Kurz vor dem Stichtag am 8. Mai dreht der Landtagswahlkampf in Schleswig-Holstein voll auf. Die SPD gab beim Meinungsforschungsinstitut eine eigene Umfrage in Auftrag. Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller sieht sich vom Ergebnis bestärkt: „Wir setzen auf die richtigen Themen.“