Kiel

Die SPD will, dass Passagiere ihr Fahrrad im schleswig-holsteinischen Nahverkehr kostenlos in die Bahn mitnehmen dürfen. Aktuell brauchen Fahrgäste für ihr Rad ein eigenes Tagesticket, das 4,50 Euro kostet. „Gerade für Pendlerinnen und Pendler ist das unattraktiv, wenn nur eine Strecke mit der Bahn und zum Beispiel die Rückfahrt mit dem Fahrrad gewünscht ist“, sagt Kai Vogel.

Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion bemängelt auch, dass das Rad nur mit darf, wenn es die Platzkapazitäten zulassen. „Wer einmal mit dem Fahrrad am Bahnhof stehen geblieben ist, der versucht das nicht erneut.“ Vogel fordert mehr Verlässlichkeit für Passagiere und Kostenfreiheit für festgelegte Zeiträume.

In Hamburg darf das Rad etwa außer in den Stoßzeiten zwischen 6 und 9 Uhr sowie 16 und 18 Uhr gratis mitfahren. Am Wochenende geht das den ganzen Tag. „Baden-Württemberg ermöglicht die kostenfreie Fahrradmitnahme täglich ab 9 Uhr und am Wochenende auf fast allen Regionalstrecken“, sagt Vogel. „Wenn das dort organisierbar ist, akzeptiere ich ein „das geht nicht“ für Schleswig-Holstein nicht mehr.“

Angebot kostete Land Schleswig-Holstein jährlich sechsstelligen Betrag

Durch einen Nulltarif für Räder gingen Einnahmen verloren, sagt Nah.SH-Sprecher Dennis Fiedel. Die müssten aus Steuermitteln ausgeglichen werden. „Bis 2005 gab es in Schleswig-Holstein die kostenlose Fahrradmitnahme in den Nahverkehrszügen außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Das kostete das Land seinerzeit einen mittleren sechsstelligen Betrag im Jahr.“ Damals seien die Pendlerzeiten morgens und abends genauso wie das Wochenende ausgenommen gewesen, weil dann die Kapazitäten nicht ausreichten.

Vogel schlägt vor, zu stark nachgefragte Strecken wie die Marschbahn auszunehmen. „Es bleiben noch viele andere Strecken, die das problemlos bewältigen können“, so der SPD-Abgeordnete. Als Beispiele nennt er die Verbindungen von Kiel nach Flensburg, Kiel nach Husum oder Neumünster nach Heide.

Fiedel: Beim Umbau der Waggons würden Sitzplätze verloren gehen

Zu bestimmten Zeiten und auf bestimmten Linien sind laut Fiedel die Waggons so voll, dass zusätzliche Fahrräder zu gravierenden Problemen führen würden. Eine kostenlose Mitnahme außerhalb der Stoßzeiten wäre denkbar, bringe aber Pendlern nichts. Weil die Trassen an diesen Punkten bereits voll belegt seien und Züge nicht einfach verlängert werden können, sei der Kapazitätsausbau schwierig. Mehr Platz für Räder ließe sich nur durch Umbau der Fahrzeuge schaffen – dafür würden Sitzplätze wegfallen.

„Wir halten es für richtig, dass die Mitnahme von Fahrrädern Geld kostet, sie brauchen schließlich viel Platz“, sagt Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Probahn. Die Interessen aller Passagiere müssten abgewogen werden. Er ist der Ansicht, dass flexible Lösungen die Zukunft sein könnten. Als Beispiel nennt er das Hamburger Start-up Zweigrad, das komfortable Sitze entwickelt habe, die sich schnell zu Fahrradstellplätzen umwandeln lassen.

Probahn: Abstellmöglichkeiten an Bahnhöfen in Schleswig-Holstein müssen sich verbessern

Er hält es zudem für sinnvoll, Abstellmöglichkeiten an Bahnhöfen zu verbessern, sodass Räder dort sicher auf ihre Besitzer warten. In Augsburg sei das Jahresabo für den Regionalverkehr an eine kostenlose Nutzung von Leihrädern gekoppelt. „Auch das könnte hier für Städte ein interessantes Modell sein.“

Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) verweist darauf, dass die Nah.SH bereits den Bau solcher Stellplätze mit Landesmitteln fördert. „Zusammen mit den Gemeinden wurden in den letzten Jahren viele Bike&Ride-Stationen modernisiert oder neu gebaut. Zum Beispiel der „Umsteiger“ in Kiel oder eine automatische Schließanlage in Rendsburg.“ Derzeit werde in Pinneberg ein Fahrradparkhaus gebaut.