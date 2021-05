Neumünster

Man konnte ihn schnell übersehen. Wenige Tage vor der Oberbürgermeisterwahl in Neumünster hatte der SPD-Kandidat Tobias Bergmann am Mittwoch nicht nur Landeschefin und Bundesvize Serpil Midyatli an seiner Seite, sondern auch ihren Kollegen aus dem Bundesvorstand, Kevin Kühnert. Bei einem Spaziergang durch Neumünsters Vicelinviertel hielt sich der 31-Jährige zwar im Hintergrund. Allein seine Prominenz wies aber darauf hin, dass es der SPD um weit mehr als den Chefposten im Rathaus geht: Sie kämpft gegen den Bedeutungsverlust in angestammten Quartieren.

Skepsis gegenüber Politikern

Rückenwind aber sieht anders aus. Der 25-jährige Sefa Cakir, ein „stolzer Neumünsteraner“, wie er betont, nutzt die Begegnung mit den SPD-Vertretern für eine Abrechnung. „Ein Politiker denkt an die nächste Wahl“, sagt der gelernte Dachdecker. „Ein Staatsmann denkt an die nächste Generation.“ Er selbst jedenfalls werde nicht wählen.

Wahlbeteiligung besonders gering

So wie er denken hier auch andere. Bei den vergangenen Kommunal- und Bundestagswahlen sei die Beteiligung im Vicelinviertel besonders gering ausgefallen, informiert die Stadt. Erhan Agacdani (43) führt hier ein Lebensmittelgeschäft. Im Gespräch gibt er sich zurückhaltend. Wenn er zur Wahl ginge, würde er vermutlich SPD wählen, sagt er und spendiert den Gästen eine Runde Baklava. Wenn er denn ginge. „Aber ich erwarte von der Politik keine Wunder.“ Sicher, Neumünster sei die Stadt, in der er geboren wurde und wo er sich „pudelwohl“ fühle. Es sei hier so viel besser als in Kiel. Doch das Vicelinviertel habe sich durch neue Migranten zum Negativen verändert. Was könne Politik da schon groß ausrichten?

Kühnert will „positiv überraschen“

Kühnert gibt sich motiviert. Die Menschen hätten aufgrund ihrer Biografien häufig allen Grund, politikverdrossen zu sein. „Einfach nur ein Plakat aufzuhängen, bringt hier nichts. Für uns ist das eine gute Ausgangslage, weil man die Menschen fast nur positiv überraschen kann.“

Zu Beginn der Legislatur hatte Kühnert als Juso-Chef bundesweit mit provokant linken Forderungen monatelang für Schlagzeilen gesorgt. Mittlerweile ist es ruhig geworden. Als Bundesvize könne er seine Kritikpunkte intern platzieren. Wie links die SPD werden müsse? „Ich finde sie genau richtig, wie sie jetzt ist“, sagt er. „Wir haben das konkreteste Wahlprogramm seit 20 Jahren, wir haben unsere Selbstzerstörungsfragen der vergangenen Jahre wie Hartz IV und Vermögenssteuer beantwortet.“

“Gute Chancen für einen SPD-Wahlsieg zur Landtagswahl“

Es ist kein Zufall, dass Kühnert Schleswig-Holsteins SPD-Chefin unterstützt. Menschlich und politisch stehe man einander nah. „So viel Prominenz für Familienpolitik ist lange nicht gewesen“, sagt der Berliner und würdigt damit Midyatlis federführenden Beitrag zum Bundesprogramm. Sollte sie tatsächlich Spitzenkandidatin zur Landtagswahl im Mai 2022 werden, könne die 45-Jährige auch den Einzug in die Staatskanzlei schaffen. „Die SPD liegt im Norden über dem Bundestrend. Das ist doch eine gute Voraussetzung, so haben wir auch in Rheinland-Pfalz gewonnen.“

Midyatli spricht von progressivem Kurs

Die SPD auf linkem Kurs? Midyatli spricht lieber von Progressivität und Aufstiegschancen für alle. Der junge Dachdecker habe seine Möglichkeiten genutzt. Aber wenn das Menschen nicht aus eigener Kraft schafften, dann seien gute gebundene Ganztagsschulen erforderlich, um sie bei den Hausaufgaben zu unterstützen, ihnen Freizeitaktivitäten anzubieten und die Persönlichkeitsbildung zu stärken. „Es geht um eine Politik, die an die Menschen denkt.“ Ein Spaziergang durchs Vicelinviertel führe ihr vor Augen, wie wichtig dieses Ziel sei.