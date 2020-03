Hochschulambulanz für Psychotherapie der Universität Kiel

Die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen des täglichen Lebens führen bei vielen Menschen zu Verunsicherung und psychischer Belastung. Deshalb hat die Hochschulambulanz für Psychotherapie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (HPK) ein Sorgentelefon unter Tel. 0431/22180024 eingerichtet.

Psychologische Psychotherapeutinnen stehen montags bis freitags zwischen 9 und 11 Uhr telefonisch zur Verfügung und geben Hilfestellung zum Umgang mit Themen wie Krankheitsängsten und Grübelneigung, dem Verlust sozialer Kontakte, wegfallenden Alltagsstrukturen oder familiäre Stress- und Konfliktsituationen.

Nordkirche bietet Seelsorge-Hotline

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) bietet eine kostenlose Seelsorge-Hotline für alle Menschen an, die unter den Folgen der Corona-Krise leiden. Unter Tel. 0800/4540106 sind täglich von 14 bis 18 Uhr ausgebildete Seelsorger der Nordkirche erreichbar. Menschen, die beispielsweise unter emotionalen und psychischen Belastungen oder sozialer Isolation leiden, sowie kranke und alte Menschen, die seelsorgerliche Begleitung brauchen, können sich an die Seelsorger wenden.

Beratung für Krebsbetroffene

Krebsbetroffene gehören zur Risikogruppe und sind durch die Corona-Krise zusätzlich zu ihrer ohnehin verunsichernden Diagnose belastet. Die Angst, sich anzustecken und einen schweren Krankheitsverlauf zu haben, Unsicherheiten bei der Durchführung der Therapie durch veränderte Krankenhausplanungen und die soziale Isolation sind für viele schwer zu bewältigen. Deshalb bietet die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft auch weiter eine telefonische psychoonkologische Beratung und telefonische sozialrechtliche Beratung für Krebsbetroffene und Angehörige. Weitere Infos unter Tel. 0431/8001080 sowie hier. Eine Linksammlung, wie Krebsbetroffene weniger belastet durch diese besondere Zeit kommen und welche online-Austauschplattformen es gibt, finden Sie hier.

Beratungsstelle der Diakonie bietet Hotline

Viele Eltern haben Kurzarbeit, Homeoffice oder blicken gar einer Nichtbeschäftigung ins Auge. Die Beratungsstelle des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde bietet bei Gesprächsbedarf eine Hotline. Dort soll aufkommenden Ängsten, Langeweile, familiärem Stress und sozialer Not Raum zur Bewältigung gegeben werden.

Die Hotline der Diakonie ist an zwei Standorten zu erreichen. In Rendsburg von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr unter Tel. 04331/69630 und in Eckernförde von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr unter Tel. 04531/893110.

Auch für den Kreis Plön gibt es eine Hotline: Eltern können sich an die Beratungsstelle in Erziehungs- und Lebensfragen des Diakonischen Werkes im Kreis Plön (Tel. 04342/71734) wenden.

Kirche Gettorf schaltet Sorgentelefon

Die St.-Jürgen-Kirchengemeinde Gettorf, die für mehrere Orte im Dänischen Wohld zuständig ist, hat ein Corona-Sorgentelefon eingerichtet. „Wir möchten Menschen Gehör schenken, damit sie ihre Sorgen mit einem anderen Menschen besprechen können während der Zeit der Corona-Beschränkungen“, sagt Pastor Björn Ströh. Das Sorgentelefon ist täglich von 9 bis 18 Uhr unter Tel. 04346/938892 zu erreichen.

Suchtberatung in Preetz geht am Telefon weiter

Das ATS-Suchthilfezentrum im Kreis Plön hat auch in der Corona-Krise geöffnet. Die Fachkräfte und Beratungskollegen stehen bei allen Anliegen unter Tel. 04342/76270 und per Mail an sucht.preetz@ats-sh.de zur Verfügung. Erreichbar ist das Suchthilfezentrum täglich von 9 bis 12 Uhr, um einen telefonischen Beratungstermin zu vereinbaren oder nach Hilfemöglichkeiten zu fragen. Zusätzlich steht nach wie vor die offene Sprechzeit donnerstags von 14 bis 17 Uhr telefonisch zur Verfügung.

Kinderschutz-Zentrum: Hilfe für Kinder

Das Kinderschutz-Zentrum steht mit seinen Mitarbeitern in akuten Krisensituationen, wenn es beispielsweise um körperliche und sexuelle Gewalt oder um Vernachlässigung geht, für telefonische Beratungen bereit (Tel. 0431/122180 oder Mobil 0176-32108763).

Gerade bei Eltern mit Neugeborenen entstehen oft Unsicherheiten und Ängste. Hier hat das Kinderschutz-Zentrum eine Babysprechstunde eingerichtet (Tel. 0176-50114965).

