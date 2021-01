Am Donnerstag stellte die SPD-Finanzexpertin Beate Raudies im Landtag einen Antrag vor, wonach der Zinssatz für vereinbarte Kontoüberziehungen maximal sechs Prozentpunkte über einem festzulegenden Basiszinssatz liegen darf. Zusätzliche Zinsen für die geduldete Überziehung des vereinbarten Disporahmens sollten nicht mehr verlangt werden dürfen.

„Es ist verständlich, dass die Banken aufgrund der sehr langen Nullzinsphase versuchen, alle Einnahmequellen auszuschöpfen“, sagte Raudies. „Aber in einer Zeit von 0,0 Prozent Leitzins trotzdem Dispozinsen zu verlangen, als ob der Leitzins noch bei fünf Prozent wäre, ist schlicht unverschämt.“

Anzeige

Die SPD-Fraktionsvize verwies dabei auf eine Untersuchung der Bürgerbewegung Finanzwende: Die Dispo-Zinssätze lagen bundesweit demnach im Oktober vergangenen Jahres bei knapp zehn Prozent, allerdings fordere manches Institut von seinen Kunden bis zu knapp 14 Prozent. „Es ist nicht vertretbar, dass sich die Banken ausgerechnet bei den Schwachen und Gebeutelten refinanzieren“, sagte Raudies. „Wir können doch nicht weiter tatenlos zusehen, dass die Rendite der Banken durch eine Vertiefung der sozialen Spaltung finanziert wird.“

CDU zeigt sich empört

Die CDU lehnte das Anliegen postwendend ab. „Einen Antrag, der so drastisch in den Markt eingreift, hätte ich selbst von Ihnen an dieser Stelle nicht erwartet“, empörte sich der Finanzpolitiker Ole-Christopher Plambeck. Wenn der Kontokorrentrahmen unerwartet überschritten wird, sei die Bank verpflichtet, diesen Betrag komplett mit Eigenkapital zu hinterlegen. „Das bekommen die Banken eben nicht immer zum Nulltarif. Außerdem hat die Bank in einem solchen Fall keine Sicherheiten und trägt das volle Risiko.“

Was seine FDP-Kollegin Annabell Krämer unterstrich. Kaum ein Bereich sei in den vergangenen Jahren so stark reglementiert worden wie das Bankenwesen. Die SPD agiere populistisch. Zudem diene ein Dispo-Kredit zur Überbrückung von Engpässen und sei mitnichten eine Dauerlösung.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Studie: 0,3 Prozent der Dispokredite werden nicht zurückgezahlt

Spätestens an diesem Punkt setzte sich der Kieler Grünen-Abgeordnete Lasse Petersdotter von den Koalitionspartnern aus Union und Liberalen deutlich ab und wandte sich direkt an Krämer: „Sie haben 20 Jahre in der Bank gearbeitet. Ich habe 20 Jahre vom Dispo gelebt.“ Insofern wisse er aus eigener Biografie, wovon Raudies spreche. Von Populismus könne man dabei wohl kaum reden. „Der Markt regelt es eben nicht“, so Petersdotter Der Dispo sei für viele Menschen vermutlich einer der wichtigsten Kredite. Er wies auch das Argument zurück, wonach die Banken durch hohe Gebühren Ausfallkredite finanzierten. Laut einer Studie der Bundesregierung von 2012 würden nur 0,3 Prozent der Dispokredite nicht zurückgezahlt. Die Ausfallquote bei normalen Konsumkrediten habe dagegen bei 2,5 Prozent gelegen. „Wenn von 1000 Euro im Schnitt nur drei Euro ausfallen, rechtfertigt das wohl kaum Zinsen von 100 Euro.“

Der Landtag überwies den Antrag an den Finanzausschuss. Dort ist eine mündliche Anhörung geplant, bei der auch Vertreter der Banken und Sparkassen zu Wort kommen sollen.