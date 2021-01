Kiel

„Für die SPD hat der Gesundheitsschutz nach wie vor die höchste Priorität“, sagte Midaytli. In diesem Sinne habe der Staat seinen Bürgern bereits vieles abverlangt. „Deshalb kann der Staat auch nicht kneifen, wenn es darum geht, seine Bürger mit dem bestmöglichen Schutz zu versorgen.“

Wenn die Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Dienstag doch den Einzelhandel und den öffentlichen Nahverkehr als Infektionsquelle identifiziert habe, dann müsse es allen Menschen ermöglicht werden, sich bestmöglich zu schützen.

Bund und Länder hatten sich am Dienstag auf eine verschärfte Maskenpflicht verständigt. Sie sieht vor, dass in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften künftig nur noch medizinische Masken erlaubt sind, also eine OP-Maske oder die noch besser schützenden FFP2-Masken bzw. Produkte vergleichbaren Standards. Alltagsmasken aus Stoff haben demnach in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Supermarkt ausgedient.

Kostenlose Verteilung von FFP2-Masken: Bremen als Vorbild

Der individuelle Geldbeutel der Menschen dürfe bei diesen Überlegungen keine Rolle spielen, betonte Midyatli. Das sozialdemokratisch regierte Bremen mache vor, wie es gehen könnte: Wie die Hansestadt solle auch Schleswig-Holstein dafür sorgen, dass kostenlos FFP2-Masken verteilt werden.

„Wenn die Landesregierung eine Maskenpflicht anordnet, muss sie dafür sorgen, dass auch allen eine Maske kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.“

Sprecher warnt vor einer Zwei-Klassen-Gesellschaft

Ein Sprecher ergänzte, dass es keine Zwei-Klassen-Gesellschaft geben dürfe – aus Menschen, die sich teurere und effizientere FFP2-Masken leisten können und solchen, die auf einfachere OP-Masken zurückgreifen müssen. Volkswirtschaftlich seien die Kosten einer Corona-Infektion ungleich höher als geeignete Präventionsmaßnahmen.