Kiel - Hier finden Sie Hilfe in der Corona-Krise

In der Landeshauptstadt haben sich schon einige Initiativen gegründet, die Unterstützung anbieten:

Nette Kieler - ehrenamtliche Hilfe in der Nachbarschaft: Die Stadt Kiel will jetzt schnell ein Online-Portal entwickeln, auf dem sich freiwillige Helfer und Menschen, die Unterstützung benötigen, melden können. Das Ehrenamtsbüro Nettekieler vermittelt bereits erste Kontakte. Ältere Menschen und Vorerkrankte sollten in diesen Tagen ihre eigenen vier Wände möglichst nicht verlassen. Wer deshalb Hilfe beim Einkaufen oder ähnlichen Diensten benötigt, wendet sich an die Anlaufstellen in der Nachbarschaft

Seniorenbeirat - Hilfe für ältere Kieler: Senioren sind in der Krise durch Kontaktsperren und Besuchsverbote in Pflegeheimen seelisch besonders betroffen. Aus diesem Grund hat der Kieler Seniorenbeirat Informationen, Rat und einige Kontaktdaten speziell für alte Leute zusammengetragen. Mehr Informationen finden Sie hier.

Stadtmission - Spenden für Wohnungslose: Sorgen machen sich die Stadt und die Stadtmission auch um die Kieler Wohnungslosen, die sich jetzt nicht selbst versorgen können. Eine neue Spendenkampagne "Satt-Mission" soll helfen. Mehr Informationen finden Sie hier.

Kantinenchef Christopher Winkler hat wegen Corona selbst wirtschaftliche Sorgen. Doch er kocht weiter, nicht mehr für Berufstätige, sondern jetzt für Bedürftige, die sich nicht selbst versorgen können. Quelle: Frank Peter

Versorgerzaun für Obdachlose: Wer Obdachlose in Kiel unterstützen möchte, kann auch gern an den "Versorgungszaun" an der Hörnbrücke gegenüber vom Bahnhof eine Tüte hängen, mit allem, was Wohnungslose jetzt dringend gebrauchen - Kleidung, Decken, Lebensmittel. Die Hilfe für die Obdachlosen haben die "Omas gegen Rechts" auf die Beine gestellt.

Kieler für Kieler: Bei Facebook gibt es die Gruppe „Kieler für Kieler“, die Helfende und Hilfebedürftige vermitteln will. „Wir haben schon viele Hilfsangebote bekommen“, sagt Organisatorin Nadine Haß. Bislang fehlen noch die Menschen, die sich melden, wenn sie Unterstützung benötigen.

Kieler Helden - Lebensmittellieferung: Der Verein "Kieler Helden", in dem sich Mieter des Coworking-Space Fleet 7 zusammengetan haben, hat eine Plattform programmiert, auf der sich Menschen melden können, die Hilfe bei der Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs benötigen. Gleichzeitig können sich auf der Internetseite Freiwillige eintragen, die die Einkäufe übernehmen können. Nicht nur Menschen aus der Risikogruppe oder in Quarantäne können das Angebot des Vereins nutzen. Jeder, der Hilfe braucht, kann sich melden. Das gilt beispielsweise für alleinerziehende Eltern oder für Ärzte und Pfleger, denen momentan die Zeit fehlt, selbst einzukaufen. Die Internetseite ist bereits programmiert und online geschaltet. In den nächsten Tagen soll es so weit sein, dass Menschen, die Hilfe brauchen, ihre Bestellungen aufgeben können. Wenn alles nach Plan läuft, könnten gegen Ende der Woche die ersten Lebensmittel gebracht werden. Mehr Informationen zum Angebot finden Sie hier.

Junge Union - Die Einkaufshelden: Zur Unterstützung von Menschen aus besonderen Coronarvirus-Risikogruppen hat die Junge Union die Aktion Einkaufshelden ins Leben gerufen. Ziel der Aktion ist es, dass junge, gesunde Menschen für ihre vorerkrankten und älteren Mitbürger Einkäufe und Erledigungen besorgen. Anmeldung für Hilfesuchende und Helfer unter Tel. 0431/6609935 oder hier.

Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation- Hilfe: Als junge Muslime ist es unsere Pflicht, unseren Mitmenschen zu helfen, sagt das Team der Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation Kiel. Wer Hilfe beim Einkauf oder bei der Besorgung von Medikamenten benötigt, kann sich an Umair Zaffar, Tel. 0176/55268113, oder an Laieb Ahmed, Tel. 0176/39800860, wenden.

DJ Noel Tagoe - Ehrenamtlicher Lieferservice: Auch der 29-jährige DJ Noel Tagoe bietet seine Hilfe an: Er lebt in Hamburg, besucht aber regelmäßig seine Mutter in Kiel. Da er momentan keine Musik machen kann, hat er einen ehrenamtlichen Lieferservice eingerichtet. Unter der Handynummer 0178/3585262 nimmt er Bestellungen entgegen – egal ob telefonisch oder per Foto und liefert sie zeitnah aus. Lieferkosten berechnet er keine, die Kosten für den Einkauf streckt er vor.

Kreis Rendsburg-Eckernförde : Hier finden Sie Hilfe und Unterstützung

DRK Altenholz - Hilfezentrale: Eine neue Hilfezentrale, wo die Fäden in Sachen Einkaufshilfe, Abholung von Lebensmitteln oder Medikamenten und mehr zusammenlaufen, hat das DRK Altenholz in seinem Sozialen Dienstleistungs- und Beratungszentrum eingerichtet. Zu erreichen ist unter Tel. 0431/321040. Weitere Informationen finden Sie hier.

Felm hilft: Wer Hilfe und Unterstützung benötigt, etwa beim Einkaufen, erhält sie beim Förderverein Alte Schule in Felmerholz. Weitere Informationen bei Thekla und Edgar Paulke in Felmerholz, Tel. 04346/5686.

Dänischenhagen - Nachbarschaftshilfe: Pernille Hinz bietet Einkaufsdienste für Senioren und andere Risikogruppen. Informationen unter Tel. 0170/2931113 oder hier.

DRK Schwedeneck - Nachbarschaftshilfe: Der Ortsverein hat einen Helfer-Tool zusammengestellt, der im Bedarfsfall Betroffenen, die das Haus nicht verlassen können oder möchten, Hilfestellung geben können. Weitere Infos zu den Hilfsdiensten gibt es unter Tel. 0173/8595997 oder Tel. 0152/29053478. Über weitere Anregungen freut sich Danilo Klein, Tel. 0431/66948721.

Awo Gettorf und Dänischer Wohld: Die Arbeiterwohlfahrt hat ihren Einkaufsdienst für Personen ab dem 60. Lebensjahr und Corona-Risikogruppen auf die Gemeinde Schwedeneck ausgeweitet. Von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr nehmen Mitarbeiter unter Tel. 04346/8602 Bestellungen entgegen. Ehrenamtliche erledigen die Einkäufe und liefern sie aus. Das Geld muss im Anschluss überwiesen werden. Barzahlung ist nicht möglich.

Organisierte Nachbarschaftshilfe Eckernförde: Wer in Eckernförde Hilfe braucht, kann sich an das Awo-Familienzentrum, Tel. 04351/3132 (Mail: bbs-eckernfoerde@web.de), das Familienzentrum Eckernförde, Tel. 04351/4684527 (Mail: mail@familienzentrum-eckernfoerde.de) sowie die Kirchengemeinden Borby und St. Nicolai, Tel. 04351/739896 (Mail: ole.halley@kkre.de) wenden.

Büdelsdorf/ Rendsburg - Nachbarschaftshilfe: In den sozialen Medien bieten Gruppen in der Region Holstein seit den Einschränkungen im öffentlichen Leben, um Corona auszubremsen, Älteren und Kranken Hilfe an. Sandra Eichert aus Büdelsdorf zog die „Nachbarschaftshilfe Rendsburg/ Büdelsdorf“ auf. Sie ist zu erreichen unter Tel. 0174/5709380.

DRK Loose hilft: Der Ortsverein lässt Menschen mit Problemen im Alltag nicht allein. Wer Hilfe benötigt, kann sich unter Tel. 04358/989685 melden.

DRK Rieseby - Einkaufshilfe: Die Mitglieder des DRK-Ortsvereins bietet Unterstützung in der Krise: Wer Hilfe beim Einkauf, Apothekenbesuch und anderem benötigt, kann sich unter Tel. 04355/1302 melden.

Brekendorf - Versorgung: Für Menschen, die wegen ihres Alters, Krankheit oder Immobilität das Haus nicht verlassen können, organisiert die Gemeinde Brekendorf Hilfe. Weitere Informationen bei Bürgermeister Rainer Mertens, Tel. 0173/9133271, Annelore Müller, Tel. 0171/9203839), oder Ines Lohmeyer-Pahl, Tel. 0172/4185264.

Kreis Plön : Hilfsangebote im Überblick

Ascheberg - Nachbarschafts- und Einkaufshilfe: Eine neu eingerichtete Nachbarschafts- und Einkaufshilfe richtet sich an ältere Mitbürger, andere Risikogruppen und Menschen in Quarantäne. Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr können Menschen, die Unterstützung brauchen, sich an Tel. 04526/339571 wenden.

Neumünster : Hier finden Sie Hilfe

Neumünster - Portal der Stadtwerke: Wer in Zeiten von Corona jetzt gerade Hilfe benötigt oder helfen möchte, kann sich auf einem neuen Internetportal der Stadtwerke Neumünster (SWN) registrieren. Das gilt etwa zum Einkaufen für ältere Menschen, die nicht mehr aus dem Haus können oder wollen, oder zum Gassi-Gehen mit dem Hund. Auf der Plattform gibt es auch eine Schaltfläche „Informationen rund um das Thema Corona“. An dieser Stelle sind die wichtigen Seiten des Landes, der Stadt und des Bundesgesundheitsministeriums verlinkt. Außerdem findet man hier generelle Tipps für den Umgang mit dem aktuellen Geschehen und den wichtigen Telefonnummern im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Das Angebot finden Sie hier.

Annika Mester, Leiterin für Marketing und Kommunikation bei SWN, und Michael Böddeker, SWN-Geschäftsführer.

Zugleich haben sich die SWN haben mit dem Corona-Bürgertelefon der Stadt verknüpft.

Neumünster - Unterstützung Hilfsbedürftiger: Der Verband Politische Jugend Neumünster - Junge Union der CDU, die Jusos der SPD und die Jungen Liberalen (der FDP) Neumünster - wollen Älteren und Schwächeren helfen. Kontakt zum VPJ gibt es unter Tel. 04321/5639590.

Neumünster-Tungendorf - Hilfsgemeinschaft: Im Stadtteil Tungendorf haben sich die Kirchengemeinden Luther und Andreas zusammengetan. Mehr als 40 Helfer warten darauf, für andere einzukaufen, zur Apotheke zu gehen oder den Hund Gassi zu führen. Mehr Informationen gibt es hier. Wer kein Internet hat, kann es unter Tel. 0157/33345794 probieren.

Nortorf - Hilfezentrale: Kirchengemeinde St. Martin bietet eine Einkaufs- und Nachbarschaftshilfe mit dem DRK (Tel. 0178/8072755 - Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr), Telefon-Seelsorge, Haus-Andachten. Andachtstexte sind in Kirchdörfer-Schaukästen zu lesen oder werden zugeschickt, auf der Webseite stehen Basteltipps. Weitere Informationen finden Sie hier oder unter Tel. 04392/2014.

Langwedel - mobiler Marktstand: Lebensmittel aus der Region werden aus einem mobilen Marktstand an der Schule verkauft. Gebaut wurde der von Bürgermeister Markus Heerdegen und Gemeindevertretern. Kunden stehen seitdem dort Schlange, die sozialen Medien feiern das Engagement. Mobiler Marktstand, Montag bis Freitag 17 bis 19 Uhr, Am Denkmal, Langwedel.

Mobiler Marktstand in Langwedel.

Einkaufshilfe Felde: Ältere Menschen, die bei Edeka in Felde einkaufen gehen, bekommen jetzt ein Informationsblatt der Gemeinde in die Hand gedrückt, das ihnen Einkaufshilfe anbietet, weil sie als besonders gefährdet gelten. Bürgermeisterin Petra Paulsen will zusammen mit Ehrenamtlichen ein Helfernetzwerk aufbauen. Wer anderen beim Einkaufen helfen möchte oder selbst Hilfe braucht, kann sich unter Tel. 04340/402571 melden.

Wattenbek - Hilfe für Ältere und Kranke: Um ältere oder kranke Menschen in Wattenbek kümmert sich ab sofort eine Gruppe, die Nachbarschaftshilfe anbietet. Bürgermeister Oliver Kruse und gut ein Dutzend Helfer sind täglich telefonisch für diejenigen erreichbar, die wegen des Coronavirus ihre vier Wände nicht verlassen wollen oder können. Täglich von 12 bis 15 Uhr ist das Telefon in der derzeit verwaisten Kita an der Rosenstraße, Tel. 04322/4820, besetzt.

Kreis Segeberg : Angebote für Hilfesuchende

Bad Segeberg - Segeberger Tafel: Weil viele der ehrenamtlichen Helfer zur Risikogruppe gehören, musste die Segeberger Tafel schließen. Doch jetzt konnte die Ausgabe wieder starten, weil Schüler des Berufsbildungszentrums Bad Segeberg (BBZ) helfen.

Kaltenkirchen - Einkaufshilfen: Das Kaltenkirchener Rathaus, die Tausendfüßler Stiftung und der Verein Regenbogen bieten Menschen, die in der Corona-Krise nicht alleine einkaufen gehen können, Hilfe an. Erreicht werden können die Helfer montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie per Mail rund um die Uhr: Stadtverwaltung, Tel. 04191/9390, Mail: info@kaltenkirchen.de, Tausendfüßler Stiftung, Tel. 04191/9579647, Mail: info@tf-stiftung.de, Organisation Regenbogen, Tel. 04191/4115, Mail: info@regenbogen-kaltenkirchen.de. Mehr Infos finden Sie hier.

Fahrenkrug - Helferkreis: Die Gemeinde will Ältere und Bedürftige in der Corona-Krise jetzt mit einem organisierten Helferkreis, gebildet aus Mitgliedern der Gemeindevertretung und weiteren engagierten Mitbürgern, unterstützen. Der Kreis ist montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter Tel. 0152/36332470 zu erreichen.