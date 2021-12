Kiel

SPD-Landeschefin Serpil Midyatli blickt voller Sorge auf die sogenannten Spaziergänger, die auch im Norden Stimmung gegen die Corona-Maßnahmen der Landesregierung machen. Dabei sei eine Art Demo-Tourismus zu beobachten: Die Gegner suggerierten, in der Mehrheit zu sein. Das Gegenteil sei der Fall.

Frau Midyatli, Ihr Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Thomas Losse-Müller, warnt vor einer staatlich angeordneten Impfpflicht. Das würde die gesellschaftliche Spaltung noch weiter vorantreiben. Teilen Sie diese Sorge?

Serpil Midyatli: Wir kommen nicht durch diese Pandemie, ohne dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung geimpft ist. Das zeigt diese vierte Welle deutlich. Eine Impfpflicht hilft nur, wenn sie gut und sensibel umgesetzt wird. Da bin ich mir übrigens mit Thomas Losse-Müller einig. Das ist eher eine Frage des Wie und nicht des Ob. Wenn wir Menschen zur Impfung zwingen, wird das sicher zur Spaltung beitragen. Es gibt aber weniger starke Eingriffsmöglichkeiten wie beispielsweise Bußgelder. Das muss jetzt im Bundestag diskutiert werden. Dass wir damit einen radikalen Teil der Bevölkerung trotzdem nicht erreichen werden, ist aber auch klar. Das hat nicht so viel mit Corona und Impfpflicht zu tun. Die haben etwas gegen unsere demokratischen Grundwerte. Da muss mit aller Härte des Rechtsstaats Einhalt geboten werden.

Bereiten Ihnen die sogenannten Spaziergänge Sorgen?

Ja, die bereiten mir tatsächlich Sorgen, weil es zur Spaltung beiträgt. Dabei ist das eine Art Demo-Tourismus. Das zeigen die Beobachtungen: Es sind immer dieselben, die überall versuchen, für Stimmung zu sorgen und so tun, als wären sie ganz viele. Dabei sind es in der Regel bekannte Akteure. Ich war kürzlich in Flensburg, wo wir friedlich für ein buntes Flensburg demonstriert haben. Es ging uns darum zu zeigen: Wir sind mehr. Eine Userin auf Twitter hat kürzlich gepostet, dass die größte Demonstration in den Impfzentren stattfindet. Das trifft es. Millionen lassen sich jede Woche impfen. Die anderen sind eine kleine Minderheit.

Macht Ihnen die gesellschaftliche Entwicklung auch persönlich Sorgen?

Um mich persönlich habe ich keine Angst. Wir sind immer mal wieder Projektions- beziehungsweise Angriffsfläche für bestimmte Gruppen. Dann dürfte ich ja überhaupt keine Politik mehr machen. Aber mir macht es schon Sorgen, dass Medienvertreterinnen, Polizistinnen und Polizisten bepöbelt werden. Es werden Menschen im Verkauf tätlich angegriffen, nur weil sie darum bitten, eine Maske zu tragen. Das kann doch nicht sein! Ich habe kein Verständnis für diejenigen, die so tun, als hätte sich die Pandemie irgendjemand ausgedacht. Corona ist weltweit.

Sind Sie selbst für eine allgemeine Impfpflicht?

Wenn wir es nicht schaffen, bis zum nächsten März, April die Pandemie zu bewältigen, brauchen wir das Instrument. Aber die richtige Umsetzung ist noch nicht beschrieben. Ich finde es richtig, dass im Bundestag zu dieser Frage der Fraktionszwang aufgehoben werden soll. Das Beste wäre, wenn wir die Pflicht gar nicht mehr brauchen, weil wir bis Frühjahr mit dem Impfen weit gekommen sind. Auch eine vierte Impfung dürften wir noch brauchen.

Diese Frage haben wir auch dem Ministerpräsidenten gestellt: Wenn Geld, Zeit und Raum keine Rolle spielen würden: Wie würden Sie leben?

Wir leben in einem der schönsten Bundesländer mit den glücklichsten Menschen. Mit meinem persönlichen Umfeld bin ich sehr zufrieden. Ich wünsche mir, dass meine Familie, dass meine Kinder glücklich sind. Aber einen größeren Wunsch habe ich schon sehr lange: eine diskriminierungsfreie Gesellschaft, wo es nicht auf Herkunft, sexuelle Orientierung und Geschlecht ankommt. Wir sind da als Gesellschaft auf einem sehr guten Weg. Aber das wäre ein Traum.

Sie würden Ihr Leben so fortsetzen, wie es jetzt ist?

(lacht) Ich würde nicht mehr rauchen wollen. Das wäre für 2022 ein ganz persönlicher Wunsch, weil es ungesund ist und alle Fakten dafür sprechen aufzuhören.

Die SPD will im nächsten Jahr eine Wahl gewinnen. Mit welchen Themen?

Schleswig-Holstein hat eine Riesenchance, den Klimawandel zu stoppen und zugleich bei den erneuerbaren Energien für Wertschöpfung und sichere Arbeitsplätze zu sorgen. Wir sind aus der Phase heraus, wo wir Dinge ausprobieren. Jetzt geht es darum, neue Technologien zu nutzen. Das ist auch für den sozialen Frieden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig.

Welche Themen überlässt die SPD lieber der CDU?

Am besten gar keine. Die CDU muss eine Menge aufarbeiten und scheint stark mit sich selbst beschäftigt. Sie hat gerade weder die Kraft noch die Zeit, sich der großen Themen anzunehmen. Das ist aus meiner Sicht die gesellschaftliche Transformation, das sind die Klimaschutzziele, das ist der demografische Wandel, das ist der riesige Fachkräftemangel. Es gibt so viel zu tun. Das klappt am besten, wenn die SPD regiert.

Die Grünen treten mit einem starken Frauenduo an der Spitze an. Macht Sie das ein bisschen neidisch?

Nein. Ich bin so stark, ich kann auch einen Mann neben mir aushalten.

Thomas Losse-Müller ist außerhalb des Kieler Regierungsviertels weitgehend unbekannt. Wie kann er das ändern?

Die Menschen fangen erst dann an, sich für das Spitzenpersonal zu interessieren, wenn der Wahlkampf gestartet ist. Das war bei Olaf Scholz auch nicht anders.

Die CDU hat gerade einen neuen Bundesvorsitzenden: Friedrich Merz. Ist das eine gute Wahl?

Wenn die Mitglieder über den Parteivorsitz entscheiden, dann ist das eine sehr ehrliche Grundhaltung. Ich finde die CDU-Entscheidung allerdings sehr gestrig. Gerade als Frau fühle ich mich 0,0 angesprochen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass ein Friedrich Merz gesellschaftliche Vielfalt besonders im Blick hat. Da muss er noch einiges liefern.

Was bedeutet die CDU-Entscheidung für die SPD?

Wir erleben auch in der CDU Schleswig-Holstein ein großes Durcheinander. Der Landesvorsitzende Daniel Günther sagt das eine, der Landesgruppenchef im Bundestag Johann Wadephul das andere und Bundestagsfraktionschef Ralph Brinkhaus noch einmal anderes. Man weiß gar nicht, wer im Augenblick die Richtung vorgibt. Das ist ein ziemliches Kuddelmuddel.

Davon müsste die SPD doch profitieren.

Zunächst einmal schon. Aber zum Wohle unseres Landes wünsche ich mir, dass die CDU wieder eine verlässliche politische Kraft wird. Wir sind durch diese Corona-Krise noch nicht durch. Wir werden Entscheidungen treffen müssen, wo es gut wäre, wenn sie alle demokratischen Fraktionen gemeinsam tragen würden.

Wie weit ist inzwischen Ihre Wohnungssuche vorangeschritten?

(lacht) Wir haben eine 3,5-Zimmer-Wohnung in Wellsee in Aussicht, die eigentlich zu klein ist. Aber wir würden sie nehmen. Alternativ gäbe es da eine Doppelhaushälfte in Gaarden-Süd, die wir vielleicht bekommen. In jedem Fall werden wir wieder mieten, Häuser in Kiel sind einfach zu teuer. Spätestens zum Sommer wollen wir umgezogen sein.