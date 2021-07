Kiel/Lübeck

Er ist Vizekanzler, hat mit der globalen Steuerreform gerade ein Lieblingsprojekt durchbekommen und scheint regelrecht auf einer Erfolgswelle zu surfen. Wäre da nicht seine Partei: Die SPD dümpelt in Wahlumfragen zwischen 15 und 17 Prozent herum, und ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz muss nun einen Weg finden, wie er dennoch die Konkurrenz von CDU und Grünen aus dem Feld schlagen kann. Wie soll das gehen angesichts solcher Umfragewerte?

Olaf Scholz beantwortet beim KN/LN-Talk Ihre Frage in Kiel

Diese und andere Fragen soll Scholz beim KN/LN-Talk am Mittwoch, 4. August, ab 18.30 Uhr in Kiel-Moorsee beantworten. Politikjournalistin Kristina Dunz, Vize-Chefin im Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland, sowie LN-Chefredakteur Gerald Goetsch und KN-Chefredakteurin Stefanie Gollasch wollen dem als wortkarg geltenden Finanzminister Antworten entlocken.

Und Sie können live dabei sein – bewerben Sie sich um einen der wenigen Plätze im Publikum, indem Sie uns Ihre „Kanzlerfrage“ schicken.

Was ist Ihre Kanzlerfrage an Olaf Scholz?

Was möchten Sie gern von Olaf Scholz wissen? Auf welche Frage sollte er Ihrer Meinung nach besonders dringend eine gute Antwort haben? Wir sichten alle Einsendungen und laden ausgewählte Fragesteller zum Wahl-Talk in die Druckerei der Kieler und Lübecker Nachrichten in Moorsee ein. Mit Blick auf die Rotation, wo schon die Nachrichten des kommenden Tages über die Rollen laufen, erleben Sie dort den SPD-Kanzlerkandidaten hautnah.

Zur Teilnahme: Bewerben Sie sich mit Ihrer Frage! Was wollten Sie Olaf Scholz schon immer mal fragen? Bis zum 22. Juli 2021 können Sie sich hier mit Ihrer Frage um zwei Plätze für Sie und eine Begleitperson bewerben. Wir wählen die interessantesten Einsendungen aus und laden ausgewählte Teilnehmer zur Veranstaltung ein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnehmer werden per E-Mail benachrichtigt.

Möglich macht das die Partnerschaft zwischen Kieler Nachrichten und Lübecker Nachrichten mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Durch die erstklassigen Kontakte des Berliner RND-Teams in die Bundespolitik wird der exklusive Auftritt von Scholz in der nördlichsten Landeshauptstadt möglich. Wenn Ihre „Kanzlerfrage“ ins Schwarze trifft, erleben Sie einen besonderen Abend vor einer besonderen Bundestagswahl.

Bitte beachten Sie, dass wir nur Einsendungen mit vollständigen persönlichen Daten berücksichtigen können. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und auf einen spannenden KN/LN-Talk mit dem Vizekanzler.