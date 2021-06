Kiel

Herr Stegner, Ende Juni legen Sie Ihren Fraktionsvorsitz nieder. Ist Landespolitik für Sie nicht mehr interessant?

Ich bin 25 Jahre in Führungsämtern von Regierung, Landesparlament, Landes- und Bundespartei. Es ist reizvoll, ins Parlament des größten Landes Europas zu wechseln. Damit hätte ich nicht noch zehn Jahre warten können. Für jemanden mit meiner Erfahrung und meiner Power ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und ich wandere ja nicht aus. Als Abgeordneter vertrete ich weiterhin die Interessen dieses Landes und meines Bundestagswahlkreises in Pinneberg.

Mancher Kieler SPD-Abgeordnete hätte Sie gern schon früher verabschiedet. War der Kieler Kreisverband für Sie so gefährlich?

Dass man sich als SPD-Landesvorsitzender mit dem einen oder anderen Kieler Parteifreund auseinandergesetzt hat, ist schon meinen Vorgängern so ergangen. Der Kieler Kreisverband war immer sehr eigenständig und hatte auch eigenwillige Persönlichkeiten.

Auch mit selbstbewussten Persönlichkeiten.

Mit Selbstbewusstsein habe ich kein Problem. Aber in der Politik gibt es eben Auseinandersetzungen, und das verkraften Menschen unterschiedlich. Ich habe da eine große Kondition. Gemeinsam mit anderen habe ich mich übrigens maßgeblich darum gekümmert, dass der nicht besonders ruhmvolle Abgang von Susanne Gaschke als Oberbürgermeisterin nicht in einem Desaster für die Kieler SPD endete, sondern dass sich Landespartei, Landtagsfraktion, Kieler Kreispartei und Ratsfraktion sich rasch auf einen Kandidaten einigten, der ein außerordentlich erfolgreicher Oberbürgermeister geworden ist, nämlich Ulf Kämpfer.

Im März 2005 ist Heide Simonis gescheitert, und für Ihre politischen Gegner stand schnell fest: Der Heidemörder heißt Stegner. Haben Sie Simonis die Stimme versagt?

Natürlich nicht. Ich fand es verletzend, dass mir das einzelne charakterlich zugetraut haben. Aber auch, dass man mir diese Dummheit unterstellt hat. Wer mich kennt, weiß, dass ich keinem Konflikt aus dem Weg gehe. Aber ich trage ihn nicht hinterhältig aus. Und was die Dummheit angeht: Heide Simonis hatte mit mir eine Vereinbarung getroffen, dass sie als gewählte Ministerpräsidentin noch die Bundesratspräsidentschaft machen wollte und sich gewünscht hat, dass ich danach ihre Nachfolge antrete. Sich vorzustellen, dass ausgerechnet ich derjenige sein sollte, der Heide Simonis hinterrücks abwählt … wie schäbig und charakterlos. Meine Laufbahn wäre vermutlich anders gelaufen, wenn das alles nicht so gekommen wäre. Mir tut Heide leid, sie hatte das wirklich nicht verdient. Deshalb wünsche ich mir auch, dass eines Tages rauskommt, wer es war.

Sie wurden stattdessen Innenminister in der Großen Koalition unter dem CDU-Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen.

Wir hatten letztlich keine andere Wahl. In der Öffentlichkeit entstand von mir damals das Bild eines nicht besonders freundlichen, zornigen SPD-Vorsitzenden, der sich mit dem Landesgroßvater anlegt.

Carstensen warf Ihnen Illoyalität vor. Hatte er recht?

Nein, überhaupt nicht. Carstensen hat mir immer wieder erzählt, dass er der Chef sei in der Regierung, aber so ist das in Koalitionen nicht. Wenn man sich einigt, gibt es eine Koalition – wenn nicht, dann gibt es keine. Er glaubte immer noch, dass das Land der CDU gehört. Dass ihm ein selbstbewusster Sozialdemokrat gegenüberstand, hat ihn nicht erfreut. Aber das war mir völlig schnurz. Und wenn wir schon über Illoyalitäten sprechen, dann war es völlig inakzeptabel, dass aus Peter-Harry Carstensens Staatskanzlei heraus mit dafür gesorgt wurde, ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren gegen mich in Gang zu setzen. Sämtliche Vorwürfe gegen mich sind damals vollständig ausgeräumt worden. Sei’s drum: Der politische Erfolg bestand im Nachhinein darin, dass die schwarz-gelbe Regierung schnell wieder abgewählt wurde und es die Küstenkoalition von SPD, Grünen und SSW entstand. Die hätte durchaus die Wahl 2017 wiedergewinnen können. Dass das nicht gelang, ist nicht schön.

Ministerpräsident Torsten Albig hat seine Wiederwahl 2017 in den Sand gesetzt, sein Amtsbonus griff nicht. Nehmen Sie ihm die verlorene Wahl übel?

Ich habe es sehr bedauert. Noch am Wahltag haben 50 Prozent der CDU-Wähler gesagt, wir haben eine gute Landesregierung. Man hätte das nicht verlieren müssen.

Sie hatten Albig 2010 bei der Nominierung als SPD-Spitzenkandidat herausgefordert und bei einer Urwahl verloren. Haben Sie sich verspekuliert?

Die Partei war mehrheitlich der Meinung, dass man Wahlen eher mit jemandem gewinnen kann, mit dem man in der Öffentlichkeit mehr Sympathien erzielt als mit dem anderen, der sich ständig mit Carstensen gestritten hat. Trotzdem: Am Tag nach dem SPD-Mitgliederentscheid haben Torsten Albig und ich gemeinsam überlegt, wie wir Erfolg haben können. Kontroverses haben wir stets unter vier Augen besprochen. Ansonsten haben wir für Geschlossenheit in Partei und Regierung gesorgt. Das hat fünf Jahre funktioniert.

Haben Sie noch Kontakt zu Albig?

Gelegentlich.

Sie wollten mal Ministerpräsident werden. Fühlen Sie sich verkannt?

Nein. Als Gastwirtssohn aus Rheinland-Pfalz wurde es mir nicht in die Wege gelegt, 13 Jahre Kabinettsmitglied, 12 Jahre SPD-Landesvorsitzender – ebenso lange in der SPD-Bundesspitze und 13 Jahre Fraktionsvorsitzender zu werden. Da gibt es keinen Grund sich zu beklagen.

Sind Sie so dickfellig auf die Welt gekommen?

Nein, privat bin ich extrem harmoniesüchtig und überhaupt kein Streithansel. Mit meiner Mitarbeiterin im Vorzimmer arbeite ich inzwischen seit 23 Jahren hervorragend zusammen. Aber Politik ist Kampfsport und Wettbewerb. Führungsverantwortung heißt auch Orientierung für andere geben, das muss man mögen. Ich hatte das große Glück, die Dinge in meinem Leben beruflich machen zu dürfen, die ich am besten kann. Andere Träume, die ich mir heute vorstellen kann, war Pianist zu werden oder Fußballtorwart beim HSV – dazu reichte das Talent leider nicht. (lacht)

Zu Daniel Günther haben Sie ein gutes Verhältnis. Bei aller Opposition: Was schätzen Sie an ihm?

Ich schätze seine Professionalität. Meinen Respekt haben die, deren Wort gilt. Das halte ich selbst so und daran messe ich andere. Die Zusammenarbeit der letzten Monate war kollegial. Wir haben in der Corona-Krise sehr viel intensiver zusammengearbeitet, als das zwischen Regierung und Opposition irgendwo sonst in der Republik der Fall war. Das war gut für unser Land.

Vorausgesetzt, Serpil Midyatli wird 2022 tatsächlich Spitzenkandidatin der SPD, wovon viele ausgehen: Was könnte sie besser als Günther?

Eine ganze Menge. Günther muss eine Partei führen, die keineswegs so modern ist, wie er behauptet. Gleichstellung zum Beispiel: Was nützt es der CDU unser Reißverschlussverfahren zu kopieren, wenn in den Wahlkreisen fast nur Männer aufgestellt werden? Wenn es darum geht, wie man Familien unterstützt oder den Klimaschutz sozialverträglich hinbekommt, hat eine Sozialdemokratin wie Serpil Midyatli mit der Nord-SPD ein ganz anderes Fundament. Sie hat auch ein anderes Temperament. Wer weiß, wie sich die Dinge 2022 sortieren? Alle Popularität nützt am Ende nichts, wenn man nicht die Mehrheit im Landtag zustande bekommt. Mag sein, dass es Schwarz-Grün ist, mag sein, dass es wieder Jamaika ist, mag sein, dass es die Küstenkoalition oder Rot-Grün-Gelb ist.

Oder auch Grün-Rot-Gelb mit der SPD als Juniorpartnerin.

Zu den rechnerischen Möglichkeiten zählt auch das. Ich wünsche es mir deswegen nicht, weil die SPD immer den Anspruch haben muss, Volkspartei zu sein, so wie die Union auch. Wenn wir das Schicksal erleiden, dass wir Funktionspartei werden oder gar Klientelpartei, dann wäre das für die SPD eine existenzbedrohende Gefahr.

Sie wollen in den Bundestag wechseln, aber dort hat niemand auf Sie gewartet. Was wollen Sie erreichen?

Noch nie in meinem Leben hat in der Politik irgendjemand auf mich gewartet. Niemand wird in der Sänfte zum Erfolg getragen. Es gibt einiges, was mich interessiert: In der internationalen Friedenspolitik, Abrüstung, globalen Gerechtigkeit, Handelspolitik und Entwicklungszusammenarbeit sind wir nicht übermäßig stark vertreten. Und dass eine rechtsradikale Partei die stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag ist, ist mir nicht nur ein Dorn im Auge. Ich bin auch bereit, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Demokratiefeinde wieder verschwinden. Dem möchte ich meine Kampfkraft widmen.

Sie verfassen jeden Morgen Beiträge in den sozialen Medien. Schreiben Sie auch ein Buch?

Das weiß ich nicht. Ich führe Tagebuch seit den 1970er-Jahren, aus 30 Jahren Politik in Schleswig-Holstein gäbe es eine Menge zu erzählen…

Wir würde der Titel lauten?

Gute Frage. Vielleicht: „Immer geradeaus“.