Für Eltern von Viertklässlern steht die Frage an, auf welche weiterführende Schule ihr Kind kommen soll. Statt Info-Abenden vor Ort können sie sich wegen der Pandemie derzeit nur virtuell ein Bild von den Schulen machen. Die Anmeldung soll aber persönlich erfolgen, damit die Schulen direkt Beratungsbedarf erkennen und Unterlagen prüfen können. Dafür sollen sie individuelle Termine an Eltern vergeben, so dass sich möglichst wenige Personen in der Schule begegnen. Um die Termine zu entzerren, hat das Bildungsministerium den Start für die Anmeldungen ein paar Tage vorgezogen. Bereits ab Donnerstag, 18. Februar, können Eltern ihre Kinder an weiterführenden Schulen anmelden. Vier Tage früher als geplant. Die Anmeldefrist läuft bis zum 3. März.