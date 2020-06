Wegen Corona in der Schuldenfalle

Kiel

Immer mehr Familien geraten in existenzielle Nöte und überschulden sich. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Insgesamt 36 Schuldnerberatungsstellen im ganzen Land bieten kostenlos ihre Hilfe an.

Besonders hart betroffen sind Kinder und Jugendliche. Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, höhere Kosten durch Homeschooling, fehlendes Schulessen – all dies würde derzeit die finanzielle Situation ohnehin benachteiligter Familien extrem verschärfen, sagt Alis Rohlf, Leiterin der Koordinierungsstelle „ Schuldnerberatung“.

„Kinder aus überschuldeten Familien leben oft mit einer jahrelangen Armutserfahrung“, sagt sie. „Sie sind mehr krank, haben geringere Möglichkeiten, an Freizeitaktivitäten teilzuhaben, sowie schlechtere Bildungs- und Berufschancen.“ In der Folge würden Überschuldung und Armut oft an die nächste Generation weitergegeben. „Das ist ungerecht und eine vertane Chance“, so Alis Rohlf. „Wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, das Potenzial dieser Kinder und Jugendlichen liegenzulassen.“

#SHbleibtstark: Wie können Kinder besser vor Armut geschützt werden?

Die Koordinierungsstelle fordert deshalb, dass Heranwachsende besser vor Armut und Überschuldung geschützt werden. Schon jetzt unterstützt die Koordinierungsstelle Konzepte, die das Existenzminimum aller Kinder sichern. „Dazu gehört eine Kindergrundsicherung, die die bisherigen unübersichtlichen und unzureichenden Einzelhilfen für Familien und Kinder ersetzen“, sagt Alis Rohlf.

Außerdem plädiert sie für eine Reform des Sozialrechtes, mit dem Ziel, die Verschuldung von Kindern per Gesetz auszuschließen. „Nicht selten kommt es durch Rückforderungsbescheide der Jobcenter an minderjährige Mitglieder von Bedarfsgemeinschaften zur Verschuldung“, erklärt die Leiterin. „Am Ende starten sie mit Schulden in ihr Erwachsenenleben.“

Unter der Nummer 0800-7662476 ist ein kostenfreies Service-Telefon geschaltet (Mo-Do von 9-12 Uhr und 13-16 Uhr, Fr von 9-13 Uhr).

28.383 Menschen nahmen 2018 in SH Schuldnerberatung in Anspruch

Die Mitarbeiter der Schuldnerberatungen im Land wollen Menschen, die von Überschuldung betroffen sind, ermutigen, die kostenlose Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Neben der Schuldenregulierung werden dort auch die persönlichen, familiären und sozialen Lebensumstände in den Blick genommen“, sagt Alis Rohlf. „Denn Überschuldung ist meist mehr als ein finanzielles Problem. Sie bringt physische und psychische Belastungen mit sich, die von Stress, Versagensängsten, Depressionen bis zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schmerzzuständen reichen.“

Der aktuelle Schuldenreport ergab, dass 2018 insgesamt 28.383 Menschen in ihrer Not eine Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein aufgesucht haben. Die Berater gehen davon aus, dass sie noch viel mehr Menschen helfen könnten und müssten.

Tina Lerchner, Leiterin der Schuldnerberatung des Sozialdienstes katholischer Frauen Kiel (SkF), hatte schon Mitte April berichtet, dass das Telefon kaum noch still stehe. Die Folgen der Corona-Krise wie Kurzarbeit oder gar Jobverlust waren schon deutlich zu spüren.

