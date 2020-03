Investitionsbank - Zuschüsse

Ab sofort können die Zuschüsse aus dem Corona-Soforthilfeprogramm bei der IB.SH beantragt werden. Die Bundesregierung hatte finanzielle Soforthilfen für kleine Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen sowie für Soloselbständige und Angehörige der freien Berufe mit bis zu zehn Beschäftigten auf den Weg gebracht.

Im Einzelnen bedeutet das: Bis 9000 Euro Einmalzahlung für drei Monate bei bis zu fünf Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) und bis 15.000 Euro Einmalzahlung für drei Monate bei bis zu zehn Beschäftigten. Den Antrag und weitere Informationen zum Programm der IB.SH finden Sie hier.

Bund und Land - schnelle Hilfe

Schleswig-Holstein und der Bund haben milliardenschwere Programme aufgelegt, um Betriebe vor der Pleite zu bewahren. Schnell und unkompliziert sollen die Mittel fließen. Das Bundesministerium für Wirtschaft hat zu Fragen rund um Corona eine Hotline für Unternehmen eingerichtet, die montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter Tel. 030/18615 1515 erreichbar ist. Hier kann es aber zu erheblichen Wartezeiten kommen.

Die bundeseigene KFW-Bankengruppe informiert werktags zwischen 8 und 18 Uhr unter der Servicenummer 0800/539 9000. Auch hier ist leider viel Geduld gefragt. Mehr Informationen finden Sie hier.

Das Antragsformular für Kurzarbeitergeld und ständig aktualisierte Informationen gibt es bei der Bundesagentur für Arbeit

HBW - Notfallkoffer: Antworten auf wichtige Fragen

Im Umgang mit der Corona-Krise ist für viele Unternehmer der Erhalt der Liquidität die oberste Priorität. Deshalb hat die HWB Unternehmerberatung einen Corona-Notfallkoffer gepackt, der unter anderem Antworten bietet auf Fragen wie "Wie kann ich meine Liquidität durch Kurzarbeit entlasten, wie erhalte ich steuerliche Entlastung oder wie erhalte ich Finanzierungsmittel? Der Notfallkoffer wird in den nächsten Tagen weiter ergänzt. Zugleich bietet die HWB-Gruppe einen News-Blog, der Meldungen über neue Schutzschilde, Fördermittel und Maßnahmenpakete für Unternehmen beinhaltet. Den Notfallkoffer finden sie hier.

Krankenkassen - unbürokratische Stundung der Beiträge

Arbeitgeber in einer finanziellen Notlage wegen der Corona-Krise müssen zunächst keine Sozialversicherungsbeiträge abführen. Mehrere Krankenkassen im Norden berichten, dass sie Firmen, aber auch Selbstständigen bei deren Beiträgen entgegenkommen wollen. Die unbürokratische Stundung ihrer Sozialversicherungsbeiträge bietet die AOK Nordwest Arbeitgebern, Selbständigen und Kleinunternehmern in Schleswig-Holstein an. Außerdem hat die AOK Nordwest eine Regelung für die künftige Beitragsfestsetzung für Selbständige getroffen. Mehr Informationen finden Sie hier.

Auch die IKK Nord stimmt da mit ein: „Die gegenwärtige Krise bringt nicht nur existenzielle Ängste um Gesundheit und Leben, sie schlägt mit ungebremster Wucht ebenso auf die Wirtschaft durch“, sagt Kassenvorstand Ralf Hermes. „Auch viele Handwerksfirmen im Norden sind vom ungeahnten Ausmaß dieser Krise direkt betroffen.“ Man wolle füreinander Verantwortung übernehmen und pragmatisch helfen. Mehr Informationen finden Sie hier.

IHK Schleswig-Holstein - Initiative "Wir FAIRzichten"

Damit Kulturstätten, Fitnessstudios, Restaurants, Campingplätze und somit ein Teil der Wirtschaft nicht dauerhaft verloren gehen, hat die IHK Schleswig-Holstein die Initiative „Wir FAIRzichten“ ins Leben gerufen. Die Idee dahinter: Verbraucher können mit einem Onlineformular ganz einfach und unbürokratisch auf einen Teil ihrer gesetzlichen Erstattungsansprüche FAIRzichten. Mehr Informationen finden Sie hier.

„Kiel hilft Kiel“: Vielfältige Unterstützung

Unter dem Motto wollen die Stadt, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und andere Institutionen kleinere und mittlere lokale Unternehmen, Selbstständige und Freiberufliche unterstützen, indem sie gemeinsam Beratungsangebote und Unterstützungsprojekte initiieren und koordinieren. Das Portal versteht sich als übergeordnete Sammlung aller lokalen Hilfsangebote und funktioniert als zentrale Suchmaschine, die Informationen bündelt. Es umfasst die Bereiche „Lokal kaufen“, „Initiativen“ und „Hilfen für die Wirtschaft“. Mehr Informationen finden Sie hier.

Gemeinsam stark: Aktion der Kieler Gastronomen

"Gemeinsam stark" sein wollen Kieler Gastronomen, und bieten deshalb in der Krise Bier, Burger, Sommerrollen und mehr. Das Team vom Sandhafen hat lokale Firmen mit ins Boot geholt und kredenzt virtuelle Lieblingsdrinks und -Speisen. Mit einer Spende kann so den Lieblingsläden geholfen werden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Pflegeberufekammer - Plattform für Pflegepersonen

Für Pflegeeinrichtungen, die wegen des Coronavirus mehr Pflegekräfte benötigen, hat die Pflegeberufekammer jetzt eine Plattform eingerichtet. Da sich viele qualifizierte und erfahrene Pflegefachpersonen in kurzer Zeit gemeldet haben, hat die Kammer eine zweite Vermittlungsstufe gestartet: Ab sofort können Einrichtungen ihren Bedarf an zusätzlichen Pflegefachkräften melden. Der Aufruf richtet sich an alle Akteure, die einen Bedarf an Pflegepersonal haben - Krankenhäuser/Kliniken, Pflegeheime, Praxen, MVZ, Ambulanzen, Rettungsdienst, Feuerwehr und Gesundheitsämter. Wer Bedarf an Fachkräften hat, sollte sich hier melden.

Erntehilfe SH - Hilfe für Landwirte

Da aufgrund der Schließung innereuropäischer Grenzen osteuropäische Erntehelfer ausbleiben dürften, ist dringender Handlungsbedarf geboten. Dafür startet das Land Schleswig-Holstein die Kampagne "Erntehilfe SH". Schleswig-Holstein habe Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) zu einer Sonderregelung aufgefordert. „Wer auf Kurzarbeitergeld einen Minijob draufsattelt, weil er zum Beispiel im Einzelhandel oder in anderen Branchen dringend gebraucht wird, sollte in vollem Umfang entlohnt werden.“ Die 450 Euro dürften nicht abgezogen werden. Rohlfs: „Ich gehe davon aus, dass sich der Bund an dieser Stelle bewegen wird.“

Hier finden Sie eine Übersicht, an wen Landwirte in Not sich wenden können.