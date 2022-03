SPD fordert Verlängerung der Corona-Regeln in Schleswig-Holstein 

Kiel

Die dritte Stufe der umfassenden Corona-Lockerungen zum 20. März in Schleswig-Holstein droht ins Wanken zu geraten. Mehrere Bundesländer haben bereits angekündigt, ihre Regeln um zwei Wochen zu verlängern. Das fordert nun auch die SPD in Schleswig-Holstein. Die Landesregierung schließt den Schritt zumindest nicht aus.

Angesichts bundesweit steigender Infektionszahlen wollen andere Länder ihre Corona-Beschränkungen noch bis zum 2. April erhalten. Eine solche Übergangszeit ist Bestandteil eines Entwurfs der Bundesregierung, der ab dem 20. März generell nur noch weniger allgemeine Schutzregeln vorsieht.

Schleswig-Holsteins Nachbarländer verlängern Corona-Regeln

Etwa in Bayern beschloss das Kabinett am Dienstag, dass es bis 2. April bei bisherigen 2G- und 3G-Zugangsregeln und Maskenpflichten auch in Schulen oder im Handel bleiben soll. Auch Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Thüringen wollen die Übergangsfrist nutzen.

Nachdem Mecklenburg-Vorpommern, das die Inzidenz-Rangliste in Deutschland mit derzeit 2267 Neuinfektionen pro Woche und 100 000 Einwohner anführt, diesen Schritt bereits angekündigt hatte, wollen jetzt Hamburg und Niedersachsen nachziehen. „Ich fordere die Landesregierung auf, diesem Beispiel zu folgen. Auch in Schleswig-Holstein sollten wir die Corona-Regeln bis 2. April verlängern“, erklärte Thomas Losse-Müller, der Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl, am Dienstag.

Lesen Sie auch Corona-Impfpflicht: Ungeimpft – Elisabeth Jäger ist bald arbeitslos

„Angesichts der hohen Infektionszahlen auch in Schleswig-Holstein haben Vorsicht und Gesundheitsschutz für mich weiter Priorität“, so Losse-Müller weiter. Im neuen Infektionsschutzgesetz gebe es keinen Automatismus, dass „ab 20. März alle wesentlichen Schutzmaßnahmen wegfallen“. Der Bund gebe die Entscheidung an die Länder.

Die Landesregierung will am Mittwoch, einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz, mitteilen, welche Regeln sie anstrebt. Bislang hatte die Jamaika-Koalition daran festgehalten, fast alle Corona-Maßnahmen zum 20. März auslaufen zu lassen. Das änderte sich auch nicht, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche über die Marke von 1000 geklettert war. Am Dienstag erreichte sie den Rekordwert von 1342.

Kieler Gesundheitsministerium schließt Verlängerung nicht aus

Nun schließt das Kieler Gesundheitsministerium zumindest nicht mehr aus, vom bisherigen Plan abzurücken. Die Beratungen über das Infektionsschutzgesetz im Bundestag am Mittwoch sollen zunächst abgewartet werden, so ein Sprecher am Dienstag. Das weitere Vorgehen werde unter anderem angesichts „möglicher Übergangsfristen“ beraten, hieß es weiter.

Regierungssprecher Peter Höver sagte: „Die Landesregierung hat ihren Stufenplan für das weitere Vorgehen bereits Mitte Februar bekanntgegeben.“ Das sei im Landtag beraten worden. Sobald die Ergebnisse des Gesundheitsausschusses im Bundestag am Mittwoch absehbar seien, werde sich die Landesregierung äußern.

Lesen Sie auch Lauterbach: Länder sollen Corona-Regeln verlängern

Die Beratungen auf Bundesebene seien auch aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion „abzuwarten und dann zu bewerten“, so Vorsitzender Tobias Koch. Marret Bohn, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, sagte: „Wir werden den Spielraum, den der Bund den Ländern gibt, weiterhin mit Augenmaß umsetzen.“ Hilfreich wäre aus ihrer Sicht, wenn kurzfristige Maßnahmen weiterhin ermöglicht werden, „wie zum Beispiel die Pflicht zum Maskentragen“.

FDP im Kieler Landtag: „Wir werden an der bisherigen Strategie festhalten“

Die FDP-Fraktion im Landtag positionierte sich klar. „Wir werden auch nach Abstimmung mit unseren Experten an der bisherigen Strategie festhalten und weitere Maßnahmen zurücknehmen können“, so Vorsitzender Christopher Vogt. In den kommenden Wochen müssten „nur noch einige wenige“ Regeln erhalten bleiben. Wichtig sei weiter der Schutz von Krankenhäusern und Pflegeheimen.

„Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber sie fordert uns durch die Omikron-Variante und dank der sehr hohen Impfquoten in Schleswig-Holstein mittlerweile nicht mehr so stark heraus wie noch vor wenigen Monaten“, so Vogt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tatsächlich bleiben die Zahlen der im Krankenhaus behandelten Menschen in Schleswig-Holstein relativ stabil. 49 Corona-Patienten befinden sich auf Intensivstationen, 23 von ihnen müssen beatmet werden.