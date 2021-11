Kiel

Die Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein sollen in diesem Jahr am 23. Dezember beginnen. Zu spät – findet die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion: „Um die Kinder zu schützen und die Wucht der vierten Welle zu brechen, sollten wir wie im letzten Jahr die Weihnachtsferien vorziehen. Am 17. Dezember sollte der letzte Schultag sein“, sagt Serpil Midyatli. So gebe es auch eine größere Sicherheit für Familienbesuche an den Feiertagen.

„Die Inzidenz-Werte in Schleswig-Holstein liegen über 150 und steigen. Das gefährdet insbesondere Menschen, die noch nicht geimpft sind. Dazu gehören Kinder unter 12 Jahren“, sagt Schleswig-Holsteins SPD-Chefin. Zwar habe die Europäische Arzneimittelbehörde gerade grünes Licht für die Impfung von Kindern ab fünf Jahren gegeben, ein vollständiger Schutz könne dadurch aber vor Weihnachten nicht mehr erreicht werden.

Prien wirft SPD Populismus vor

Bundesländer wie Brandenburg oder Sachsen-Anhalt, wo die Sieben-Tages-Inzidenzen über 600 liegen, haben bereits angekündigt, ihre Ferien vorzuziehen. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will sich dem nicht anschließen, wiederholte sie am Freitag.

„Die Situation in Schleswig-Holstein unterscheidet sich deutlich von der in anderen Bundesländern“, sagte Prien. Schülerinnen und Schüler hätten ein Recht auf Präsenzunterricht und brauchten ihn. „Dass die Sozialdemokraten als erstes die Kinder erneut leiden lassen wollen, während auf den Weihnachtsmärkten dichtes Gedränge herrscht, legt nahe, dass es ihnen nicht um die Kinder und Jugendlichen, sondern um billigen Populismus aus der Opposition geht“, schoss sie gegen Midyatli.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es gebe keinen sachlichen Grund die Ferien zu verlängern. Sie wolle die Kinder nicht zu Hause sitzen lassen und Eltern mit Betreuungsproblemen kurz vor den Feiertagen belasten. Die Studienlage habe zudem gezeigt, dass das geordnete Setting in den Schulen eher helfe, Infektionen zu vermeiden.

Diese Woche wurden bis Donnerstag in den Schulen 537 positive PCR-Tests von Kindern und Jugendlichen gezählt, 32 Lehrkräfte infizierten sich neu.