​SSW-Urgestein Meyer macht im Landtag Platz für einen Jüngeren

Von der Besuchertribüne beobachtete der junge Flemming Meyer, wie sein Vater Karl Otto bis 1996 als Einzelkämpfer die Interessen des SSW im Landtag vertrat. Als Abgeordneter erlebte der Sohn 2012, wie die Partei der dänischen und friesischen Minderheit gemeinsam mit SPD und Grünen in Schleswig-Holstein erstmals Regierungsverantwortung übernahm. Nun verabschiedet sich der SSW-Chef nach knapp elf Jahren aus dem Parlament. „In dieser Zeit hat sich die Lage für die dänische Minderheit im Land verbessert“, sagt Meyer.

Der dem linken Spektrum zuzurechnende Meyer sprach in seinen Landtagsreden stets Klartext und beendete seine Auftritte am Rednerpult immer mit einem dänischen „ Jo tak“. Das heiße „Ja, danke“, sagt er. Mit seinen vier Kindern spreche er zu Hause dänisch, mit seiner zweiten Frau jedoch deutsch.

SSW-Politiker Meyer erinnert sich an Anfeindungen

Für die Interessen der übrigen Schleswig-Holsteiner stritt Meyer stets ebenso leidenschaftlich wie für die Bevölkerung der dänischen und friesischen Minderheit im Land. „Minderheiten kann es nur gut gehen, wenn es auch der Mehrheitsbevölkerung gut geht“, sagt er. Das zeige sich überall in Europa. „Wenn es der Mehrheitsbevölkerung schlecht geht, geht es den Minderheiten noch schlechter.“

Meyer erinnert sich an die Anfeindungen und den Polizeischutz nach dem knappen Ausgang der Landtagswahl 1987. „Das war ja schockierend.“ Die Wahl war von dem Skandal um CDU-Ministerpräsident Uwe Barschel und eine beispiellose Schmutzkampagne aus der Staatskanzlei gegen Herausforderer Björn Engholm von der SPD überschattet. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Franz Josef Strauß wetterte, man dürfe doch ein Bundesland nicht von einem Dänen regieren lassen.

Meyer wird zum Zünglein an der Waage

Karl Otto Meyer wurde im Parlament an der Förde zum Zünglein an der Waage. Er sorgte mit seiner Enthaltung im Landtag für eine Neuwahl, aus der Engholm als Sieger hervorging. Von 1992 bis 1996 stand er bei der damaligen Ein-Stimmen-Mehrheit der SPD als Sicherheit bereit, falls der Regierungsfraktion mal eine Stimme fehlen sollte.

Der SSW ist als einzige Partei von der Fünf-Prozent-Hürde bei Landtags- und Bundestagswahlen befreit. Nach jahrelangem Streit bestätigte das Landesverfassungsgericht 2013 den besonderen Rechtsstatus. Geklagt hatten Mitglieder der CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union. Mittlerweile ist das Verhältnis zwischen Konservativen und der Minderheit wesentlich entspannter.

Meyer kann sich Zusammenarbeit mit CDU vorstellen

„Die Zeiten ändern sich, Menschen sind lernfähig“, sagt Flemming Meyer. Es habe bei den Christdemokraten offenbar einen Ruck gegeben. Noch 2017 habe er sich eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der CDU nicht vorstellen können. Für gemeinsame Regierungsverantwortung sei neben politischen Schnittmengen gegenseitiges Vertrauen nötig.

„Ich kann mir heute durchweg vorstellen, dass das auch mit der CDU möglich sein könnte“, sagte Meyer. Das liege nicht nur an Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU), sondern an größerem Verständnis der Unions-Abgeordneten für die Belange der Minderheiten-Partei. Zwar bestehe mit den Sozialdemokraten weiter eine größere politische Schnittmenge. „Aber ich kann mich ja auch in Situationen erinnern, wo wir nicht mit der SPD gestimmt haben, sondern mit der CDU.“

Meyer will SSW-Vorsitzender bleiben

Vorsitzender des SSW will Meyer auch nach seinem Landtagsabschied bis 2021 bleiben. Seit 2005 lenkt er die Geschicke der Partei. Im kommenden Jahr tritt sie voraussichtlich erstmals nach Jahrzehnten wieder zur Bundestagswahl an. „Das ist eine Frage der Zukunftssicherung“, sagt Meyer. Auch der SSW habe Probleme, Stammwähler zu halten. Wenn die Partei nur bei Landtagswahlen antrete, werde es „für uns langsam schwieriger“. Aktuell gebe es für die Partei eine reelle Chance, ein Bundestagsmandat zu erringen.

Der ehemalige Lehrer selbst will sich mit 68 Jahren, vier Kindern und zwölf Enkeln nun mehr Zeit für die Familie nehmen und einen Generationswechsel beim SSW im Landtag ermöglichen. Für ihn rückt SSW-Vize Christian Dirschauer (39) nach.

Meyer hofft, dass die Familientradition im Landtag irgendwann fortgesetzt wird. „Es muss ja nicht eines von meinen Kindern sein, aber zumindest eines meiner Enkelkinder.“ Vater und Sohn im Landtag, das habe es in Deutschland bereits öfter gegeben. Drei Generationen dürften viel seltener sein.

