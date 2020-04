Altenholz

Ob Sitztanz, Gedächtnistraining oder Gymnastik: In Corona-Zeiten leiden gerade ältere Menschen unter dem Verzicht auf lieb gewonnene Freizeitaktivitäten – wie etwa den Angeboten des DRK Altenholz. „Weil bei unseren Veranstaltungen die Begegnung im Vordergrund steht, müssen wir schweren Herzens alles absagen“, berichtet Vorsitzender Klaus Bommes. Aber den Service „Essen auf Rädern“ kann das Virus nicht ausbremsen.

Das Ausliefern der Mahlzeiten übernimmt Laurids Ostmann, der den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) im DRK-Ortsverein absolviert. Der 20-Jährige mag die Mittagstouren zu den Senioren, die den Bringdienst nutzen. Dabei geht es längst nicht nur ums Essen, ein schöner Nebeneffekt ist der soziale Kontakt – selbst wenn dieser nur kurz ist.

Bufdi Laurids Ostmann nimmt sich Zeit für die Senioren

„Man merkt schon, dass einige ältere Leute das Bedürfnis haben, sich mitzuteilen – manche mehr, manche weniger“, erzählt der Kieler. „Ich renne dann nicht gleich weg, sondern nehme mir gern ein paar Minuten Zeit.“ Mit einer über 90-Jährigen klöne er beim Ausliefern der Speisen stets über Gott und die Welt – natürlich mit mindestens eineinhalb Metern Abstand. Seit der Corona-Krise trägt Laurids zudem Stoffmaske und Handschuhe.

Die „Essen auf Rädern“-Kunden, von denen das DRK knapp 20 aus Altenholz und Umgebung in seiner Kartei führt, können aus einem Katalog mit mehr als 200 Gerichten auswählen. Zu den „Rennern“ zählen dem Bufdi zufolge Klassiker wie Königsberger Klopse und freitags Scholle.

Essen auf Rädern Weitere Infos zu „Essen auf Rädern“ gibt es unter der Telefonnummer 0431/321040.

Essen auf Rädern ist für einige der Höhepunkt des Tages

„Es gibt auch vegetarische Gerichte“, berichtet Iris-Uta Räther-Arendt, Leiterin der DRK-Geschäftsstelle. Gerade in der Corona-Krise biete sich ein Lieferservice wie „Essen auf Rädern“ an, weil Menschen aus Risikogruppen wegen der Ansteckungsgefahr lieber auf Einkaufstouren verzichten sollten. „Und für viele Senioren ist der Besuch vom Bufdi das Highlight des Tages“, sagt die 59-Jährige. Klaus Bommes ergänzt: „Der feste Termin trägt in manchem Haushalt zur Strukturierung des Tagesablaufs bei – allein schon, weil man aufstehen und sich ankleiden muss.“

Vor dem Start zur Mittagstour wärmt Laurids die bestellten Gerichte in der DRK-Begegnungsstätte auf, legt die Plastikschalen mit Fisch oder Fleisch, Gemüse & Co. in Thermoboxen und verstaut diese dann im Lieferwagen. An der Haus- oder Wohnungstür überreicht Laurids die Portionen. „Einer blinden Frau fülle ich das Essen auf einen Teller, den hat sie dafür dann immer schon bereitgestellt“, erzählt der junge Mann, der seit September Bufdi ist.

Kleine Erfolgserlebnisse - große Freude

Der vermehrte Umgang mit älteren Menschen habe ihn bereits geprägt – im positiven Sinn. „Ich bin ruhiger und geduldiger geworden“, stellt Laurids fest. Es sind oft kleine Erfolgserlebnisse, die aber große Freude bereiten: So half er einmal einer Seniorin beim Einstellen von Radiosendern: „Ich musste es mehr als einmal erklären, aber jetzt kann sie es selbst.“ Bufdi ist Laurids noch bis Ende August, dann schwebt ihm ein Maschinenbaustudium an der Fachhochschule vor.

Wann die übrigen DRK-Angebote wieder starten, können Klaus Bommes und Iris-Uta Räther-Arendt noch nicht sagen. Dabei falle gerade alleinstehenden Senioren wegen der Kontaktsperre die Decke auf den Kopf. „Sie sehen die Notwendigkeit zwar ein, vermissen die Veranstaltungen aber trotzdem“, sagt die Leiterin der Geschäftsstelle. Umso mehr sind nun pfiffige Ideen gefragt: Die Mitglieder der Gymnastikgruppe etwa halten sich zu Hause mit Trainingstipps fit, die ihre Übungsleiterin ihnen per Whatsapp schickt.

