Corona-Krise: Martina B. erzählt aus ihrem Alltag mit acht Kindern

„Wir bekommen einerseits zunehmend finanzielle Notlagen mit“, sagt Friedrich Keller, Pressesprecher der Diakonie Schleswig-Holstein, „andererseits stellen wir immer mehr fest, dass die Grenze der Belastbarkeit beim Spagat zwischen Hausarbeit, Erziehung und Schulunterricht in den eigenen vier Wänden erreicht oder schon überschritten ist.“

Krise verdeutlicht Schwächen im System

Aus seiner Sicht macht die Krise momentan vor allem auch die Schwächen im Bildungssystem deutlich: „Die, die nicht so viel Geld haben, sind stärker benachteiligt.“ Ein Beispiel ist die Familie B. in einem kleinen Dorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Mutter Martina verbringt den Alltag mit ihren acht Kindern im Alter von ein bis 13 Jahren seit sieben Wochen jeden Tag 24 Stunden zu Hause. „Mein Mann hat zum Glück noch seinen Job und ist auch nicht in Kurzarbeit“, erzählt die 41-Jährige. Mit seinem Gehalt, Wohn- und Kindergeld sei man bislang auf keine anderen Sozialleistungen angewiesen gewesen.

" Lebensmittel sind deutlich teurer geworden"

Bisher – Martina B. trifft die Corona-Krise. Von März bis zum Herbst hat sie in den vergangenen Jahren immer als 450-Euro-Kraft in einem Landhotel gearbeitet. „Für dieses Jahr ist komplett alles abgesagt.“ Ihr verdientes Geld hat die Familie in der Vergangenheit immer für Unvorhergesehenes auf der „hohen Kante“ gehabt. Die Ersparnisse seien aber nach sieben Wochen Corona aufgebraucht. „ Lebensmittel sind deutlich teurer geworden, und man braucht auch zurzeit mehr zu Hause, weil alle immer da sind“, nannte sie als Grund. Zudem verzögere sich die Bearbeitung des Kinderzuschlags, weil die Ämter andere und mehr Aufgaben zu erledigen hätten. „Im Juni rechne ich mit dem Bescheid, da geht es um 1000 Euro.“

Ein Tablet für vier schulpflichtige Kinder

Viel Geld, das die Familie gerade jetzt gebrauchen könnte, um die vier schulpflichtigen Kinder in die Lage zu versetzen, dem Online-Unterricht der Schulen vernünftig zu folgen. „Wir haben ein Tablet und drei etwas ältere Mobiltelefone“, schildert Martina B. „Als das Ganze mit dem Online-Unterricht losging, wurde ich von der Schule per Mail gefragt, ob uns PC, Tablet und Drucker zur Verfügung stehen. Ich informierte die Schule, dass wir nur das Tablet haben.“ In der Praxis teilen sich die beiden Zweit- sowie der Viert- und Sechsklässler das Gerät. Viel Zeit bleibt für jeden nicht übrig.

Viele Lehrer per E-Mail nur schwer erreichbar

„Zudem laufen die Videochats, in dem die Lehrer die Aufgaben erklären nicht immer stabil. Einen Glasfaseranschluss haben wir nicht“, erklärt die Mutter. Vieles müsste ausgedruckt werden, aber der Drucker stehe eben nicht zur Verfügung. „Die Schule sieht sich nicht in der Lage, das Material vor die Tür zu legen. Ich soll mich an andere Eltern wenden.“ Viele Lehrer seien über E-Mail auch nur schwer zu erreichen.

Selbstzweifel kommen oft hoch

Jeden Morgen mache sie mit den Grundschülern die Aufgaben. Selbstzweifel kämen auch oft hoch. „Meine Schulzeit liegt Jahrzehnte zurück.“ Martina B. versucht das Beste aus allem zu machen. „Dann darf der Ältere ans Gerät.“ Irgendwie müsse sie aber auch den anderen vier Kindern gerecht werden. „Die wuseln natürlich um die anderen Kinder herum.“

Hilfsangebot gibt eine Perspektive

Ein bisschen wachse ihr die Sache über den Kopf. „Ich stehe morgens um 5.30 Uhr auf. Der Säugling verlangt auch sein Recht. Um 21 bis 22 falle ich tot ins Bett.“ Eine Freundin habe ihr geraten, Hilfe anzunehmen. „Ich habe die Nummer einer Pastorin bekommen und die hat mich auch besucht.“ Über die Diakonie soll jetzt der Kontakt zu einer anderen Familie hergestellt werden, die uns bei den Hausaufgaben unterstützen will. „Ein echter Lichtblick, eine Perspektive.“

Frauen machen oft ersten Schritt

Solche Geschichten, wie die von Martina B., höre man jetzt vermehrt, so Diakonie-Pressesprecher Keller. Und Familien hätten oft Scham, um Hilfe zu bitten. In der Regel seien es die Frauen, die dann doch den ersten Schritt machten. „Das muss niemandem peinlich sein. Die Diakonie vor Ort sei da und vermittle in solchen Fällen Hilfen.“

