Häusliche Gewalt: Hilfe für mutige Mutter im Kreis Plön

Kreis Plön

Als sie den Mut gefasst hatte auszuziehen, sich zu trennen, musste das Frauenhaus ihrer Region abwinken: kein Platz. Dank der Spendenaktion #SHbleibtstark unserer Zeitung gemeinsam mit der Diakonie konnte nun doch geholfen werden.

Anspannung, Konflikte, es brodelte - und dann eskalierte es

Petra Rink blickt zurück. Der Weg der Familie war geradezu klassisch. Der Mann rutschte durch die Corona-Krise in die Kurzarbeit und arbeitete nur noch stundenweise. Die Stimmung in der Firma: schlecht. Die vier schulpflichtigen Kinder mussten wegen der Pandemie zu Hause bleiben. Die Belastung der Familie stieg. Es herrschte Anspannung, die Perspektive fehlte, die Konflikte nahmen zu, es brodelte – und dann eskalierte es. „Es kam zur häuslichen Gewalt gegen die Frau“, erzählt Petra Rink.

Anzeige

Für das, was dann folgte, braucht es eine Menge Mut. Viele Frauen schaffen das nicht so schnell. Aber für diese Mutter war klar: „Ich muss hier raus.“ Sie meldete sich beim Frauenhaus des Kreises Plön. Dort gibt es insgesamt 18 Plätze – aber schon seit Jahren einen höheren Bedarf. Und das ist nicht nur im Kreis Plön so. „Wenn man heute einen Platz in einem Frauenhaus in Schleswig-Holstein sucht, wird man nicht fündig“, so Petra Rink.

Weitere KN+ Artikel

Frauenhaus im Kreis Plön hatte keine Bleibe

Aber vom Frauenhaus gab es eine Beratung für die Hilfe suchende Frau. Sie fand zwar hier keine Bleibe, aber Unterstützung. Der Kontakt zum Weißen Ring wurde vermittelt. Und der holte die Diakonie mit ins Boot. „Es haben also mehrere soziale Einrichtungen an einem Strang gezogen“, erzählt die stellvertretende Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Plön-Segeberg, die dort auch die pädagogische Leitung innehat und soziale Beratung macht. „Wir konnten die Mutter mit ihren Kindern in einer Ferienwohnung unterbringen.“ Die Kosten übernehmen #SHbleibtstark und der Weiße Ring zur Überbrückung.

#SHbleibt stark: Spenden, helfen, Hilfe finden Mit dem Projekt #SHbleibtstark will unsere Zeitung den Zusammenhalt in der Krise und darüber hinaus fördern. Auf KN-online bündeln wir alle Hilfs- und Unterstützungsangebote. Zudem haben wir gemeinsam mit der Diakonie Schleswig-Holstein eine Spendenaktion für bedürftige Familien mit Kindern gestartet. Oft fehlt das Geld für ein Mittagessen, oder es mangelt an Babykleidung, Hygieneartikeln oder anderem. Wer in Not geratenen Familien helfen möchte, kann hier spenden: Diakonisches Werk Schleswig-Holstein bei der Evangelischen Bank eG unter der IBAN: DE 48 5206 0410 0406 4038 24, Stichwort: Corona-Familienhilfe. Für eine Spendenbescheinigung geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse an. Unter der Nummer 0800-7662476 ist ein kostenfreies Service-Telefon geschaltet (Mo-Do von 9-12 Uhr und 13-16 Uhr, Fr von 9-13 Uhr).

Kaum noch Geld im Portemonnaie: #SHbleibtstark half

Doch damit waren noch nicht alle Probleme gelöst. Die Mutter ist zwar berufstätig und arbeitet in Teilzeit, doch sie hatte die Miete für die gemeinsame Wohnung bereits bezahlt, jetzt kaum noch Geld im Portemonnaie. „Wovon sollte sie das Essen bezahlen?“, fragte sich Petra Rink. Die Hilfsaktion der Diakonie und unserer Zeitung unterstützte die Familie mit Essensgutscheinen. „Ich habe großen Respekt vor dieser Frau“, erzählt sie weiter. „Dass sie ihrem Beruf und den vier Kindern gerecht wird, verdient Hochachtung.“

Ein Laptop für den ältesten Sohn, der zu Hause immer den Computer des Mannes genutzt hatte, machte das Corona-Lernen in der Ferienwohnung dann auch möglich. Petra Rink verdeutlicht, dass auch diese Hilfe für die Familie sehr wichtig war. „Die Frau wollte auf keinen Fall, dass durch die Trennung und den Umzug die Kinder Konsequenzen erleiden, in der Schule abgehängt werden. Das belastete sie sehr.“

Hilfsfonds von #SHbleibtstark: Anfragen nehmen eher noch zu

Petra Rink hat in den vergangenen Wochen viele Anfragen zum Hilfsfonds von #SHbleibtstark bekommen und mit ihren Kollegen vom Diakonischen Werk besprochen. Ob Familienzentrum, Erziehungs- und Lebensberatungsstelle, Schuldnerberatungsstelle oder die heilpädagogische Ambulanz und die Streetworker – alle sind mit vielen Notlagen konfrontiert, in die Familien durch Corona gerutscht sind. „Und die Anfragen nehmen im Moment eher noch zu“, sagt sie.