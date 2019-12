Nord-SPD hofft auf den Neustart

Kiel

Die SPD-Landesspitze in Schleswig-Holstein, die Jusos und der Kreisverband Kiel sehen sich bestätigt: Sie alle hatten das Duo Saskia Esken/ Norbert Walter-Borjans favorisiert. Nun erhoffen sich viele in der Partei von der neuen Parteispitze ein klareres linkes Profil.

FDP-Landeschef Heiner Garg twitterte hingegen: "Die SPD-Mitglieder haben entschieden. Schade um die so traditionsreiche ehemalige Volkspartei." Und Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Bundeschef aus Strande, sieht die SPD gar im Selbstzerstörungsmodus. "Wir bereiten uns auf Neuwahlen vor oder den Zerfall der CDU, wenn sie den weiteren zu erwartenden Forderungen der Sozialdemokraten nachgeben", kündigte Kubicki in der " Welt am Sonntag" an.

"Untergangsszenarien sind Quark"

Derlei Untergangszenarien konterte SPD-Bundesvize Ralf Stegner aus Bordesholm umgehend. Seit 100 Jahren werde der Untergang der Sozialdemokratie angekündigt: "Und genauso lange ist das hanebüchener Quark."

Auch für Sönke Rix ist der Unterschied zwischen den Duos Olaf Scholz/ Klara Geywitz und Saskia Esken/ Norbert Walter-Borjans nicht erheblich. "Wir hätten mit beiden Teams gut leben können", sagt der Bundestagsabgeordnete aus Eckernförde. "Wichtig ist, dass es jetzt eine Entscheidung gibt und die inhaltliche Arbeit wieder in den Vordergrund rückt. Die langwierige personelle Klärung hat die Partei schon ein Stück weit gelähmt."

Andere sehen wie Gesine Stück in der Entscheidung sogar einen klaren Vorteil für die Partei. Esken und Walter-Borjans stünden eher für Aufbruch und Erneuerung. Vor allem aber könnten sie freier agieren. " Olaf Scholz muss als Vizekanzler und Finanzminister Rücksichten nehmen. Die beiden Vorsitzenden können langfristige Visionen entwickeln und sich klar positionieren", sagt die Vorsitzende des Kieler Kreisverbandes, der sich zuvor für die Wahl von Esken/Walter-Borjans ausgesprochen hatte.

Serpil Midyatli zu Olaf Scholz : "Rücktrittsspekulationen unredlich"

Ob das Ergebnis Olaf Scholz gefährdet? „Ausdrücklich nein“, sagt die SPD-Landeschefin Serpil Midyatli, " Olaf Scholz macht als Finanzminister einen richtig guten Job. Vieles hätten wir ohne ihn gar nicht durchbekommen. Rücktrittsspekulationen halte ich deshalb für völlig unredlich." Für die Parteichefin ist auch kein Koalitionsbruch in Sicht.

Die ostholsteinische Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin im Ministerium von Olaf Scholz, Bettina Hagedorn, warnt vor einem vorzeitigen Ende des Großen Koalition. Schon allein in der Europapolitik stehe ein entscheidendes Jahr bevor: Deutschland übernehme die EU-Ratspräsidentschaft, der Finanzrahmen für die nächsten sieben Jahre müsse festgezurrt, über eine gemeinsame Klima- und Asylpolitik entschieden werden. "Daran arbeiten Olaf Scholz und Angela Merkel seit 1,5 Jahren weitgehend unbemerkt von Öffentlichkeit. SPD und CDU können und müssen dieser Aufgabe gerecht werden", appelliert Hagedorn.

Juso-Landeschef Simon Bull : "Keine Revolution"

Auch der Bundestagsabgeordnete Matthias Stein aus Kiel erwartet trotz einer lebhaften Debatte über die Zukunft der Großen Koalition kein schnelles Ende der aktuellen Bundesregierung. "Ich rechne aber damit, dass wir uns trotz Regierungsbeteiligung im Bund stärker vom konservativen Parteienspektrum abgrenzen werden."

"Das gibt jetzt keine Revolution", ist Juso-Landeschef Simon Bull sicher, "aber es muss ein Update des Koalitionsvertrages geben. Die SPD muss nicht mehr jeden Kompromiss mitgehen. Denn das Ergebnis zeigt: Die Mehrheit der Mitglieder – und der Abstand zwischen den beiden Duos ist mit acht Prozent deutlicher als erwartet – steht inhaltlich eher links."

Nicht nur der Kieler Ratsherr Nesimi Temel erhofft sich deshalb mehr Durchschlagskraft für die Nord-Positionen. "Bei der Schwarzen Null ist die Partei schon ein Stück weiter als der Finanzminister", sagt auch Sönke Rix. Die Nord-SPD will aber auch mit ihrem Schwerpunktthema 'Arbeit sozialverträglich machen in Zeiten der Digitalisierung' bundespolitisch stärker durchdringen.

SPD jetzt attraktiver?

Auch der Kieler Landtagsabgeordnete Bernd Heinemann erwartet einen Linksruck im Bund. "Die Mitglieder, die auf Bundesebene nicht zu den Etablierten gehören, werden sich stärker zu Wort melden." Für die schleswig-holsteinische SPD bedeute das Ergebnis eher Stabilität und konstante Weiterentwicklung. "Wir sind hier ja schon immer eher links."

Für Lea Benecke von den Jusos ist die SPD durch den Mitgliederentscheid attraktiver geworden. "Unter Andrea Nahles hat die Partei darunter gelitten, dass fernab der Basis entschieden wurde. Jetzt sehen wir: Es macht der Partei etwas aus, was wir Mitglieder wollen." Bull sieht deshalb die Chance auf neue Mitglieder. "Kaum war das Wahlergebnis bekannt, wurden erste Eintritte gemeldet."

Lesen Sie auch

So erging es den letzten SPD-Parteichefs

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier