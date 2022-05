SPD-Fraktion im Landtag wählt Losse-Müller einstimmig zum neuen Chef

Kiel

Quo vadis, SPD? Die auf zwölf Abgeordnete geschrumpfte Fraktion hat sich am Mittwoch zu einer zweitägigen Klausurtagung nach Hohwacht zurückgezogen – und als Erstes eine aufgeschobene Personalie entschieden. Thomas Losse-Müller, der Spitzenkandidat zur Landtagswahl, wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er erhielt in geheimer Abstimmung alle zwölf Stimmen. Der 49-Jährige hatte sich am vergangenen Wochenende mit der bisherigen Fraktionschefin Serpil Midyatli (46) geeinigt. Die verzichtete auf eine erneute Kandidatur, nachdem der Gegenwind aus Partei und Fraktion nach dem Debakel bei der Landtagswahl am 8. Mai zuletzt zu groß geworden waren.

„Ich bin erstmal sehr dankbar für das wirklich sehr starke Votum der Fraktion. Das ist eine wirklich ganz bedeutende Aufgabe, die ich jetzt übernehme“, sagte Losse-Müller nach der Wahl in Hohwacht. Midyatli, die 2009 erstmals in den Landtag eingezogen war, hatte lange als Hoffnungsträgerin der Nord-SPD gegolten. 2019 war sie zur Landesvorsitzenden gewählt worden und stieg in der Bundespartei zur stellvertretenden SPD-Chefin auf. Nachdem sie 2021 auch den Fraktionsvorsitz im Landtag von Ralf Stegner übernommen hatte und damit zur Oppositionsführerin wurde, hätte sie als Spitzenkandidatin zur Landtagswahl antreten können. Stattdessen präsentierte sie kurz vor der Bundestagswahl im vergangenen Jahr Losse-Müller als den Anwärter der Sozialdemokraten auf das Amt des Regierungschefs.

Bei der Wahl am 8. Mai erhielt die SPD dann aber nur 16 Prozent der Zweitstimmen – ihr schlechtestes Ergebnis bei Bundes- und Landtagswahlen im Norden überhaupt. Bereits am Dienstag vergangener Woche hatte sie sich mit Unterstützung von Losse-Müller erneut zur Vorsitzenden ihrer Fraktion wählen lassen wollen. Nach interner Kritik an dem schnellen Verfahren ruderten die beiden aber gemeinsam zurück.

Midyatli will nicht Losse-Müllers Stellvertreterin sein

Midyatli will nunmehr noch nicht einmal stellvertretende Fraktionsvorsitzende werden. Als Landesparteichefin habe sie in der Fraktion ohnehin schon eine Führungsaufgabe, argumentierte sie. Die Wahl der Stellvertreterinnen beziehungsweise Stellvertreter wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Man werde das auch von den thematischen Zuschneidungen abhängig machen, hieß es.

Unterdessen traf die Fraktion zwei weitere Personalentscheidungen: Neuer parlamentarischer Geschäftsführer ist Kai Dolgner, als stellvertretende Landtagspräsidentin nominiert die SPD die Elmshorner Abgeordnete Beate Raudies. Die Voten fielen ebenfalls einstimmig.