Die neue SPD-Landeschefin Serpil Midyatli, 44, hat Kritik an ihrer Amtsführung zurückgewiesen. Im Interview mit KN-online kündigte sie aber an, sich stärker in die Landespolitik einzumischen - und legte gleich los. Die SPD-Chefin möchte die Schuldenbremse, etwa für Kitas und Schulen, lockern.