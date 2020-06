Werden Daten zu lange aufbewahrt?

Kiel

Aufzubewahren sind die Daten sechs Wochen. "Warum so lange?", fragt die SPD-Landtagsfraktion. In den Nachbarländern würden kürzere Fristen gelten: in Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern einen Monat, in Bremen sogar nur drei Wochen.

SPD : "Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung"

„Der Handlungsbedarf ist hoch“, sagte der SPD-Abgeordnete Stefan Weber. „Jede Erhebung personenbezogener Daten aufgrund behördlicher Anordnung ist ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.“ Die Landesregierung müsse sich am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und Datensparsamkeit orientieren. Während der sechs Wochen seien die Daten weitgehend ungeschützt. „Ich fordere die Landesregierung daher auf, zu erklären, warum diese Informationen zwei Wochen länger aufbewahrt werden müssen als in anderen norddeutschen Ländern.“ Sollte es keine überzeugende Begründung geben, sei die Verordnung sofort zu ändern. „Alles andere wäre rechtswidrig. Viele Menschen sind zu Recht über den Umgang mit ihren Daten besorgt.“

Datenschützerin Hansen : "Viele beschweren sich"

Schleswig-Holsteins Datenschutzbeauftragte Marit Hansen bestätigte den Ärger. „Wir bekommen jeden Tag Beschwerden von Bürgern.“ Besonders würden sich diese an Listen stören, in die man sich in manchem Lokal eintragen muss. Dort könnten andere Gäste lesen, wer sich außer ihnen mit welcher Handy-Nummer und welcher E-Mail-Adresse eingetragen hat. Angesichts der Corona-Pandemie sei es zwar gerechtfertigt, dass die Gesundheitsämter Infektionsketten nachvollziehen können. „Die Aufbewahrung von Daten muss aber dezentral erfolgen und darf keinesfalls länger als unbedingt nötig stattfinden. Wenn es kürzer geht, ist es sogar notwendig, die Frist zu verringern.“ Auf keinen Fall dürften Listen ausgelegt werden. „Und die Gastronomen dürfen Daten auch nicht für Werbung verwenden. Das wäre eine ganz schlechte Idee.“

Ärger mit Datenmissbrauch

Mancher Wirt lässt sich den Personalausweis zeigen, weil er bezweifelt, dass seine Gäste ihren richtigen Namen angeben. „Die korrekte Angabe geschieht im eigenen gesundheitlichen Interesse“, sagte Hansen. Dem Wirt seinen Ausweis vorzulegen, geschehe aber freiwillig. Bei einer Verweigerung dürfe der seinerseits eine Bewirtung ablehnen. „Er hat das Hausrecht.“

Auch in Behörden müssen aus Gründen des Infektionsschutzes Angaben zur Person hinterlegt werden. In einem Amt an der Westküste hatte sich ein Mitarbeiter von einer Besucherin, die ihm gefiel, eine Handynummer abgeschrieben und ihr eine Whatsapp geschickt. „Der Schuss ging nach hinten los“, sagte Hansen. Die Frau beschwerte sich in der Datenschutzzentrale, der Mitarbeiter bekam Ärger mit seinen Vorgesetzten – und von der Frau eine Abfuhr.

