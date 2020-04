SPD fordert Plan für Kita-Öffnungen und dritten Monat ohne Beiträge

Kiel

In der Corona-Krise fordert die SPD in Schleswig-Holstein einen dritten Monat ohne Kita-Beiträge. „Es wird immer klarer, dass sowohl die Kitas als auch die Betreuungsangebote an den Schulen mindestens bis zu den Sommerferien nicht für alle Kinder geöffnet werden“, sagte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Donnerstag in Kiel der Deutschen Presse-Agentur.

„Deshalb kann man den Eltern diese nicht erbrachten Leistungen nicht auch noch in Rechnung stellen.“

„Familien tragen eine der Hauptlasten der Corona-Krise “

Die SPD bringt ihren Antrag „Familien von Betreuungsgebühren weiter entlasten“ bei der Landtagssitzung nächste Woche ein. Dort will die Jamaika-Koalition von CDU, Grünen und FDP einen zweiten Nachtragshaushalt im Parlament beschließen, mit dem die zur Abmilderung der Corona-Krise bereits im März bewilligten 500 Millionen Euro auf eine Milliarde Euro verdoppelt werden sollen.

„Familien tragen sowieso schon eine der Hauptlasten der Corona-Krise“, betonte Midyatli. „Wenn man sie schon nicht bei der Betreuung, Entwicklung und Bildung ihrer Kinder unterstützen kann, muss das Land die Familien mindestens so lange finanziell entlasten, bis die Betreuung und Bildung ihrer Kinder wieder vollständig möglich ist.“ Das alles ändert natürlich nichts an der Haltung der SPD, „dass die Betreuung und Entwicklung von Kindern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und die Kitagebühren deshalb endlich abgeschafft werden müssen“.

SPD verlangt Regierungsplan zu Kita-Öffnungen

Darüber hinaus hat die SPD in Schleswig-Holstein die Landesregierung aufgefordert, zügig einen Plan zur Öffnung der Kitas vorzulegen. „Erste Schritte sollten bereits in der nächsten Woche erfolgen“, sagte Midyatli am Donnerstag im Hinblick auf weitere Lockerungen in der Corona-Krise. Besonders Kinder aus Familien mit Problemen sollten zumindest wieder tageweise in die Betreuung gehen. „Nur so kann der Staat seine Fürsorgepflicht für das Kindeswohl erfüllen“, sagte Midyatli, die auch SPD-Bundesvize ist.

Mit dem jüngsten Beschluss eines vierstufigen Plans der Jugend- und Familienministerkonferenz gebe es jetzt eine Grundlage für Länder, Kommunen und Kitas, die Öffnung der Kitas zu organisieren. Die Eltern fragten sich zurecht, wie die konkrete Umsetzung aussehen wird, sagte Midyatli. Viele Eltern müssten seit sechs Wochen die Betreuung ihrer Kinder ohne öffentliche Angebote organisieren. Inzwischen hätten viele Urlaub und Überstunden verbraucht. Mit den schrittweisen Lockerungen des Lockdowns verschärfe sich die Betreuungsproblematik.

