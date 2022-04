Kiel

Thomas Losse-Müller ist bester Laune. „Mein Bekanntheitswert ist massiv gestiegen“, berichtet er erfreut auf einem Spaziergang vom Landeshaus zur Staatskanzlei. Beim Haustür-Wahlkampf in Henstedt-Ulzburg sei er von einer Frau gleich als der „Herr Losse-Müller von der SPD“ erkannt worden. Der Spitzenkandidat erzählt das so begeistert, dass klar wird, wie sehr ihn die schlechten Bekanntheitswerte belastet haben. Mitte März lagen sie bei 26 Prozent.

Im Kampf um die Macht in Schleswig-Holstein wähnt sich der 49-jährige Ex-Banker ohnehin auf der Siegerstraße. „In den Umfragen sehen wir Mehrheiten für die Parteien des Fortschritts.“ Dazu zählt Losse-Müller neben der SPD auch Grüne, FDP und SSW. „Ich schließe da keine der möglichen Regierungskoalitionen aus“, sagt er mit Blick auf die Landtagswahl am 8. Mai.

„Mein Anspruch ist aber natürlich, dass wir als SPD die Regierung führen“, so Thomas Losse-Müller. Sollte das nicht klappen, würden er und seine SPD sich aber auch mit einem Platz am Kabinettstisch einer Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) begnügen.

Losse-Müller (SPD) und Heinold (Grüne) sind dicht beieinander

Programmatisch und persönlich sind Heinold und Losse-Müller ohnehin dicht beieinander. Beiden ist wichtig, dass Schleswig-Holstein im Bundesrat künftig viele Projekte der Bundes-Ampel unterstützt. Als Beispiel nennt Losse-Müller wie Heinold den Klimaschutz und die Energiepolitik, aber auch ein neues Einwanderungsrecht. Offen zeigt sich Losse-Müller auch für das grüne Herzensthema einer Agrarwende. Hier gilt die bäuerlich geprägte Nord-CDU als Bremser.

Auch persönlich harmoniert es wieder zwischen den beiden Spitzenpolitikern. Die Finanzministerin hatte den Banker 2012 als grünen Staatssekretär nach Kiel geholt und war nach seinem Wechsel in die Staatskanzlei von SPD-Ministerpräsident Torsten Albig 2014 nicht gut auf ihn zu sprechen. Auch Losse-Müllers Wechsel zur SPD im Herbst 2020 kam in der Öko-Partei nicht gut an. Inzwischen, das versichern Losse-Müller wie Heinold, seien Frust und Missverständnisse ausgeräumt.

SPD-Spitzenkandidat: „Meine Schwiegermutter mag mich“

Vor der Staatskanzlei lässt Losse-Müller aber keinen Zweifel daran, dass er der geeignete Regierungschef sei. „Ich bin ein sehr ruhiger, sehr sachlicher, analytischer Typ, selbstbewusst, aber auch selbstkritisch.“ Dass er auf den Plakaten fast so konfirmandenhaft wirkt wie der ein Jahr jüngere Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), hört Losse-Müller gern. Dass er derselbe Typ Lieblingsschwiegersohn sei, dementiert er halbherzig und ergänzt schlagfertig: „Meine Schwiegermutter mag mich und ich mag meine Schwiegermutter.“

Ebenso offen spricht Losse-Müller über seinen Lebensweg, der für einen SPD-Politiker ungewöhnlich ist. Der smarte Junge wuchs in Schwerte (NRW) im Schatten des Ruhrpotts auf, war wie die Hälfte des Ortes Fan von Borussia Dortmund und nicht wie die andere Hälfte Anhänger des Malocherklubs Schalke. Später studierte er in Köln und London Volkswirtschaft, arbeitete in der Finanzbranche und später bei der Weltbank in Washington.

Thomas Müller liebt seinen Namen

In seinem Bankjob kümmerte sich Losse-Müller auch um Entwicklungsprojekte, lernte auf einer Konferenz und später in Nigeria seine Frau Karen Losse kennen, die für die Bundesregierung in Afrika aktiv war. Bei der Hochzeit wollte Thomas Müller seinen Namen nicht völlig aufgeben. „Thomas Müller ist zwar der häufigste Name in Deutschland, aber ich mag ihn sehr.“

Der Familienname und der seiner beiden Töchter ist Losse. Kurios am Rande: Im SPD-Wahlkampfteam wurde kurz diskutiert, ob der Kandidat als „Losse“ nicht besser zu vermarkten sei als mit dem sperrigen Doppelnamen. Losse-Müller lehnte dankend ab.

HSV statt Borussia Dortmund

Mit der Ehe kam ein weiterer Kompromiss. „Ich habe in eine HSV-Familie eingeheiratet“, schmunzelt er. So drückte er auch beim jüngsten Nord-Derby die Daumen für die Hamburger und nicht für die Kieler Störche. Ungewöhnlicher ist ein anderes Hobby. „Ich bin Bird Watcher.“

Bei den Vogelzählaktionen des Nabu mache er regelmäßig mit. Und „wenn ich mal ein paar Stunden Zeit habe, nehme ich ein Fernglas und guck mir Vögel an“. Von den 250 Vogelarten, die hierzulande flattern, habe er schon 188 mit eigenen Augen gesehen, erzählt er stolz. „Mir fehlen aber etwa noch der Pirol, einige seltene Watvögel und der Uhu.“

Auf dem Rückweg zum Landeshaus schaut sich Losse-Müller die Wahlplakate an der Kiellinie genau an. Vor einem Plakat eines Kandidaten der Satiretruppe „Die Partei“ bleibt er stehen und lacht lauthals. Der Kandidat wirbt damit, dass er so populär sei wie „der Typ von der SPD“, den keiner kenne.

Von Ulf Christen