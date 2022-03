Kiel

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller nimmt seine schlechten Bekanntheitswerte (26 Prozent) mit Humor. Mehrere Passanten hätten ihn an Wahlkampfständen schon schmunzelnd gefragt, ob er der Politiker sei, „den keiner kennt“, erzählt Losse-Müller und wird auch mit Blick auf die SPD-Werte (zuletzt 20 Prozent) ernst. „Natürlich wünscht man sich bessere Ergebnisse.“

Für einen Aufschwung soll die Wahlkampfkampagne sorgen, die Losse-Müller in Kiel vorstellte. Die SPD will bis zur Wahl am 8. Mai mehr als 26 000 Plakate aufhängen, eine Million Flyer verteilen und 250 000 Polit-Magazine in Briefkästen stecken. Kosten: gut eine Million Euro. Themen sind unter anderem Kostenlos-Kitas, bezahlbares Wohnen und digitale Schulen. Zentrale Motive der in Landesfarben gehaltenen Kampagne sind ein Leuchtturm – und der Spitzenkandidat im Gespräch mit echten Kindern, Schülern oder Pflegekräften.

Losse-Müller: „Wir haben immer noch eine Mehrheit für eine Ampel“

Losse-Müller bemühte sich trotz der Top-Werte für die CDU (33 Prozent) um Optimismus. „Wir haben immer noch eine Mehrheit für eine Ampel.“ Auf Nachfrage schloss er auch nicht aus, dass die SPD sich an einer Ampel unter einer Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) beteiligen würde. Dafür müssten die Grünen (zuletzt 20 Prozent) am Wahlabend vor der SPD liegen. Damit rechne er nicht, sagte Losse-Müller. Die Grünen büßen traditionell in den Wochen bis zu Wahlen Stimmen ein.“ So oder so gelte: „Alle Konstellationen sind möglich.“

Von Ulf Christen