Kiel

Nach der historischen SPD-Wahlschlappe am Wochenende wünschen sich einige Sozialdemokraten, dass Ex-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller den Vorsitz der Landtagsfraktion übernimmt. Diesen Posten hatte SPD-Chefin Serpil Midyatli noch am Montag nach der Wahl für sich beansprucht. Im Gespräch mit KN-Redakteur Ulf Christen räumt Midyatli ein, dass sie auch Losse-Müller den Spitzenjob zutraut und die Fraktion in der kommenden Woche wählen soll.

Frau Midyatli, Sie hatten zugunsten von Thomas Losse-Müller auf die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl verzichtet. Überlassen Sie ihm jetzt auch den Vorsitz der SPD-Landtagsfraktion?

Serpil Midyatli: Wir sind noch dabei, dass für die SPD sehr bittere Wahlergebnis zu analysieren. Das machen wir gemeinsam in den Gremien, und wir werden auch gemeinsam im Team beraten, wie wir uns als Opposition im Landtag am besten aufstellen.

Was spricht für Sie als Fraktionschefin, was für ihn?

Für uns beide spricht, dass wir in weiten Teilen Schleswig-Holsteins inzwischen bekannt sind. Die wichtigste Aufgabe wird aber sein, die deutlich kleinere Fraktion so aufzustellen, dass sie im Landtag eine starke Oppositionsarbeit machen kann. Auch das traue ich uns beiden zu.

Wann wählt die Fraktion?

Wir haben uns vorgenommen, auf der Klausurtagung der Fraktion am kommenden Mittwoch und Donnerstag in Hohwacht über die beste Aufstellung zu diskutieren und dann zu wählen. Ich gehe davon aus, dass wir gemeinsam eine einvernehmliche Lösung finden. Mit einer Kampfkandidatur rechne ich nicht.

Sie haben angekündigt, die historische Wahlniederlage aufzuarbeiten. Wie soll das geschehen?

Wir haben damit in den Parteigremien schon begonnen und wollen die Analyse vertiefen und auch externe Expertisen einbeziehen. Klar ist schon, dass es für das enttäuschende Ergebnis mehrere Gründe gibt. Da ist zum Beispiel die große Zugkraft von Daniel Günther. Und natürlich ist es auch in Zeiten von Corona und Putins Krieg in der Ukraine schwer, mit landespolitischen Themen zu den Menschen durchzudringen. Zur Analyse gehört aber auch, unsere Strategie und unsere Kampagnenfähigkeit auf den Prüfstand zu stellen. Wir gehen also nicht zur Tagesordnung über. Für die SPD gibt es nach diesem Ergebnis kein weiter so.

Haben Sie als Landesvorsitzende an Rücktritt gedacht?

Nein, zu keinem Moment. Es entspricht auch nicht meinem Naturell, das Handtuch zu werfen.

Die SPD hat schlechter abgeschnitten als mit den Spitzenkandidaten Ralf Stegner 2009 und Torsten Albig 2017. Haben Sie mit beiden schon über die aktuelle Wahlschlappe gesprochen?

Das habe ich bisher nicht. Aber die Wahlen lassen sich auch nicht vergleichen. Diesmal hat es im Wahlkampf eine viel stärkere Personalisierung gegeben. Die Programmatik hat leider nur eine Nebenrolle gespielt. Und weder Ralf Stegner noch Torsten Albig mussten während einer Pandemie und eines Krieges in Europa um Stimmen werben.

Von Ulf Christen