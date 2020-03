Nette Kieler - ehrenamtliche Hilfe in der Nachbarschaft

Die Stadt Kiel will jetzt schnell ein Online-Portal entwickeln, auf dem sich freiwillige Helfer und Menschen, die Unterstützung benötigen, melden können. Freiwillige können Hilfe per Mail an ehrenamtsbuero@nette-kieler.de anbieten, das Ehrenamtsbüro Nettekieler vermittelt bereits erste Kontakte.

Verbraucherzentrale - Vermittlung

Einige Supermärkte brauchen jetzt Aushilfen, die zum Beispiel Regale einräumen und beim Lieferservice einspringen. Wer hier anpacken will, fragt am besten direkt im örtlichen Lebensmittelmarkt nach. Dasselbe gilt für Gastronomie mit Lieferdienst. Mehr Informationen zu Alltagsfragen für Verbraucher während der Corona-Krise bietet die Verbraucherzentrale hier.

Landwirtschaftsministerium - Job-Portal

Auch die Landwirtschaft braucht dringend Arbeitskräfte, da wegen der Reisebeschränkungen keine Erntehelfer nach Schleswig-Holstein einreisen können. Deshalb hat das Landwirtschaftsministerium ein Job-Portal gestartet, auf dem sich freiwillige Helfer, die Spargel stechen oder Erdbeeren pflücken mögen, melden und mit anpacken können. Mehr Informationen finden Sie hier.

Landwirte im Land suchen Erntehelfer. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Anpacken im Krankenhaus

Viele Krankenhäuser suchen jetzt freiwillige Helfer, um das eigene Personal zu entlasten und krankheitsbedingte Ausfälle aufzufangen. Gesucht werden unter anderem Menschen mit einer medizinischen Ausbildung, aber auch Studierende oder Hilfskräfte mit Gastronomie-Erfahrung. Wer helfen möchte, lässt sich zum Beispiel am Universitätsklinikum Kiel online registrieren. Ärzte und Pfleger, die derzeit nicht oder nur zum Teil medizinisch tätig sind und die dem Städtischen Krankenhaus Kiel verlässlich und planbar zur Verfügung stehen mögen, können sich im Sekretariat der Personalabteilung bei Anita Kreutzfeldt melden. E-Mail: anita.kreutzfeldt@krankenhaus-kiel.de, Tel.0431/16974116. Auch in anderen Kliniken Schleswig-Holsteins kann man seine Unterstützung direkt anbieten.

Lesen Sie auch: Freiwillig im Krankenhaus: Diese Studentin aus Kiel hilft in der Corona-Krise (KN+)

Pflegeberufekammer - Plattform

Für Pflegeeinrichtungen, die wegen des Coronavirus mehr Pflegekräfte benötigen, hat die Pflegeberufekammer jetzt eine Plattform eingerichtet. Da sich viele qualifizierte und erfahrene Pflegefachpersonen in kurzer Zeit gemeldet haben, hat die Kammer eine zweite Vermittlungsstufe gestartet: Ab sofort können Einrichtungen ihren Bedarf an zusätzlichen Pflegefachkräften melden. Der Aufruf richtet sich an alle Akteure, die einen Bedarf an Pflegepersonal haben - Krankenhäuser/Kliniken, Pflegeheime, Praxen, MVZ, Ambulanzen, Rettungsdienst, Feuerwehr und Gesundheitsämter. Wer sich als Pflegekraft zur Verfügung stellen will, sollte sich hier melden.

Blut oder Plasma spenden in der Corona-Krise

Die Blutspende-Dienste rufen dazu auf, jetzt zu spenden. Denn bei einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus wird befürchtet, dass die Reserven knapp werden. Viele schwerkranke Menschen, unter anderem Krebspatienten, sind ständig auf die Versorgung mit Blutpräparaten angewiesen. Mehr Informationen finden Sie hier.

Junge Union - Die Einkaufshelden

Zur Unterstützung von Menschen aus besonderen Coronarvirus-Risikogruppen hat die Junge Union die Aktion Einkaufshelden ins Leben gerufen. Ziel der Aktion ist es, dass junge, gesunde Menschen für ihre vorerkrankten und älteren Mitbürger Einkäufe und Erledigungen besorgen. Anmeldung für Hilfesuchende und Helfer unter Tel. 0431/6609935 oder hier

Kieler Helden - Lebensmittellieferung

Der Verein " Kieler Helden", in dem sich Mieter des Coworking-Space Fleet 7 zusammengetan haben, hat eine Plattform programmiert, auf der sich Freiwillige melden können, die Einkäufe übernehmen können für Menschen, die Hilfe bei der Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs benötigen. Nicht nur Menschen aus der Risikogruppe oder in Quarantäne können das Angebot des Vereins nutzen. Jeder, der Hilfe braucht, kann sich melden. Die Internetseite ist bereits programmiert und online geschaltet. In den nächsten Tagen soll es so weit sein, dass Menschen, die Hilfe brauchen, ihre Bestellungen aufgeben können. Wenn alles nach Plan läuft, könnten gegen Ende der Woche die ersten Lebensmittel gebracht werden. Mehr Informationen zum Angebot finden Sie hier.

Lesen Sie auch: " Kieler Helden" liefern in der Corona-Krise Lebensmittel aus (KN+)

Versorgerzaun für Obdachlose:

Wer Obdachlose in Kiel unterstützen möchte, kann auch gern an den "Versorgungszaun" an der Hörnbrücke gegenüber vom Bahnhof eine Tüte hängen, mit allem, was Wohnungslose jetzt dringend gebrauchen - Kleidung, Decken, Lebensmittel. Die Hilfe für die Obdachlosen haben die "Omas gegen Rechts" auf die Beine gestellt.