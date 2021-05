Kiel

Die Sozialdemokraten stellen einen Antrag in der kommenden Sitzungsperiode Mitte Mai. Darin heißt es: "Der Schleswig-Holsteinische Landtag wird in der näheren Umgebung des Landeshauses einen Gedenkort für die schleswig-holsteinischen Opfer der Corona-Pandemie schaffen."

Die Stätte soll nicht nur an die Toten erinnern, sondern zugleich "eine Mahnung an die politisch Verantwortlichen sein, dass Pandemien jederzeit erneut ausbrechen können und dass rechtzeitig Vorbereitungen dafür getroffen werden müssen". Hinterbliebene könnten den Ort mitgestalten, etwa durch schriftliche Botschaften, Blumen und Erinnerungsgegenstände.

Künstler-Wettbewerb für Gedenkstätte der Corona-Opfer Schleswig-Holsteins

"Zur Einrichtung eines solchen Gedenkortes soll ein landesweiter Wettbewerb ausgeschrieben werden. Über die dabei eingereichten Entwürfe soll eine Jury unter Einbeziehung des Landtages und der Öffentlichkeit entscheiden", heißt es im SPD-Antrag. Er ist interfraktionell ausgelegt, die anderen Parteien im Landtag können sich anschließen.

Viele der Todesopfer "konnten in ihren letzten Stunden nicht von ihren Familien begleitet und mussten im kleinsten Kreis beigesetzt werden. Das lässt sich nicht nachholen, aber ein öffentliches Gedenken kann und muss möglich gemacht werden", sagt SPD-Landeschefin und designierte Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli.

SPD wirbt um Unterstützung der anderen Parteien im Kieler Landtag

Der künftige Gedenkort "sollte mehr sein als ein weiterer Findling mit Inschrift, an dem man schnell vorbeigeht", so Midyatli. "Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und sich gegenseitig Rückhalt in ihrer Trauer geben können."

Es lohne sich, dafür "einen landesweiten Wettbewerb zu starten. Damit würden wir auch unsere Künstler unterstützen" und es wäre "ein gutes Signal, wenn sich die demokratischen Fraktionen im Landtag auf die Einrichtung eines derartigen Gedenkortes verständigen würden".

Eine Gedenkstätte für Corona-Opfer ist keine neue Idee. Die Pflegediakonie und die Stadt Rendsburg eröffneten im April einen solchen Ort. Zudem gibt es bundesweit andere Beispiele, etwa in Saarbrücken und Nürnberg.