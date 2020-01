Mutmaßlich mit Silvester-Böllern haben Unbekannte eine Grundschule in Büsum (Kreis Dithmarschen) in Brand gesteckt. Die Flammen zerstörten einen Unterrichtsraum vollständig. Über einen längeren Zeitraum hatte die Glut zuvor in der Dämmung gelodert, bis schließlich der Dachstuhl Feuer fing.