Kiel

Eineinhalb Wochen vor der Bundestagswahl macht sich Schleswig-Holsteins SPD-Chefin Serpil Midyatli für eine Ampel-Koalition stark, sieht Impulse für die Landtagswahl im nächsten Mai und kritisiert die Rote-Socken-Kampagne der Union scharf. Zu einem möglichen Bündnis mit der Linken hält sie sich allerdings bedeckt.

Frau Midyatli, würde die SPD eine Bundesregierung mit der Linken eingehen?

Serpil Midyatli: Wir sind sehr erfreut, dass unsere Themen bei den Wählerinnen und Wählern so große Zustimmung finden. Olaf Scholz hat einen Plan für die Zukunft des Landes: mit einem Mindestlohn von zwölf Euro zum Beispiel, der über zehn Millionen Menschen mehr Geld bringen wird. Jede vierte Frau wird profitieren. Viele Menschen fühlen sich angesprochen von unseren Themen: Wir bauen jedes Jahr 400 000 neue Wohnungen und haben einen Plan, mit dem wir das Klima schützen und gleichzeitig Arbeitsplätze sichern. Wenn Sie mich fragen, würde ich mich sehr über ein starkes rot-grünes Ergebnis freuen, weil wir da die meisten Schnittmengen haben.

Das dürfte nicht reichen.

Das wissen wir doch noch gar nicht. Wir kämpfen für ein starkes Ergebnis für die SPD, und am 26. September entscheiden die Wählerinnen und Wähler, welche Bündnisse möglich sind.

Sie weichen aus.

Ich weiche gar nicht aus. Ich finde es gut, dass wir eine Große Koalition ausgeschlossen haben, weil unsere Gemeinsamkeiten mit der Union wirklich aufgebraucht sind. Olaf Scholz und wir als SPD haben klare Kriterien definiert, mit denen wir in Koalitionsverhandlungen eintreten: Das ist ein souveränes und starkes Europa, und das ist eine Außenpolitik, die unserer Verantwortung in Europa angemessen ist.

Man könnte es auch rote Linien nennen.

Das ist so. Auch was unsere Rolle in der Nato angeht. Wir brauchen eine stabile Regierung, weil wir große Herausforderungen vor uns haben. Dazu brauchen wir einen verlässlichen Partner an unserer Seite.

Wie bewerten Sie die Rote-Socken-Kampagne der Union?

Sie überrascht uns nicht. Armin Laschet ist ein schwacher Kandidat, er zündet nicht bei den Wählerinnen und Wählern. Sein Regierungsprogramm ist in wenigen Tagen hingeschustert, es enthält keine neuen Inhalte, auch keine neuen Ideen in den Bereichen Klimaschutz, Arbeit und bezahlbarem Wohnen. Auch keine Aussagen zur Rente. Wenn man inhaltlich so schwach ist und noch dazu einen so schwachen Kandidaten hat, dann greift man in die Mottenkiste. Bitter, dass die Union als Volkspartei nicht mehr zu bieten hat.

Wie stehen Sie zu einer Ampelkoalition mit Grünen und FDP? Die FDP sperrt sich gegen Steuererhöhungen und die Aufweichung der Schuldenbremse.

Ich kann mir eine Ampelkoalition sehr gut vorstellen. Wir in Schleswig-Holstein wissen, dass es Schnittmengen mit der FDP gibt. Aber wir brauchen Geld, um Dinge finanzieren zu können, und haben eine klare Aussage gemacht, wo wir uns Steuererhöhungen vorstellen können: Das sind die oberen fünf Prozent der Einkommen, das finden wir solidarisch und gerecht. Und wir wollen Steuererleichterungen für die 95 Prozent mit kleinen und mittleren Einkommen, weil sie die größten Lasten tragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die FDP wie beim letzten Mal die Gespräche aufkündigt. Sie hat immer auch einen Anspruch, regieren zu wollen.

Zur Galerie Geht es um eine Abrechnung mit den bisherigen Koalitionspartnern von der Union, nimmt Serpil Midyatli kein Blatt vor den Mund. Auch mit Daniel Günther geht sie hart ins Gericht.

Diesmal also nach dem Motto: Lieber schlecht als gar nicht regieren?

(lacht) Mit Olaf Scholz wird es eine richtig gute Regierung geben. Er ist jemand, der einen Plan hat, der die Finanzen im Bundeshaushalt wie kein anderer kennt und jetzt in der Krise mit dem Konjunkturprogramm Arbeitsplätze gesichert hat. Olaf Scholz hat ein weiteres 50-Milliarden-Investitionsprogramm für die nächsten Jahre bereits angekündigt. Das dürfte einer FDP gefallen.

Angenommen, Olaf Scholz würde Ihnen ein Ministerium anbieten. Welches würden Sie nehmen?

Es ist sehr schlau, dass wir mit Olaf Scholz unseren Kanzlerkandidaten und die Themen in den Mittelpunkt gestellt haben. Ich fühle mich sehr wohl in Schleswig-Holstein und habe keinen Plan, nach Berlin zu gehen. Ich habe hier im nächsten Jahr noch Großes vor.

Sie würden also lieber in Kiel ein Ministerium übernehmen?

Für diese Frage ist es noch zu früh. Jetzt wollen wir erst einmal die Bundestagswahl gewinnen.

Ministerpräsident Daniel Günther bewertet den Einfluss der Bundes- auf die Landtagswahl als denkbar gering. Sie auch?

Bei den aktuellen Umfragewerten für die Union kann ich gut nachvollziehen, warum sich Daniel Günther so äußert. Bei aller Liebe: Es ist schon ein deutliches Stimmungsbild, und natürlich ist das Bundestagswahlergebnis für uns eine Richtschnur. Die Zeichen stehen gut, dass wir unser Ergebnis von 2017 verbessern.

Wie wollen Sie Günthers Amtsbonus abschwächen?

Wir haben sehr erfolgreich unseren Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller präsentiert. Mit unserem ambitionierten Programm werden wir zeigen, wie sehr Schleswig-Holsteins Entwicklung seit 2017 stagniert. Wir wollen im Gegensatz zur Landesregierung unsere Klimaschutzziele erreichen. Dafür ist es wichtig, erneuerbare Energien auszubauen. Neben Windkraft wird Photovoltaik eine große Rolle spielen. Aber es geht auch um Mobilität, um Digitalisierung und den Kampf gegen den Fachkräftemangel. Es ist eben nicht so, dass in Schleswig-Holstein alles gut läuft. Wir wollen die Zukunft nicht verschlafen wie Daniel Günther.

CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch hat in der Genderdebatte einen Volksentscheid ins Spiel gebracht. Was halten Sie davon?

Die CDU versucht im Bundestagswahlkampf, eher von den eigentlichen Problemen und der eigenen Inhaltlosigkeit abzulenken.

Auch ein Großteil Ihrer potenziellen Wählerinnen und Wähler fremdelt mit der Gendersprache.

Sprache entwickelt sich. Jeder und jede kann selbst eine Entscheidung treffen, wie er oder sie sprechen will.

Sprechen Sie selbst von Bürger*innen?

Wenn es schnell gehen soll, ist es einfacher, von Bürger*innen und Schüler*innen zu sprechen. Oft spreche ich aber beide Formen aus, die männliche und die weibliche.

Der Vorwurf besteht darin, dass die Politik immer abgehobener wird.

Das sehe ich nicht so. Ob ich nun Schülerinnen und Schüler sage und Sie Schüler*innen...

Tue ich nicht.

Nein, aber das können Sie doch selbst entscheiden. Ich finde es schwierig, dieses Thema so hervorzuheben. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es nicht reicht, nur die männliche Form zu verwenden, weil sich Frauen dann nicht angesprochen fühlen. Dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn Mädchen so wenig naturwissenschaftliche Berufe wählen.

In Schleswig-Holstein haben ab Montag nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete Zugang zu Restaurants, Kneipen und Theatern. Masken und Sicherheitsabstände entfallen dort. Sie sind skeptisch. Warum?

Mit Blick auf die nach wie vor zu niedrige Impfquote finden wir den Schritt zu früh. Warum haben wir nicht bis Ende Oktober gewartet, wenn die Menschen aus den Herbstferien zurück sind? Wir haben uns doch an die Masken gewöhnt und sollten vorerst daran festhalten. Außerdem brauchen wir eine größere Sicherheit für die Jüngeren, die sich nicht impfen lassen können. Diese Solidarität, die wir vorher für die ältere Generation eingefordert haben, müssen wir auch für unsere Kinder einfordern. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen vor einem heißen Herbst. Meine größte Sorge ist, ob wir noch eine Akzeptanz haben, wenn wir im November Beschränkungen wieder erlassen müssen, die wir jetzt erst zurückgenommen haben.

Frau Midyatli, wie weit sind Sie mit Ihrer Suche nach einem neuen Zuhause in Kiel?

(lacht) Wir suchen noch. Es ist wirklich schwierig.

Sind Sie zu anspruchsvoll?

Unsere Ansprüche entsprechen denen Tausender anderer Familien in Schleswig-Holstein. Es ist mir mittlerweile egal, wo wir auf dem Ostufer etwas finden, und auch, ob es zur Miete oder zum Kauf ist. Vier Zimmer bräuchten wir aber schon, weil wir zwei Jungs haben, die nicht mehr in dem Alter sind, in dem sie sich ein Zimmer teilen können.