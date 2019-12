Midyatli mit großer Mehrheit gewählt

Kiel/Berlin

Im Kieler Landeshaus wurde sie bislang gerne unterschätzt. Neben dem Harvard-Absolventen Ralf Stegner, der die Nord-SPD über viele Jahre so intellektuell schwergewichtig wie machtbewusst geführt hatte, galt Serpil Midyatli lang als Nachwuchskraft. Am Ende wurde ihr die Zeit als Fraktionsvize im Landtag endgültig zu lang. Im März überrumpelte sie ihren Ziehvater, indem sie sich ohne Rücksprache an ihm vorbeischob, für den Landesparteivorsitz kandidierte und damit Fakten schuf. Stegner musste schweren Herzens nach zwölf Jahren vom geliebten Landesvorsitz lassen. Midyatli zog sich dafür aus dem Fraktionsvorstand zurück.

Midyatli trat programmatisch bisher wenig in Erscheinung

Gestern zündete die 44-jährige Midyatli, die seit zweieinhalb Jahren bereits Mitglied im erweiterten Bundesvorstand war, in Berlin eine neue Rakete: Die Genossen wählten die Gettorferin mit 79,8 Prozent der Stimmen überraschend zur stellvertretenden Bundesparteichefin und damit wiederum an eine Position, die Stegner viele Jahre innegehabt hatte. Dabei ist Midyatli, die wie er zum linken Flügel zählt, programmatisch bislang wenig in Erscheinung getreten. Bei Landtagsdebatten glänzte sie immer, wenn sie über ihre Fachthemen sprechen konnte – über die Kita-Reform, Migration und Flüchtlingsfragen.

Wenn’s heiß hergeht, kocht ihr Gemüt schon mal über. In der vergangenen Legislatur musste ein sichtlich amüsierter FDP-Mann Wolfgang Kubicki mehrfach erleben, dass sich die SPD-Abgeordnete so stark über ihn echauffierte, dass sie den Saal verließ. Ihr Temperament ist Schwäche und Stärke zugleich. Midyatli gilt als eine, die für ihre Themen brennt und den politischen Gegner, wenn es sein muss, in Grund und Boden redet. Zugleich punktet sie im Bürgerkontakt mit Herzlichkeit – eine Gabe, die Stegner nicht gegeben ist.

"Ich bin aufgewachsen in 24109"

Anfang der Woche hatte sie ihre Freude über das neue linke SPD-Führungsduo an der Bundesspitze, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, bekräftigt. Gestern stellte sie sich den Parteifreunden als Frau vor, die frischen Wind an die Spitze der deutschen Sozialdemokratie bringen wolle. Die SPD sei eine „Partei des Aufstiegs“, und das verkörpere sie als Kind türkischer Einwanderer, aufgewachsen im Kieler Plattenbauviertel „24109“ Mettenhof. Als Mitglied des Bundesvorstands kann Midyatli nicht nur in der großen Politik mitmischen, sondern empfiehlt sich nebenbei als mögliche Spitzenkandidatin der Nord-SPD zur Landtagswahl.