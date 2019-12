Stegners Abgang von der großen Bühne

Kiel

Denn am Freitag wurde Landeschefin Serpil Midyatli am Freitag überraschend und deutlich zur Parteivize gewählt. Stegner dagegen tritt ab von der großen Bühne. "Ich habe mich noch nie beklagt über Niederlagen", sagt der 60-Jährige KN-online am Tag nach seiner Abwahl. Er sei nie gewählt worden mit großer Unterstützung der Parteiführung – will damit deutlich machen, dass er sich seinen politischen Lebenslauf hart erarbeitet hatte. "Was ich tue, war auch nie an Ämter gebunden."

Und doch schwingt noch mehr mit als Wehmut, die er offen zugibt: 14 Jahre Parteivorstand, zwölf Jahre Präsidium, zwölf Jahre SPD-Landeschef und sechs Jahre Bundesvize – Stegner zählt das auf, will gar nicht von einer politischen "Karriere" sprechen, die damit zu Ende geht. Aber er klingt mitgenommen.

Serpil Midyatli ist jetzt SPD-Vize

Nicht direkt, aber irgendwie doch seine Nachfolge als Parteivize tritt Serpil Midyatli an: Die 44-jährige SPD-Landeschefin profitierte von einer Kompromissöffnung der Stellvertreterplätze, damit sich Arbeitsminister Hubertus Heil und Juso-Chef Kevin Kühnert nicht duellieren mussten.

Mit 79,8 Prozent erhielt Midyatli in der Führungsebene jedoch die meiste Zustimmung. Es sei immer gut, wenn SPD-Politiker aus Schleswig-Holstein in Berlin einen Posten erhalten, sagt Stegner: "Ich wünsche ihr Fortune, und dass sie zeigen kann, was sie kann." Über Stegner sagte Midyatli: "Ich bedauere, dass sein großes Engagement heute nicht angemessen berücksichtigt wurde."

Lesen Sie auch:SPD-Parteitag: Zu müde zum Streiten

Ein "Zeichen für einen programmatischen Aufbruch" einer „starken und selbstbewussten SPD" – das habe der Parteitag sehr wohl ausgestrahlt, findet Stegner. "Für beides gab es Anfänge, wenn es auch noch etwas ruppig war." Doch er mahnt auch neben all diesen notwendigen Veränderungen: "Wir sollten alte Grundwerte wie Solidarität nicht vergessen." Solidarität, mit diesem Schlagwort hat Stegner sich immer am meisten identifiziert.

Auch Maas und Müller kassierten Rückschläge

Die Delegierten machten deutlich, dass sie auch neues Personal wollten: Auch Außenminister Heiko Maas und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller schafften den ersten Wahlgang in den Vorstand nicht. Müller verzichtete wie Stegner, Maas schaffte Versuch zwei deutlich. "Im ersten Wahlgang hatte man fast nie Erfolg", sagt Stegner. Warum er es nicht weiter versuchte? "Ich wollte selbst über meinen Weg bestimmen."

Wohin führt der, nach diesem schnellen Fall? Vor wenigen Wochen – noch Parteivize – scheiterte seine Alte-Recken-Kandidatur mit Gesine Schwan für den Parteivorsitz ebenfalls krachend. "Ich habe hier noch schwierige Herausforderungen", sagt Stegner zur Rolle als SPD-Landtagsfraktionschef.

Er ist bemüht, mit dem Abgang von der Bundesbühne nicht alle politischen Ambitionen zu begraben: Mit Selbstironie twitterte er am Sonntagmorgen Mark Forsters "Sowieso", ein Song irgendwo zwischen Lust auf Veränderung und Sch... egal: "Ich ziehe mich nicht zurück", betont Stegner in jedem Fall. "Mit mir ist weiter zu rechnen." Und er zeigt kurz auf, warum sein Wortwitz der bundespolitischen Bühne fehlen wird: "Ich habe ja noch nicht einmal das Durchschnittsalter der SPD-Mitglieder erreicht."

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.