaus greift.“ Günthers Regierung hat dem Norden bereits ab nächstem Montag strenge Corona-Regeln verordnet, um zu verhindern, dass sich die Infektionslage ähnlich explosiv entwickelt wir im Süden und Osten Deutschlands.

„Wir begrüßen das neue Infektionsschutzgesetz“, bestätigte die Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben am Donnerstag. „Wir brauchen jetzt schnell diese rechtliche Grundlage, um all das zu tun, was für den Schutz der Menschen in Schleswig-Holstein notwendig ist.“ Schleswig-Holsteins Maßnahmen ließen sich mit der Vorlage des Bundes umsetzen. Im Wesentlichen hatte das Kabinett den Beschluss des Bundes flankiert: Im Freizeitbereich gilt das 2G-Prinzip, Zugang zu geschlossenen Räumen hat nur noch, wer geimpft oder genesen ist. Für den beruflichen Bereich gilt 3G: Damit haben Beschäftigte die Möglichkeit, sich freitesten zu lassen, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen.

„Ich gehe davon aus, dass unsere Landesregierung diesem Gesetz am Freitag im Bundesrat zustimmen wird“, sagte von Kalben. Sie setze fest darauf, dass das Gesetz die erforderliche Mehrheit bekommt. „Alles andere wäre zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie eine Katastrophe. Dieses staatspolitische Verständnis setze ich auch bei den anderen CDU-Ministerpräsidenten voraus.“

Vogt (FDP): „Söder hält die rote Laterne, gibt anderen aber Ratschläge“

Auch ihr FDP-Kollege Christopher Vogt sprach von den „richtigen Instrumenten“ für Bund und Länder, um der vierten Welle wirksam zu begegnen. „Ich gehe fest davon aus, dass Schleswig-Holstein dem Gesetz im Bundesrat zustimmen wird und erwarte, dass auch andere Bundesländer mit konservativer Regierungsbeteiligung dies tun werden“, sagte er am späten Donnerstagnachmittag. „Die Kritik der Union an dem Gesetz kommt ja auch eher abstrakt daher, weil nach meiner Wahrnehmung kaum jemand ernsthaft einen flächendeckenden Lockdown wie im letzten Winter will.“ Vogt warnte CDU und CSU, „zum Leidwesen der Bürgerinnen und Bürger unbeholfen Opposition“ zu üben. „Ich finde es einfach nur verantwortungslos, dass die Ministerpräsidenten aus den besonders betroffenen Ländern munter nach Ausreden für ihr eigenes Versagen suchen anstatt konsequent zu handeln. Insbesondere Herr Söder fällt zunehmend dadurch unangenehm auf, dass er mit der roten Laterne in der Hand meint, anderen Ratschläge erteilen zu müssen.“