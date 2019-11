Midyatlis Votum spaltet die Partei

Kiel

Serpil Midyatli hatte am Dienstag mitgeteilt, dass sie zur Stichwahl der neuen Bundesspitze dem ehemaligen nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans und der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken den Vorzug vor Bundesfinanzminister Olaf Scholz und der brandenburgischen Politikerin Klara Geywitz gegeben habe – auch wenn beide Teams „stark“ seien. Ob diese Bekanntmachung der Basis weiterhilft? Im Landesverband gehen die Meinungen dazu auseinander.

„Das ist Geschmackssache“, sagte eine Genossin gestern vielsagend. Der Landesvorstand habe sich ausdrücklich einer Wahlempfehlung enthalten. Vor allem im Hamburger Umland runzelt mancher Genosse die Stirn. „Wenn sich Führungskräfte äußern, hat das immer eine gewisse Leitfunktion“, sagte ein prominenter Vertreter. Auf Funktionärsebene stehe der Landesverband, der sich so gern als links definiert, auf Seiten der GroKo-Kritiker Walter-Borjans/ Esken. An der Basis stehe es dagegen mindestens unentschieden. Mit Scholz erhebe die SPD weiterhin Anspruch auf Kanzlerschaft und Regierungsbeteiligung. „Alles andere bringt uns doch nicht weiter.“

Weiter oben im Norden schaut man auf die Parteifreunde in Segeberg, Stormarn, Steinburg und Pinneberg mit Verständnis. „Die Genossen blicken eher Richtung Hamburg und haben einen Scholz erlebt, den wir so nicht kennen“, sagte eine erfahrene Politikerin. Er sei 2009 als Minister aus Berlin nach Hamburg zurückgekommen und habe „einer geschrotteten SPD“ zu neuem Glanz verholfen. „In einer Phase, in der wir jeder und jedem Einzelnen Verantwortung für die Sozialdemokratie auf die Schultern legen, ist es schwierig, wenn die Landesvorsitzende eine klare Priorität kundtut.“

Auch im Kieler Kreisverband verdreht mancher die Augen. Dass sich das Team Walter-Borjans/ Esken so stark an der Agenda 2010 abarbeite, sei nervig, sagte einer. Was man in der Nachwuchsorganisation ganz anders beurteilt. „Wie das Rennen ausgeht, ist leider vollkommen offen“, bedauerte ein Juso. „Mit Walter-Borjans wäre der Impuls zur Erneuerung größer, und mit einem Jusochef Kevin Kühnert könnten wir uns klar erneuern.“ Nur ob nun ein Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen eine Empfehlung für Scholz abgebe oder sich Serpil Midyatli für Walter-Borjans/ Esken ausspreche, „ist mir lax“.

Einer äußerte sich gestern offen. Er habe kein Problem damit, wenn die Landesvorsitzende ihre Meinung twittere, sagte der frühere Kieler Parteichef und langjährige Landtagsabgeordnete Rolf Fischer. „Das sehe ich locker. Aber ich bin für Scholz/ Geywitz: Zwei Jahre vor Ablauf der Legislatur ist es nicht nötig, aus der GroKo auszusteigen. Man muss nicht zwangsläufig in der Opposition sein, um sich zu erneuern.“