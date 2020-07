Kiel

Sollte diese Kandidatur erfolgreich sein, werde er dann nach 16 Jahren aus dem Landtag und fast 14 Jahren als Fraktionsvorsitzender ausscheiden. Sollte Ralf Stegner tatsächlich in den Bundestag wechseln, bewerbe sich Landeschefin Serpil Midyatli als Nachfolgerin auf den Fraktionschefposten.

Die beiden hatten am Dienstagabend den geschäftsführenden Vorstand der SPD-Landtagsfraktion über ihre Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Am Mittwochmorgen informierte die Landesgeschäftsstelle daraufhin die Mitglieder.

Nächste Bundestagswahl im Herbst 2021

"Die letzten Wochen haben wir als SPD gezeigt, wie erfolgreiche Oppositionsarbeit auch in schwierigen Zeiten gelingt", heißt es in der gemeinsamen Mail an die Mitglieder, die Stegner und Midyatli mit "solidarischen Grüßen" verfassten. "Lasst uns daran nach der Sommerpause anknüpfen!"

Zuvor hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann (69) angekündigt, nicht wieder im Wahlkreis 7 anzutreten. Zuletzt hatte dort der CDU-Politiker Michael von Abercron (67) das Mandat direkt gewonnen. Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich im Herbst 2021 statt.

Seit mehr als 20 Jahren mischt Ralf Stegner in Schleswig-Holsteins Landespolitik mit - als Finanz- und Innenminister, Landesvorsitzender und Fraktionschef. Den SPD-Landesvorsitz gab er 2019 nach zwölf Jahren auf, Fraktionschef ist er seit 2008. Von 2014 an war er stellvertretender Bundesvorsitzender. Im vergangenen Jahr bewarb sich Stegner gemeinsam mit Gesine Schwan erfolglos um den SPD-Bundesvorsitz.

