Künstlerhilfe ganz automatisch

Nortorf

Für je vier Euro können Gemälde, Zeichnungen, Objekte, Lithographien oder lyrische Texte von regionalen, nationalen und internationalen Künstlern aus den zehn Schächten eines ehemaligen Zigarettenautomaten gezogen werden.

Was in den Schachteln steckt, bleibt bis zum Öffnen eine Überraschung. In jedem kleinen Pappkarton stecken allerdings gleich zwei Zusatzinformationen: Eine Künstlerbiografie und eine kurze Erklärung zu der 2001 in Potsdam gestarteten Kunstaktion, die hinter dem Projekt steckt. Durch den Verkaufserlös werden Künstler nicht nur aus Deutschland, sondern aus ganz Europa gefördert.

Automat zeigt Coronabild

„Ich habe so einen Automaten in Hamburg gesehen und dachte, das wäre doch auch etwas für uns“, erzählt Silke Weishäupl (52). „Meine Tochter studiert Kunst im Hamburg“, erklärte die Nortorferin ihre Affinität zur Kunst.

Im Januar schrieb die Nortorferin kurzerhand eine E-Mail an die Kunst-Initiative. „Ich bekam eine Auswahl von Motiven zugesendet“, berichtet Weishäupl. Der Nortorfer Automat zeigt auf grünem Grund ein Pärchen, das weit entfernt voneinander vor einem Sonnenuntergangspanorama sitzt – ein Coronabild.

Im März rollte ein Transporter mit dem Automaten vor, Handwerker gossen aus Beton ein Fundament an der Grundstücksgrenze zur Straße und setzten das Gerät so ein, dass Passanten die Schubladen mühelos erreichen können. „Das Aufstellen ist kostenlos, der Automat wird durch die Berliner Künstler aufgefüllt.“

Impuls für städtisches Kunstleben

Tochter Moni Weishäupl (13) zeigt die Anwendung: Zwei Zwei-Euro-Stücke in den Geldschlitz stecken und aus einem der unterschiedlichen Themengebiete wählen. Mit einem Ritsch eine Schublade aufziehen, Schachtel nehmen, mit einem Ratsch die Schublade wieder schließen. Fertig.

Vielleicht hat die Nortorferin Silke Weishäupl mit dem fantasievoll bemalten Automaten einen Impuls für ein aktiveres städtisches Kunstleben gegeben. Eine Galerie, in der Künstler aus der Region ihre Werke vorstellen, gibt es nämlich aktuell nicht in der Stadt.

